Türkiye'den iki sistem dünyanın en güçlü 500 bilgisayarı arasında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bilindiği gibi dünyanın en güçlü 500 bilgisayarının sıralandığı bilimsel bir süper bilgisayar listesi bulunmakta. Her sene 2 defa akademisyenler tarafından güncellenen listenin son hali süper bilgisayar kategorisinde de Intel'in ağırlığını hissettiriyor. Güncellenmiş yeni listeye göre, Dünyanın en güçlü 500 bilgisayarının %64'ü Intel tabanlı sistemlerden oluşuyor. AMD'ye baktığımızda ise yılın ilk güncellemesinde %21 olan payı son yapılan liste güncellemesinde %5 kayıp ile %16'ya gerilemiş gözüküyor. Intel'in genel ortalamada ağırlığı hissediliyor fakat Dünyanın en güçlü bilgisayarı hala bir IBM yapımı olan BlueGene/L (478 teraflop). Lawrence Livermore Ulusal Nükleer Araştırmalar Merkezinde kullanılan BlueGene/L'i yine bir IBM yapımı olan ve Almanya Araştırma Merkezinde kullanılan 167 teraflop'luk bilgisayar izlerken 3. sırada ise Silicon Graphics tarafından hazırlanan ve Yeni Meksika Uyugulamalı Bilimler Merkezinde kullanılan 127-teraflop'luk sistem oldu. Bu arada Hindistan da ilk defa ilk 10'a girmeyi başardı. Zira ülkenin en büyük endüstriyel firmalarından biri olan TATA, 118-teraflop'luk Hewlett Packard yapımı süper-bilgisayara sahip. Süper Bilgisayar 500 listesine ülkemiz adına da iki temsilci dahil ki bunlar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yakın Doğu üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesinin IBM tarafından hazırlanan 1280 işlemcili sistemi 310.sırada, Teknik Üniversetinin Hewlett Packard tarafından hazırlanan 1032 işlemcili sistemi ise 482. sırada yer almakta. Kaynak; http://www.top500.org/lists/2007/11
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O bir " İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi "
yanlıs anlamadıysam fx57 bu lıstedekı ılk 20 ve 1. sıradakınde 212992 işlemcı var
Şaka bir yana 478 teraflop ucuk bi rakam :D