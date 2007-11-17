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Türkiye'den iki sistem dünyanın en güçlü 500 bilgisayarı arasında

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
12,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilindiği gibi dünyanın en güçlü 500 bilgisayarının sıralandığı bilimsel bir süper bilgisayar listesi bulunmakta. Her sene 2 defa akademisyenler tarafından güncellenen listenin son hali süper bilgisayar kategorisinde de Intel'in ağırlığını hissettiriyor. Güncellenmiş yeni listeye göre, Dünyanın en güçlü 500 bilgisayarının %64'ü Intel tabanlı sistemlerden oluşuyor. AMD'ye baktığımızda ise yılın ilk güncellemesinde %21 olan payı son yapılan liste güncellemesinde %5 kayıp ile %16'ya gerilemiş gözüküyor. Intel'in genel ortalamada ağırlığı hissediliyor fakat Dünyanın en güçlü bilgisayarı hala bir IBM yapımı olan BlueGene/L (478 teraflop). Lawrence Livermore Ulusal Nükleer Araştırmalar Merkezinde kullanılan BlueGene/L'i yine bir IBM yapımı olan ve Almanya Araştırma Merkezinde kullanılan 167 teraflop'luk bilgisayar izlerken 3. sırada ise Silicon Graphics tarafından hazırlanan ve Yeni Meksika Uyugulamalı Bilimler Merkezinde kullanılan 127-teraflop'luk sistem oldu. Bu arada Hindistan da ilk defa ilk 10'a girmeyi başardı. Zira ülkenin en büyük endüstriyel firmalarından biri olan TATA, 118-teraflop'luk Hewlett Packard yapımı süper-bilgisayara sahip. Süper Bilgisayar 500 listesine ülkemiz adına da iki temsilci dahil ki bunlar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yakın Doğu üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesinin IBM tarafından hazırlanan 1280 işlemcili sistemi 310.sırada, Teknik Üniversetinin Hewlett Packard tarafından hazırlanan 1032 işlemcili sistemi ise 482. sırada yer almakta. Kaynak; http://www.top500.org/lists/2007/11
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rakanishu 12 yıl
Heyt be bizim okul 482. olmuş


O bir " İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
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MrPerFormance 12 yıl
benim anlamadığım o işlemcileri hangi anakart üzerinde kullanıyorlar yada nasıl birleştiriyorlar.bunların teknolojileri nasıl.o bilgisayarlar 5 sene sonra bizim evlerimizde olacak hiç merak etmeyin.
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@marki 12 yıl
1. de kac ıslemcı varmıs



yanlıs anlamadıysam fx57 bu lıstedekı ılk 20 ve 1. sıradakınde 212992 işlemcı var

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Wh1sKy 12 yıl
Bu sistem crysis i çalıştırır mı ?



Şaka bir yana 478 teraflop ucuk bi rakam :D
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