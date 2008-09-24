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Twintech'den soğutucusu ve kutusuyla dikkat çeken GeForce 9800GTX+

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Twintech'den soğutucusu ve kutusuyla dikkat çeken GeForce 9800GTX+
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Nvidia'nın geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu GeForce 9800GTX+ için son günlerde arka arkaya yapılan yeni model duyuruları dikkatlerden kaçmıyor. GeForce 9800GTX+ DHT Freezer modelini duyuran Inno3D'den sonra Twintech firması da soğutucusu ve kutu tasarımıyla dikkat çeken GeForce 9800GTX+ tabanlı yeni modelini duyurdu.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk grafik işlemci olan G92b'nin güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolunu destekliyor ve 128x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan yeni model Nvidia'nın son dönemde adeta üzerlerine titrediği CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunmakta.

Bakır tabanlı ısı aktarım borularına sahip olan ayrıca Alüminyum tabanlı radyatörü ve çift fanı bulunan özel soğutucusu ile kartın referans modele göre çok daha serin çalıştığı ifade ediliyor. Fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla gelen ekran kartının graifk işlemcisi 750MHz, paralel işlem birimleri 1875MHz, bellekleri de 2300MHz'de görev yapıyor.

Çift slo tasarıma sahip olan ekran kartı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan Twintech'in yeni modeli şık kutusuyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. 2 ve 3 yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Slayer_ 11 yıl
Soğutucusu eski kasetleri anımsatıyor
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alattin_nuri 11 yıl
hosuma gitti kutusu
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SH4K3R 11 yıl

Orjinalden alıntı: Slayer_

Soğutucusu eski kasetleri anımsatıyor


Benim de aklıma o geldi.


Yalnız o kutu nasıl bir şeydir,ilkyardım çantası gibi.
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blacksnake03 11 yıl
bende 9800gtx var ve 750*1875*2300 hız aşırtılmış bir şekilde kullanıyorum.stabilite problemi yok ısınma problemi yok
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Godolphin 11 yıl
Şu test sonucları gelsede konumunu iyice görsek.
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whatisnfc 11 yıl
Kartın üzerinde ki soğutucu güzel bir soğutucu gibi görünüyor acaba performansı nasıldır ?
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