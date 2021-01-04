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    Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor

    1
    5 gün
    17,1b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Uygun fiyatıyla dikkat çeken Oppo A73 Donanım Haber ofisine ulaştı. Bu videoda cihazı kutusunda çıkartıyor ve genel olarak özelliklerine sizlerle birlikte göz atıyoruz.

    Uygun fiyatı ve sahip olduğu özellikleriyle segmentinde öne çıkan cihazlardan biri olan Oppo A73'ü bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Başarılı 4'lü kamera dizilimine ve canlı bir ekrana sahip olan bu cihaz hakkında daha fazla bilgiye videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!



    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Nf 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnceleme bence başarısız. Arkadaşı muaf tutuyorum.

    Sene olmuş 2021 gsmarena gibi örnekler var iken tahtaqale esnafına yada teknos@ müşterisine (küçümsemiyorum) anlatır gibi inceleme olmaz.
    Her şeyin ucuzuna kaçmayın ve doğru düzgün olarak, haber sitelerine içerik sunar gibi inceleme yayınlamayın.

    Derseniz ki bu advertorial, o zaman çok da...
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    evlbleef 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekranın AMOLED olması güzel.
    Kamera performansı pek iyi değil gibi duruyor. OmniVision'un bir sensörünü kullanmışlar.
    Fiyatı düşünülürse makul ama imkan varsa biraz daha bütçe artırılıp 2800 TL civarındaki telefonlara çıkılmalı bence.
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    soneday (Soner Çakır) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sıkıcı + sponsorlu videoya
    4gb ram'e şu devirde AZ diyememeniz resmen AYIP
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    neresi uygun fiyatlı?
    4gb ram sd662 işlemci ve 2600 lira.

    helio g85 işlemcili redmi note 9 2600 lira.
    sd720g işlemcili redmi note 9s 2900 lira.

    keşke reklam olarak yazsaydınız.
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    A72 daha iyi resmen
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    bytradm (adem ademy) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu segment cihazlar hep aynı dolayısıyla incelemeside sıkıcı
    mandolarian incelese zevkli olbülü.
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    hanıncipsi 5 gün ( Mesaj Silindi ) bytradm
    bu segmentte ekrandan parmak izi ve amoled ekran yok cihaz bunlarla öne çıkıyor
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    smart1978 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sozu fazla uzatmadan .... !!! ? GINA geldi isitmekten. Eksik olmuyor.
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