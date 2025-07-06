Normal çatı gibi görünen kavisli güneş kiremiti verimlilikte rekor kırıyor

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Tam Boyutta Gör Güneş enerjisi teknolojilerinde dünya çapında tanınan Jackery, geleneksel bir çatı görünümüne sahip Solar Roof adındaki güneş kiremitleri ile alanında fark yaratıyor. Estetik açıdan klasik çatı yapısıyla neredeyse tamamen örtüşen bu sistem, güneş paneli kullanmak isteyen ancak çatı estetiğinden ödün vermek istemeyen ev sahipleri için güçlü bir alternatif sunuyor.

Kavisli yapıya sahip bu XBC serisi kavisli güneş kiremitleri, obsidyen siyahı ve kiremit kırmızısı gibi seçeneklerine sahip. Üstelik mevcut çatı kaplamalarının üzerine entegre edilebiliyor. Her bir kiremit yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığa sahip.

Hem estetik hem verimli

Jackery, yeni solar çatısının yalnızca 0,13 mm kalınlığında kristal silikon güneş hücreleriyle donatıldığını ve verimliliğini yüzde 25 olarak açıklıyor. Bu oran, şu anda piyasadaki en yüksek verimli sistemlerden biri olan Maxeon 7’nin laboratuvar ortamında ulaştığı yüzde 24,9 verimden daha yüksek. Gerçek kullanımda da bu seviyeyi koruyabilirse, Jackery sektörde yeni bir standardı belirleyebilir.

Teknik veriler arasında sistemin metrekare başına 170 watt üretebildiği, her bir panelin ise 38 watt kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. 150 metrekarelik bir çatı tamamen bu panellerle kaplandığında, toplam kurulu güç yaklaşık 25,5 kW olur. Bu büyüklükteki bir sistem, güneş ışınımının yoğunluğuna bağlı olarak yılda ortalama 30.000 ile 43.000 kWh arasında elektrik üretebilir.

Tam Boyutta Gör Ayrıca ürün 30 yıl garanti ile sunuluyor ve dolu, fırtına ve -40 ila 85°C arasındaki zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış. Sistem ayrıca, piyasadaki montaj sistemlerinin %90’ından fazlasıyla uyumlu, bu da kurulum sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Hava sıkıştırma ile enerji depolama apartmanlara geliyor 1 gün önce eklendi

Jackery’nin güneş çatısı sisteminin ABD'deki tahmini satış fiyatı konfigürasyona göre 7.000 ila 20.000 dolar arasında değişiyor. Kurulum maliyetleri ise ortalama 5.000 ila 7.000 dolar olarak belirtiliyor.

Komple sistem ile 4 gün kesintisiz elektrik

Solar Roof güneş kiremitleri Jackery’nin mevcut ve gelecek enerji depolama sistemleriyle tam uyumlu. Bunlar arasında Jackery 5000 Plus amiral gemisi jeneratör ve HomePower Energy System (ES) bulunuyor. Profesyonel kurulum gerektiren HomePower ES, 11,4 kW’a kadar güç üretebiliyor ve hem 120V hem de 240V yükleri destekliyor. Sistem, maksimum 123,2 kWh LFP batarya kapasitesiyle ortalama bir evin elektrik ihtiyacını kesinti durumunda dört günden uzun süre karşılayabiliyor.

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