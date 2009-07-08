Truva PhalanX PC kasası video inceleme

Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Truva PhalanX'i sizler için mercek altına aldık.

Uzun süredir hız aşırtma severlerin ilgi odağı markaların Türkiye temsilciliğini yürüten Firebal, yılların getirdiği tecrübeyle kasa ve hız aşırtma aksesuarları üretecek TruvaTek'i kurtu.

TruvaTek'in ilk meyvesi ise hız aşırtma severler düşünülerek hazırlanan PhalanX model isimli kasa oldu. Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan PC kasasını sizler için mercek altına aldık.

http://www.firebal.net/asp/show_stock.asp?product=TRV-250PhalanX