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Yarıiletken endüstrinin parlayan yıldızlarından birisi olan ve aralarında sektör devi isimlerinin de olduğu çok sayıda firma adına hacimli yonga üretimi yapan Tayvan merkezli döküm firması TSMC, ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre üç aylık ilk dönemde 1.19 milyar dolarlık gelir elde edilirken, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %54.8'lik düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

Net kârı 47 milyon dolar olarak açıklanan firma bu açıdan da bir önceki döneme ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %87.5 ve %94.5'lik kayıp yaşadı. Özellikle küresel ekonomik iklimin yarattığı puslu havanın etkili olduğu sonuçlardan sonra ikinci çeyrek performansı merak edilmeye başlanan TSMC, yılın üç aylık ikinci döneminde gelirinin 2.14 milyar dolar ile 2.23 milyar dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.