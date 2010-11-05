Transcend'den Yeni Nesil CFast Hafıza Kartları

Dünyanın hafıza ve depolama ürünleri konusundaki lider üreticilerinden Transcend Information, Inc.(Transcend ), bugün yeni Flash Kart ürün ailesi, CFast'ı duyurdu. Yeni teknoloji CFast kartlar, mevcut CF kartlara göre hızlı ve daha güçlü SATA arabirimini kullanıyorlar. Bu sayede daha gelişmiş performansa sahip ve günümüzün farklı endüstriyel kullanım alanları ile daha uyumlular.



SD kartlar ve onların gelişmiş versiyonları olan SDHC ve SDXC kartların yanında, CFast serisi ürünler, CFA (CompactFlash Association, Compact Flash Birliği) tarafından geliştirilmiş endüstriyel kullanıma yönelik taşınabilir yüksek hızlı depolama çözümü olan CF kartların en son standartlarına sahip. Şu anki ATA/IDE arabirimi kullanan CF kartlar ile karşılaştırıldığında, Transcend'in CFast kartları, çok daha modern SATA arabirimini kullandığından 108MB/s lik yüksek transfer hızına erişebiliyorlar. Uygun yapıdaki CF kart slotu barındıran endüstriyel PC'ler yada SATA 3GB/s uyumlu cihazlarla depolama ve veri erişimi, kart ve ana cihaz arasındaki bu gelişmiş haberleşme ile daha hızlarda da sağlanabilecek.

42.8mm x 36.4mm x 3.3mm ölçülerindeki, Transcend CFast kartlar şu anki standart CF kart ölçülerine sahip. Gelişmiş hız ve taşınabilirlik kombinasyonunu sunan CFast kartlar, SSD ye benzer performans gösterecek şekilde dizayn edilmiş ve özellikle açılış sürücüsü olarak kullanıma bu yüzden çok uygun. StaticDataRefresh ve EarlyRetirement teknolojileri sayesinde CFast kartları, veri hatası doğrulama, data güvenliği kontrolü ve extra uzun ömürlü hafıza hücrelerine sahip.

Şu anda 2GB, 4GB, 8GB, 16GB kapasitelerinde pazara sunulan Transcend CFast kartlar uygun boyutta, güvenilir ve hızlı depolama çözümü arayan kullanıcılar için mükemmel bir alternatif oluşturuyor.

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