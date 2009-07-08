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Truva PhalanX PC kasası video inceleme

9 yıl
103,9b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan Truva PhalanX'i sizler için mercek altına aldık.

Uzun süredir hız aşırtma severlerin ilgi odağı markaların Türkiye temsilciliğini yürüten Firebal, yılların getirdiği tecrübeyle kasa ve hız aşırtma aksesuarları üretecek TruvaTek'i kurtu.

TruvaTek'in ilk meyvesi ise hız aşırtma severler düşünülerek hazırlanan PhalanX model isimli kasa oldu. Sahip olduğu özellikler yanında uygun fiyatıyla ilgi çekici olan PC kasasını sizler için mercek altına aldık.


http://www.firebal.net/asp/show_stock.asp?product=TRV-250PhalanX
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VLCplayer 7 yıl
Power suppley nin fanı yukarı bakınca ekran kartının hava sirkülasyonunu bozuyor.
Ayak yüksekliği yok ki alta bakıtsınlar..
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liberche 7 yıl
ben kasayı yaklaşık 7 ayır kullanıyorum her hangi bi sıkıntı çıkarmadı öyle ahım şahım bi ses çıkardığı da yok sürekli çalışan bi kasa olmasına rağmen ritüel de duymak imkansız ...
bu arada kasa gerçekten pasif soğutucu ile soğuyan sistemlerde iyi performans veriyor..
anakart asus sli 2000mhz
işlmeci 1055t amd 6x ( amd kendi soğutucusu )
ram corsair 4Gx2 1600mhz
psu coolmaster gt750 watt
western dijital 1T bellek
gigabayt gtx460 ( sli )
arkadaşlar sistem bu masaüstünde işlemci 27 derece ekran kartı 32 derece hdd 30 derece kuzey ve güney köprüler 33 derece ( fansız chipsetli anakart )
yük altına bindiğinde psu otomatik voltaj arttırmasından dolayı fan sesi inanılmaz artıyo bazen raatsız edici bile olabiliyor , çözümde yan fanı sökmek sesi gayet azaltıyor ...
yük altında
gpu 39 derece
ekran kartı 42 derece
hdd 35 derece
köprüler 51 derece ye kadar varabiliyor
3 saatlik yük altında sistem ve kasa stabillik sağlayarak hdd ısınma yaratmıyor ..
alıcak arkadaşlar tavsiyemdir bu fiyat için bu kasa gayet uygun ve makuldür ..
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orhangs37 9 yıl
bende feel hurricane 2 kasa var harddiskin sıcaklığı 19 derece :D bu kasa fısss :D
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max_cady 9 yıl
firebal.net/...

Bu modelini almayı düşünüyorum, çok çelişkili yorumlara rastladım kasayı kullanan deneyimli arkadaşlar ne der acaba?
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leech 9 yıl
İnceleme için teşekkür ederim.
Gürültülü bir kasa gibi görünüyor ama oldukça hoş, çok beğendim =))
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mc.kork 9 yıl
Çok fazla önyargı var... Kasayı canlı olarak inceleme imkanınız var ise arkadaşlar inceleyin. Gerçekten başarılı bir kasa
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Sparda. 8 yıl
videda ilk giren o müziğin ismi ne nerde bulabilriz

bu arada inceleme güzel olmuş hem yerli malı hem ucuz hemde güzel
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ceycey11 8 yıl
güzel inceleme ama full tower bir kasadan daha etkin soğutma performansı beklerdirm
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla bana soracak olursanız 340 TL'ye CoolerMaster RC-932 HAF'ı tercih ederim. Kasa fena değil. Herkes birşey söylemiş kafasına göre. Video incelemede Mesut Bey bile kasanın önündeki 3.5" yuvanın kart okuyucu takmak için olup olmadığını bile bilmiyor. RC932 HAF gibi bir kasadan bile 3.5" ön panel çıkıyor ki kart okuyucu takılabilsin. Bilip bilmeden konuşmuşlar. Birisi kulaklık için 500 TL yurtdışı fiyatı var demiş. Firebal daki kulaklık o 500 TL lik kulaklık değil. Firebaldaki Frekans tepki aralığı: 30-18,000 Hz, diğer 500 liralık kulaklık 5-35,000 Hz. Arada uçurum var. Neyse...
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green82 9 yıl
Offfgggh ne diyeyim buna işte
bir kart okuyucu yuva yok diye gidip 230 liraya alıcagım kasa yerine 340 lira mı vereyim 110 lira fazla yani .Afedersin ama ben parayı matbaada basıp (Baska manalı sözlerde var buna uygun fakat yazamadım
) harcamıyorum kusura bakma.Yani simdi arada 110 lira kimisine az gelebilir fakat bende su yonden dusunuyorum yani kart okuyucusu olmasın 110 lira az vereyım o 110 lira da , ekran kartımı satıp üstüne ekleyınce daha iyi bir ekran kartı alırım yada baska bır parca yani.Neyse daha fazla konusmaya gerek yok konu baska mecralara tasındı
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575m 9 yıl
Yerli lafını duyunca millet kötülemeye başlamış..Yok alman menşeli deseler harika duruyor falan denirdi. Akasa Infinite ile kafa kafaya gelen, CoolerMaster Cosmosdan iyi soğutan bir kasa.225liraya hangi kasada buluyorsunuz 3tane 14lük 1 25lik fanı?Sadece fanların değeri 70-80$ eder.Yok zaten bi de üste para vermeleri lazım yerli damgası yedi bikere.Bi de öbür tarafa bakın Gigabyte için neler diyorlar..Ooo şahane falan..Bana kalırsa tip bile yok. 350liralık kasa bi de .
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green82 9 yıl
Orjinalden alıntı: 575m

Yerli lafını duyunca millet kötülemeye başlamış..Yok alman menşeli deseler harika duruyor falan denirdi. Akasa Infinite ile kafa kafaya gelen, CoolerMaster Cosmosdan iyi soğutan bir kasa.225liraya hangi kasada buluyorsunuz 3tane 14lük 1 25lik fanı?Sadece fanların değeri 70-80$ eder.Yok zaten bi de üste para vermeleri lazım yerli damgası yedi bikere.Bi de öbür tarafa bakın Gigabyte için neler diyorlar..Ooo şahane falan..Bana kalırsa tip bile yok. 350liralık kasa bi de .

Hehehe

Tamamen dediklerine katılıyorum.Bende Truva PhalanX kullananlardan biriyiim.Vallaha Ses cok filan dıyorlar ama bence gayet sessiz ama burada yok cok ses cıkarıyormus vs. vs. laflar soyluyor hele en çok gülmekten kırıldıgım laf ise profosyenel kullanıcılar bunu tercih etmezmis
.Tamam bazı eksi yönleri yok degil var bariz olarak fakat hemen hemen butun kasalarda oyle seyler var . Hele o Gigabyte'ın kasasını gorup alttakı yorumları okuyunca koptum
.Bu kadar cokmu yabancı menşeeli alet edevat sevilir.Birde ne güzel Türk Malı bir kasa bu, fakat bizim (Profosyenel kullanıclıar) bazı arkadaslar gidip Dogu Türkistanlıları Katleden Çin'de üretilen Kasalardan almaya ve övmeye devam ediyor ne diyeyim yani.
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UzmaN345 9 yıl
Tipten kaybediyor D fan yeterli olsada profesyonel bir kullanıcıyı kesinlikte takmin etmez fiyatını 100 $ çekerseler anca amatör kullanıcılar alır diye dusunuyorum.
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superman34 9 yıl

Orjinalden alıntı: UzmaN345

Tipten kaybediyor D fan yeterli olsada profesyonel bir kullanıcıyı kesinlikte takmin etmez fiyatını 100 $ çekerseler anca amatör kullanıcılar alır diye dusunuyorum.



Merakımı bağışlayın, profesyonel kullanıcıdan kastınızı tam olarak anlayamadım. Profesyonel bir kullanıcı kapsamında yaptığı işten para kazanan herkesi kastediyorsanız. Bunların kasaları nasıl olmalı? Kasa satın alacak kişileri amatör veya profesyonel olarak nasıl ayırt edebiliyorsunuz acaba


Yorum yaparken bari kullandığınız kelimeleri özenle seçin. Ne demek olduğunu bilmiyorsanızda bi zahmet google diye arama motoru var yazın oraya öğrenin çok komik

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HexfeT 9 yıl

Orjinalden alıntı: UzmaN345

Tipten kaybediyor D fan yeterli olsada profesyonel bir kullanıcıyı kesinlikte takmin etmez fiyatını 100 $ çekerseler anca amatör kullanıcılar alır diye dusunuyorum.


Tip anlayışı seninkinden farklı "profesyonel" arkadaşlarımız da var burada.
Bir pc kasasına yüzlerce dolar ödeyebilmek profesyonellikle değil kişinin geliri ile alakalıdır.
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ttfan 9 yıl
@aopen700
Kasanın üretim tarihi 2008'in ilk çeyreği, eğer sayfasına bakarsan. Firma elemanısınız biliyoruz ama satış yapmak için bari ar-ge falan deyip bu kadar sallamayın.
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yc#1 9 yıl
Herhalde aynı fabrikada üretiliyor olsa gerek Sharkoon Rebel12 Value modeli bunun tek yumurta ikizi gibi duruyor.
sharkoon.com/...
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aopen700 9 yıl
Sharkoon TruvaTek in ar-ge ortağı ve TruvaTek Sharkoon la ortak calıstı bu kasalarda.
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iso614300 9 yıl
BENCE FİYATINI HAKETMİYOR.NE CPU DA NEDE EKRAN KARTINDA HERHANGİ SICAKLIK FARKI VAR.BENCE BİR TANE VGA YA DENK GELECEK ŞEKİLDE VE ARKADAKİ EGZOS FANINDAN İKİTANE KOYARLARSA BELKİ O ZAMAN FİYATINI HAKEDEBİLİR.KESİNLİKLE FİYATINI HAKETMİYOR.
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jvcjvc 9 yıl

Orjinalden alıntı: iso614300

BENCE FİYATINI HAKETMİYOR.NE CPU DA NEDE EKRAN KARTINDA HERHANGİ SICAKLIK FARKI VAR.BENCE BİR TANE VGA YA DENK GELECEK ŞEKİLDE VE ARKADAKİ EGZOS FANINDAN İKİTANE KOYARLARSA BELKİ O ZAMAN FİYATINI HAKEDEBİLİR.KESİNLİKLE FİYATINI HAKETMİYOR.


kaç tane big tower kasa biliyorsunuz bu fiyata?
pc labs daki incelemede diğer kasalar ile aynı performas almış.daha ne bekliyorsunuz 200 tl ye big tıwer.
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MavéRicK_09 9 yıl
Paylaşım için Teşekkürler,alınabilir Fiyatı ne kadar?
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HexfeT 9 yıl
Orjinalden alıntı: iso614300

BENCE FİYATINI HAKETMİYOR.NE CPU DA NEDE EKRAN KARTINDA HERHANGİ SICAKLIK FARKI VAR.BENCE BİR TANE VGA YA DENK GELECEK ŞEKİLDE VE ARKADAKİ EGZOS FANINDAN İKİTANE KOYARLARSA BELKİ O ZAMAN FİYATINI HAKEDEBİLİR.KESİNLİKLE FİYATINI HAKETMİYOR.


VGA ya denk getirilmiş egzoz fanı mı?



Böyle bir dizayn şekli yok ki. Demek ki hiç bir kasa fiyatını haketmiyor. Yıllardır kazık yemişiz. Vayyy beee.
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