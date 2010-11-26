Transcend'ten Yeni 64GB UltraFast Drive

Transcend Information, Inc.(Transcend®) Ultra Hızlı USB Flash ürünlerine, 64GB'lık yeni modelini eklediğini duyurdu. Geniş depolama kapasitesi ve yüksek hızlı veri transferi kombinasyonunu bir arada sunan JetFlash 600 ve JetFlash 620 Flash Drives modelleri, en talepkar kullanıcıları en kısa zamanda, en fazla depolama imkanını sunarak memnun edecek şekilde tasarlandı.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, ihtiyaç duyduğumuz dosya ve veriler için gerçekten çok büyük bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik hazırlanan Transcend'in Ultra Hızlı USB flash sürücüleri, sunduğu üstün 64GB lık depolama kapasitesi ile kullanıcıların 16.000 nin üzerinde yüksek çözünürlüklü resim yada şarkıyı depolamasına olanak sağlarken, isteyen kullanıcılar toplamda 640 dakikalık Full HD Video dosyalarını yada sayısız dökümanı bu parmak büyüklüğündeki cihaza sığdırabilmekteler.

Transcend'in bu Ultra Hızlı özel USB flash sürücüleri 32MB/s okuma ve 18MB/s yazma hızlarına ulaşabiliyor ve bu sayede özellikle büyük boyutlu dosyaların kısa sürede transfer edilmesi mümkün oluyor. Birçok müzik ve resim dosyası hatta Full HD videolar kısa sürede aktarılabiliyor.

Ayrıca JetFlash 620 ile beraber özel JetFlash Secure Drive yazılımı ücretsiz olarak gelmektedir. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar kendilerine ait verileri özel ve şifreli bir alan yaratarak başkalarının eline geçme kaygısı olmaksızın güvenceye alabilirler.

Parlak, pürüzsüz siyah renkli JetFlash 600 ve yine aynı özelliklerdeki JetFlash 620, 64GB'ın yanı sıra 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB lık kapasitelerde ve Transcend'in ömür boyu garantisi ile satışa sunulmaktadır. Son kullanıcılar ayrıca isterlerse Transcend kullanıcılarına ücretsiz olan JetFlash Elite veri yönetimi aracını da kullanarak mobil verimliliklerini arttırabilirler.

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