Üretkenlik odaklı tablet - Huawei MatePad Air incelemesi!

Bu videoda Huawei'in yeni tablet modellerinden biri olan Huawei MatePad Air modeline yakından bakıyoruz. Kalem ve klavye desteğiyle birlikte gelen bu ürün, yüksek bir performansa sahip.

Huawei yeni ürünlerini Türkiye'de kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu videomuzun konuğu Huawei'in üretkenlik odaklı geliştirmiş olduğu yeni tablet modeli Huawei MatePad Air modeli. Kalem ve klavye desteğiyle birlikte gelen bu ürün bilgisayar benzeri bir deneyim sunuyor. 144 Hz tazeleme hızına sahip olan ekranı sayesinde de akıcılık ciddi oranda artmış durumda. Sizler bu tablet modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?

00:00 Giriş

00:16 Kutu İçeriği

00:47 Tasarım Detayları - Kalem - Klavye

04:55 Ekran Özellikleri - Netflix

07:10 Bölünmüş Ekran Deneyimi

07:47 En ve Boy Oranı

08:23 144 Hz Tazeleme Hızı

08:56 Üretkenlik

10:53 Güç Aldığı Donanımlar ve Testler

12:30 PUBG Mobile Test

13:04 Kamera Özellikleri ve Örnekler

14:26 Hoparlör Özellikleri ve Testi

15:15 Batarya Özellikleri

16:13 Yazılım Özellikleri ve Ekosistem

17:31 Kapanış

Tasarımla başlayacak olursak ürünün ekranı 11.5 inç büyüklüğünde ve kameramız üst orta tarafa konumlandırılmış. Çerçevelerimiz ortalama seviyede bir kalınlığa sahip. Zaten ekran kasa gövde oranından bunu anlayabiliyoruz. Ekran kasa gövde oranı %83.9 oranında.

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Ürünün sağ tarafında da 2 adet hoparlör deliği ve USB-C portu yer alıyor. Sol tarafta yine 2 adet hoparlör deliği ve güç butonu bulunuyor. Anlayacağınız üzere ürün toplamda 4 adet hoparlöre sahip.

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Ürünün arka tarafına gelincede polikarbon bir gövde bizleri karşılıyor. Ürünün kamerası burada yuvarlak yapıyla konumlandırılmış.Tek kameraya sahibiz.

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Bu arada ürünle birlikte klavye ve kalem gibi aksesuarları kullanabiliyoruz. Özellikle ürünün kutudan direkt olarak klavye ile birlikte çıkıyor oluşu ürünü alacak kişiler için büyük bir avantaj. Bunun da yanı sıra klavye hissiyat ve kullanış açısından başarılı. Yazı yazarken basım hissiyatı o ucuz klavyeler gibi değil. Gayet tok ve hisli.

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Tabletlerde en fazla önem verdiğimiz yerlerden biri de ekran performansı. Huawei MatePad Air modeli 11.5 inç büyüklüğünde ve 1840x2800 çözünürlüğünde bir ekranla geliyor. Bu ekran ek olarak IPS LCD bir panele sahip ve 144 Hz tazeleme hızını destekliyor.

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Ekran deneyimleri hakkında konuşmak gerekirse MatePad Air 16.7 milyon renk gösterebilen bir ekrana sahip. P3 renk gamını da bünyesinde barınduran bu ekran 500 nit seviyesine ulaşabiliyor. destekliyor.

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Renklere gelecek olursak IPS LCD paneliyle birlikte ürün canlı ve parlak renkleri bir arada sunabiliyor. IPS LCD bir panel için sunabildiklerini beğendim. Sizler de biliyorsunuz uygun fiyatlı tabletlerin bazılarında da IPS LCD paneller kullanılıyor ancak paneller kendi içerisinde ayrışmasından ötürü performans değişebiliyor.

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MatePad Air’de kullanılan panel gerçekten çok başarılı. Renkler hiç soluk değil, ben ekranı beğendim. Güneş altında da yapmış olduğum kullanımlarda ekranı görme açısından bir sorun yaşamadım.

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Siyahlar konusuna gelecek olursak tabii AMOLED bir panele sahip olmadığımızdan ötürü siyahlar griye dönük ancak genel açıdan bakıldığında siyahların kötü olduğunu söylemek doğru olmaz. Medya tüketiminde keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Netflix özelinde de tüketim yaptım. En önemli kısım L1 kodeğiydi. Bu üründe L1 kodeğimiz bulunuyor. Bu da Netflix’de tam kalite içeriklere erişebileceğimiz anlama geliyor. Deneyimi iyileştiren detaylardan biri olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Zaten bu yüksek çözünürlüklü ekranla birlikte kötü bir Netflix deneyimi yaşamak zaten istemezdim.

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Bildiğiniz gibi bu tarz ürünleri sadece medya tüketimi için kullanmıyoruz. İş, ders, hobi ve çizimler için de kullanabiliyoruz. 3:2 formatında bir ekrana sahip olan bu ürün bölünmüş ekran deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Çalışma sırasında fazlasıyla işe yarayan bir detay.

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Tazeleme hızı konusunda da ürün 144 Hz tazeleme hızı desteğiyle birlikte geliyor. Bu deneyimi ciddi şekilde arttıran bir detay. Özellikle akıcılığa akıcılık katıyor ve 30 Hz ile 144 Hz arasında değişimi de destekliyor. Bu sayede pil tüketimine katkıda bulunabiliyor.

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Üretkenlikle devam ettiğimizde ürün kalem destekli. Huawei 2. Nesil kalemle birlikte ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Kalem 2ms gibi bir gecikmeye sahip. Tutuş açısından da iyi bir deneyim sunuyor. Kalemi de genel olarak Huawei Note uygulamasında kullandım.

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Tabii burada özelleştirme yapabildiğinizi vurgulamam lazım. Çeşitli fırçalar seçebilir, çizmiş veya yazmış olduğunuz şeylerin yanına görüntüler de ekleyebiliyorsunuz. Özelleştirmeyle birlikte nasıl rahat ediyorsanız çalışmanızı o hale getirebiliyorsunuz.

Benim burada hoşuma giden bir detay var. Vurgulayıcılarla birlikte yazmış olduğunuz veya çizmiş olduğun şeyleri daha belirgin hale getirebiliyorsunuz.

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Huawei MatePad Air gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 4G destekli bir işlemci. Normalde bu platformun 5G versiyonu mevcut ancak Huawei'in ambargoları nedeniyle 5G kullanımı yok.

Bu işlemciye de 8 GB Ram ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını yükseltemiyorsunuz.

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Cihazın Geekbench ve Antutu’dan almış olduğu skorları aşağıda görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları kullanabilirsiniz.

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Snapdragon 888 işlemcisini değerlendirecek olursak işlemci bilindiği üzere eski bir amiral gemisi işlemcisi. Eski olması güçsüz olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Bir tablette yapabileceğiniz tüm işlemleri sorunsuz bir şekilde bu ürünle de yapabiliyorsunuz.

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Oyun oynama, çalışma , hatta video kurgulama. Ürün içerisindeki Petal klip üzerinden video kurgulayabiliyorsunuz. Farklı programlar kullanarak da bunu yapabilmek mümkün. Genel açıdan yaptığım tüm kullanımlarda bir kasma veya donma sorunuyla karşılaşmadım. Ürün oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor.

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Kameralar hakkında konuşacak olursak cihazın arka ana kamerası 13 Mp çözünürlüğünde ve 4K 30 FPS video desteğiyle birlikte geliyor. Ön kamera da 8 Mp çözünürlüğünde ve 1080P 30 FPS video desteğine sahip.

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Hoparlörle devam edecek olursak üründe toplamda 4 adet hoparlör yer alıyor. Ses seviyemiz oldukça yüksek, netlik çok güzel ve basslar hissediliyor. Kullanırken kesinlikle keyif veriyor.

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Tabletimizin bataryası 8300 mAh büyüklüğünde. Bu batarya 40W hızlı şarjı destekliyor. Cihazı hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Bataryası büyük olan tabletlerde bu detay fazlasıyla önemli. Özellikle gün içinde yoğun kullandığımız bu ürünler için ben bunu fazlasıyla önemsiyorum.

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Yazılım kısmı herkesin Huawei ürünlerde herkesin merak ettiği bir kısım. Bu ürün Google servislerini desteklemiyor. Uygulamaları Huawei App Gallery üzerinden indiriyoruz. Uygulama sayısı her geçen gün artıyor. Banka uygulamaları zaten bu mağazada bulunuyor.

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Google uygulamalarını da GBOX yardımıyla kullanabiliyoruz. Google ile alakalı tüm uygulamalar burada bulunuyor. Sorunsuz bir şekilde kullanım yapabiliyorsunuz.

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Yazılımın bir diğer avantajı ekosistem bağlantılarında karşımıza çıkıyor. Ekran yansıtma ve dosya transferlerini bu şekilde çok kolay yapabiliyorsunuz. Özellikle iş kullanımlarında çok fazla işe yaradığını söylemem doğru olacaktır.

Sizler Huawei MatePad Air modeli hakkında neler düşünüyorsunuz?

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