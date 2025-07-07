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    %30 ÖTV'li Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı

    Yılın ilk yarısında Türkiye'de satış rekoru kıran Fransız marka, ikinci yarıda piyasaya süreceği şarj edilebilir hibrit motorlu Peugeot 3008'in %30 ÖTV avantajıyla satışlarını artırmayı hedefliyor.

    %30 ÖTV'li Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı
    Peugeot, 2025'in ikinci yarısında Türkiye'de vites yükseltmeye hazırlanıyor. Fransız marka, çok yakında şarj edilebilir hibrit modellerini devreye alacak. Söz konusu modellerin ilki, Peugeot 3008'in %30 ÖTV dilimine giren şarj edilebilir hibrit versiyonu olacak.

    Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, markanın Türkiye'de satışa sunmayı planladığı yeni versiyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. Kaplan, 3008'in şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili, "1.6 plug-in hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla satışa sunmaya başlayacağız. Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL’den ön satışa sunuyoruz" açıklamasında bulundu.

    %30 ÖTV'li Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    5008 ve 408 özelinde de şarj edilebilir hibrit için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Gupse Kaplan, "Globalle de paralel olarak yürütüyoruz bu çalışmayı. Henüz Avrupa’da da globalde de netleşmemiş bazı konular var. Dolayısıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine uzun menzilli elektrikli modellerimiz için aynı şekilde yürütülen bazı çalışmalar var. Fakat, 2025 için şu anda uzun menzilli planımız yok. Onu net bir şekilde söyleyebilirim" diye konuştu.

    Şarj edilebilir hibrit motorlu Peugeot 3008'de 1.6 litre turbo benzinli motor ve bir elektrik motorunun kombinasyonuyla toplam 195 beygir güç ve 350 Nm tork sunuluyor. 17.9 kWsa lityum iyon bataryaya sahip model, WLTP'ye göre 63 ile 88 km aralığında saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. e-DSC7 şanzımanla kombine edilen modelin bataryası AC şarjla 5,5 saatte doldurulabiliyor.

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