Uygun fiyatlı Oppo A73 kutusundan çıkıyor

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Oppo A73 Donanım Haber ofisine ulaştı. Bu videoda cihazı kutusunda çıkartıyor ve genel olarak özelliklerine sizlerle birlikte göz atıyoruz.

Uygun fiyatı ve sahip olduğu özellikleriyle segmentinde öne çıkan cihazlardan biri olan Oppo A73'ü bu videoda kutusundan çıkartıyoruz. Başarılı 4'lü kamera dizilimine ve canlı bir ekrana sahip olan bu cihaz hakkında daha fazla bilgiye videomuzdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler!