Truva PhalanX PC kasası video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Truva PhalanX'i sizler için mercek altına aldık.
Uzun süredir hız aşırtma severlerin ilgi odağı markaların Türkiye temsilciliğini yürüten Firebal, yılların getirdiği tecrübeyle kasa ve hız aşırtma aksesuarları üretecek TruvaTek'i kurtu.
TruvaTek'in ilk meyvesi ise hız aşırtma severler düşünülerek hazırlanan PhalanX model isimli kasa oldu. Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan PC kasasını sizler için mercek altına aldık.
http://www.firebal.net/asp/show_stock.asp?product=TRV-250PhalanX Paylaş Tweetle
Ayak yüksekliği yok ki alta bakıtsınlar..
bu arada kasa gerçekten pasif soğutucu ile soğuyan sistemlerde iyi performans veriyor..
anakart asus sli 2000mhz
işlmeci 1055t amd 6x ( amd kendi soğutucusu )
ram corsair 4Gx2 1600mhz
psu coolmaster gt750 watt
western dijital 1T bellek
gigabayt gtx460 ( sli )
arkadaşlar sistem bu masaüstünde işlemci 27 derece ekran kartı 32 derece hdd 30 derece kuzey ve güney köprüler 33 derece ( fansız chipsetli anakart )
yük altına bindiğinde psu otomatik voltaj arttırmasından dolayı fan sesi inanılmaz artıyo bazen raatsız edici bile olabiliyor , çözümde yan fanı sökmek sesi gayet azaltıyor ...
yük altında
gpu 39 derece
ekran kartı 42 derece
hdd 35 derece
köprüler 51 derece ye kadar varabiliyor
3 saatlik yük altında sistem ve kasa stabillik sağlayarak hdd ısınma yaratmıyor ..
alıcak arkadaşlar tavsiyemdir bu fiyat için bu kasa gayet uygun ve makuldür ..
Bu modelini almayı düşünüyorum, çok çelişkili yorumlara rastladım kasayı kullanan deneyimli arkadaşlar ne der acaba?
Gürültülü bir kasa gibi görünüyor ama oldukça hoş, çok beğendim =))
bu arada inceleme güzel olmuş hem yerli malı hem ucuz hemde güzel
Hehehe Tamamen dediklerine katılıyorum.Bende Truva PhalanX kullananlardan biriyiim.Vallaha Ses cok filan dıyorlar ama bence gayet sessiz ama burada yok cok ses cıkarıyormus vs. vs. laflar soyluyor hele en çok gülmekten kırıldıgım laf ise profosyenel kullanıcılar bunu tercih etmezmis .Tamam bazı eksi yönleri yok degil var bariz olarak fakat hemen hemen butun kasalarda oyle seyler var . Hele o Gigabyte'ın kasasını gorup alttakı yorumları okuyunca koptum .Bu kadar cokmu yabancı menşeeli alet edevat sevilir.Birde ne güzel Türk Malı bir kasa bu, fakat bizim (Profosyenel kullanıclıar) bazı arkadaslar gidip Dogu Türkistanlıları Katleden Çin'de üretilen Kasalardan almaya ve övmeye devam ediyor ne diyeyim yani.
Merakımı bağışlayın, profesyonel kullanıcıdan kastınızı tam olarak anlayamadım. Profesyonel bir kullanıcı kapsamında yaptığı işten para kazanan herkesi kastediyorsanız. Bunların kasaları nasıl olmalı? Kasa satın alacak kişileri amatör veya profesyonel olarak nasıl ayırt edebiliyorsunuz acaba
Yorum yaparken bari kullandığınız kelimeleri özenle seçin. Ne demek olduğunu bilmiyorsanızda bi zahmet google diye arama motoru var yazın oraya öğrenin çok komik
Tip anlayışı seninkinden farklı "profesyonel" arkadaşlarımız da var burada. Bir pc kasasına yüzlerce dolar ödeyebilmek profesyonellikle değil kişinin geliri ile alakalıdır.
Kasanın üretim tarihi 2008'in ilk çeyreği, eğer sayfasına bakarsan. Firma elemanısınız biliyoruz ama satış yapmak için bari ar-ge falan deyip bu kadar sallamayın.
sharkoon.com/...
kaç tane big tower kasa biliyorsunuz bu fiyata?
pc labs daki incelemede diğer kasalar ile aynı performas almış.daha ne bekliyorsunuz 200 tl ye big tıwer.
VGA ya denk getirilmiş egzoz fanı mı?
Böyle bir dizayn şekli yok ki. Demek ki hiç bir kasa fiyatını haketmiyor. Yıllardır kazık yemişiz. Vayyy beee.