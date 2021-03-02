Türkiye Finans Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedefliyor

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Türkiye Finans Katılım Bankası, 2021 yılında devreye almayı planladıkları dijital bankacılık çalışmalarını, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen uzaktan müşteri edinimi sürecini ve yeni dönemi değerlendirdi.

Bankacılıkta kuralları değiştiren tüm gelişmelere ilk uyum sağlayan banka olduklarını ifade eden Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, bankacılıkta yeni bir çağ başlatacak olan uzaktan müşteri edinimiyle birlikte artık Türkiye Finanslı olmanın yeri ve zamanının olmayacağını; mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak, işlem güvenliğini sağlama, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırma amacı taşıdıklarını ifade etti. Murat Akşam, Türkiye Finans’ın ülkemizin 12. büyük bankası olduğunu hatırlatarak yeni dönemde de insan odaklı sürdürülebilir büyümeyi önceliklendireceklerini, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Dijitalleşme yatırımlarımızın etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapadık.”

Pandemi öncesinde hayata geçirdikleri dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını dile getiren Akşam, dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte insan odaklı finans anlayışından da ayrılmadıklarını belirterek pandemi döneminde toplumun farklı kesimlerine özel destekler sunduklarını, TFXTARGET Yatırım Platformu, Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağladıklarını ifade etti. Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, “Hisse senedi ve yatırım fonu alış-satış işlemlerini ekleyerek uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürdüğümüz TFXTARGET ve Türkiye’nin binlerce noktasında hizmet veren Hızlı Finansman ürünümüz bu öncü vizyonun en somut örnekleridir” dedi.

“Bilgi Sistemleri personelimizin yarısından fazlası dijital dönüşüm projelerine odaklandı.”

Dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir yatırımlarla ve gerektiğinde rutinleri bozma cesaretini ortaya koyarak gerçekleşebileceğini söyleyen Murat Akşam kurum içerisinde de bir dijital dönüşüm süreci başlattıklarını kaydederek şunları söyledi: “Şu anda Bilgi Sistemleri Departmanımızdaki insan kaynağımızın yaklaşık yüzde 65’i dönüşüm projelerine odaklı biçimde çalışıyor. Bu da demek oluyor ki Bilgi Sistemleri ekibimizin yarısından fazlası mevcut süreçlerimizi korumak ve geliştirmek yerine; mevcutların yerine koyabileceğimiz yeni süreçler oluşturabilmeye odaklandı. Dijital dönüşümün değerine inanmak ve bu yola baş koymak nereden bakarsanız bakın bir cesaret gerektirir. Dijitalleşme; konfor alanlarına hapsolmama, her zaman mevcudu sorgulayarak yenisini ortaya koyma cesareti demektir.”

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Dijital alt yapısı kuvvetli ürün ve hizmetler sayesinde daha önce katılım bankalarıyla çalışmamış yeni müşteriler kazanarak katılım bankacılığı sektörünün büyümesine öncülük ettiklerini ifade eden Akşam, uzaktan müşteri ediniminin katılım bankaları arasında da büyük bir heyecan yaratacağını ve rekabeti olumlu yönde etkileyerek sektörün yüzde 15 olan pazar büyüklüğü hedefini destekleyeceğini söyledi.

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Dijitalleşme vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla mobil kanalların ötesine taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, hizmetin yeri zamanı yok diyerek bankacılık deneyimini mükemmelleştirmeyi önceliklendiriyoruz. İster emekli ister profesyonel bir yönetici olun yeri geldiğinde evinizde oturduğunuz yerden hisse senedi alıp satmak, yeri geldiğinde bir beyaz eşya bayisinde alışveriş yaparken şubeye gitmeden hızlıca finansman ihtiyacını karşılamak yeri geldiğinde ise şubelerimizde hızlı, güvenli ve kağıtsız süreçlerle işlemlerini tamamlamak olabilir.”

“Dijitalden yeni aktif müşteri oranını yüzde 80 seviyelerine çıkaracağız.”

Murat Akşam, 2020 yılında geliştirdikleri yenilikçi ve müşteri odaklı yeni fonksiyonlar ile aktif mobil müşteri sayısını önceki yıla göre yüzde 39, dijital işlem hacimlerini ise yüzde 47 arttırdıklarını belirterek; dijitalden müşteri başvuru sayısını üç, müşteri edinim sayısını ise iki katına çıkardıklarını ifade etti. Akşam, uzaktan müşteri edinimi ile başlayan yeni dönemle birlikte dijital kanallardan edindikleri yeni aktif müşteri oranını yüzde 68’den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı öngördüklerini söyledi.

Uzaktan müşteri edinimi ve geliştirdikleri TFXTARGET yatırım platformunun detaylarını ve bireylerde yaratacağı etkileri değerlendiren Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz ise dijitalleşmenin tüketicilerin o anki beklentilerini iyi anlamanın yanı sıra, yarın veya öbür gün oluşacak beklentileri de öngörmeyi gerektirdiğini, Türkiye Finans olarak bankacılığın bugününe değil, yarınına, hatta öbür gününe bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dijital kanallar üzerinden müşteri edinimini başlatan ilk bankalardan biri olduklarını vurgulayan M. Necati Özdeniz, bu süreci ilk etapta internet sitesi üzerinden başlattıklarını ardından kurye ile gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamladıklarını ifade etti. Bu deneyimi sunabilen ilk bankalardan biri olarak tecrübelerini yeni gelişmelere de yansıtacaklarını ve tüm sektöre yine öncülük edeceklerine inandıklarını söyledi.

“TFXTARGET, hisse senedi ve yatırım fonu alış-atış işlemlerinin eklenmesiyle yatırım platformu oldu.”

Türkiye Finans tarafından 2020 yılının ikinci çeyreğinde hisse senedi ve fon alış-satış işlemlerinin eklenmesiyle uçtan uca bir yatırım platformuna dönüşen TFXTARGET hakkında da açıklamalarda bulunan Özdeniz, sektörde bir ilk olan TFXTARGET’ın güncel ara yüzü ile her seviyeden yatırımcıya, en büyük marka ve şirketlerin kolaylıkla hissedarı olma imkanını sunduklarının, büyük veya küçük ölçekli fark etmeksiniz herkesin kullanabileceği ve yatırım yapmayı herkes için kolay hale getiren bir platform olduğunun altını çizdi.

Türkiye Finans’ın dijital yatırım platformu olan TFXTARGET ile şubelere ve internet şubesine bağlı kalmadan, akıllı telefonlardan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca, yabancı para ve kıymetli madenlerin alış ve satış işlemleri uygun kurlarla gerçekleştirilebiliyor. Önümüzdeki dönemde TFXTARGET’a yeni özellikler eklenerek, fonksiyonlarının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Uzaktan Müşteri Edinimi ile bankacılığın yeri zamanı olmayacak!

Son olarak uzaktan müşteri ediniminin bireyler ve sektör üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirerek sözlerini noktalayan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, bu sürece hazır olduklarını, müşteri edinimi sırasındaki yüz tanıma, dijital doğrulamalar ve çağrı merkezi personeli ile görüşme gibi birkaç dakikayı geçmeyen adımlarla süreci son derece güvenli hale getirdiklerini, bu durumun müşterilerin şubeye gitme zorunluluklarını ortadan kaldırarak bankaların şube sayılarından bağımsız olarak müşterilere yeri ve zamanı olmadan erişmelerini sağlayacak bir gelişme olduğunu paylaştı. Aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti ciddi şekilde arttıracağını ifade eden M. Necati Özdeniz, uzaktan müşteri ediniminin tüketicilerin banka tercihlerinde ve geçişlerinde çok önemli bir unsur olacağını ancak müşteri edinmek kadar artık mevcut müşteriyi korumanın da kritik olacağı bir sürecin başlamakta olduğunun, bu nedenle bankaların fark yaratan iş modelleri arayışında olacaklarının altını çizdi.

Türkiye Finans’ın dijitalleşen hizmetleri sayesinde finansal fırsat eşitliği yaratmak adına perakende bankacılıkta önemli adımlar attıklarını ifade eden Özdeniz, “Dijital bankacılık anlayışı sayesinde artık finans kurumlarının şube sayılarının kritik önemi geride kaldı. İnternetin çektiği herhangi bir yerde, ister denizin ortasında olsun ister dağ başındaki bir köyde, akıllı telefona sahip herkes yalnızca birkaç dokunuşla ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri kolayca yapabilir hale geldi. Artık birçok bankacılık işlemi Twitter’da paylaşımları takip etmek, Instagram’da fotoğraf beğenmek kadar kolay. Bu durum herkesin finansal hizmetlere erişiminde eşit olanaklara sahip olmasını sağladı. Türkiye Finans olarak bu yeni bankacılık anlayışının ülkemizdeki temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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