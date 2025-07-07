%30 ÖTV'li Peugeot 3008 eylülde Türkiye'de: İşte fiyatı

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, markanın Türkiye'de satışa sunmayı planladığı yeni versiyonlarla ilgili bilgiler paylaştı. Kaplan, 3008'in şarj edilebilir hibrit versiyonuyla ilgili, "1.6 plug-in hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla satışa sunmaya başlayacağız. Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL’den ön satışa sunuyoruz" açıklamasında bulundu.
Şarj edilebilir hibrit motorlu Peugeot 3008'de 1.6 litre turbo benzinli motor ve bir elektrik motorunun kombinasyonuyla toplam 195 beygir güç ve 350 Nm tork sunuluyor. 17.9 kWsa lityum iyon bataryaya sahip model, WLTP'ye göre 63 ile 88 km aralığında saf elektrikli sürüş menzili vadediyor. e-DSC7 şanzımanla kombine edilen modelin bataryası AC şarjla 5,5 saatte doldurulabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: