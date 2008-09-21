Trekstor'dan çok fonksiyonlu USB bellek

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Taşınabilir medya oynatıcılarıyla tanınan Trekstor, yeni usb belleğini duyurdu. USB stick CO olarak isimlendirilen yeni model çok fonskiyonlu yapısı ile dikkat çekiyor. Zira mobil depolama çözümü olarak kullanılabilecek bellek aynı zamanda şişe açacağı olarak ta kullanılabiliyor. Yaratıcılıkta sınır yoktur diyen Trekstor, binlerce farklı modelin olduğu usb bellek dünyasında yeni modeliyle farkedilir olmayı umuyor.

Alüminyum tabanlı kasaya sahip olan yeni bellek, bilgisayar ile bağlantı için usb 2.0 arabirimini kullanıyor. 25MB/sn okuma ve 12MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtilen USB Stick CO, Windows 2000/XP/Vista işletim sistemlerinin yanı sıra MacOS X ve Linux Kernel 2.6.x+ ile de çalışabiliyor. 1,2,4,8 ve 16GB'lık modelleri bulunan yeni belleğin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.