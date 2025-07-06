Normal çatı gibi görünen kavisli güneş kiremiti verimlilikte rekor kırıyor

Kavisli yapıya sahip bu XBC serisi kavisli güneş kiremitleri, obsidyen siyahı ve kiremit kırmızısı gibi seçeneklerine sahip. Üstelik mevcut çatı kaplamalarının üzerine entegre edilebiliyor. Her bir kiremit yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığa sahip.
Hem estetik hem verimli
Teknik veriler arasında sistemin metrekare başına 170 watt üretebildiği, her bir panelin ise 38 watt kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. 150 metrekarelik bir çatı tamamen bu panellerle kaplandığında, toplam kurulu güç yaklaşık 25,5 kW olur. Bu büyüklükteki bir sistem, güneş ışınımının yoğunluğuna bağlı olarak yılda ortalama 30.000 ile 43.000 kWh arasında elektrik üretebilir.
Jackery’nin güneş çatısı sisteminin ABD'deki tahmini satış fiyatı konfigürasyona göre 7.000 ila 20.000 dolar arasında değişiyor. Kurulum maliyetleri ise ortalama 5.000 ila 7.000 dolar olarak belirtiliyor.
Komple sistem ile 4 gün kesintisiz elektrik
Solar Roof güneş kiremitleri Jackery’nin mevcut ve gelecek enerji depolama sistemleriyle tam uyumlu. Bunlar arasında Jackery 5000 Plus amiral gemisi jeneratör ve HomePower Energy System (ES) bulunuyor. Profesyonel kurulum gerektiren HomePower ES, 11,4 kW’a kadar güç üretebiliyor ve hem 120V hem de 240V yükleri destekliyor. Sistem, maksimum 123,2 kWh LFP batarya kapasitesiyle ortalama bir evin elektrik ihtiyacını kesinti durumunda dört günden uzun süre karşılayabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: