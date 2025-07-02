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    Tesla Model Y, Haziran’da Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu

    Tesla, Haziran ayında Türkiye’de gerçekleştirdiği satışlarda liderliğe yükseldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Tesla, 7.200’den fazla Model Y sattı.

    Tesla, Haziran’da Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye, ÖTV düzenlemesini beklerken otomotiv satışları Haziran’da ciddi bir yükseliş sergiledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 607.379 adet olarak gerçekleşti.

    Tesla, markalarda altıncı oldu

    Otomobil satışları ise 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488.003 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119.376 adet oldu. Bu süreçte ise Tesla’nın yükselişi dikkat çekti.

    Haziran ayında Türkiye otomotiv pazarında aylık olarak satışlarda Volkswagen, 10.526 adetle pazarın lideri oldu. Volkswagen, geçtiğimiz yılın aynı döneminde beşinci sıradaydı. Ancak burada en çok dikkat çeken firma ise Tesla oldu. Tesla, rakiplerinin büyük bir kısmının aksine sadece Model Y, yani tek bir model ile rekabet gösteriyor. Firma, buna rağmen Haziran ayında en çok satan altıncı firma olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Tesla, on beşinci sıradaydı.

    En çok satan markalar (Haziran 2025) 👇
    Sıra Marka Satış
    1 VOLKSWAGEN 10.526
    2 FIAT 10.032
    3 RENAULT 9.900
    4 FORD 8.530
    5 PEUGEOT 7.348
    6 TESLA 7.235
    7 TOYOTA 7.073
    8 BYD 6.857
    9 CITROEN 6.509
    10 OPEL 5.638

    Yılın ilk altı ayına baktığımızda Renault, 58 bin 959 adet ile birinci; Fiat, 52 bin 180 satış ile ikinci ve Volkswagen 46 bin 716 ile ikinci sırada.

    Tesla Model Y, Haziran’da açık ara lider

    Türkiye’de Haziran satışlarında en çok satan modellere baktığımızda Tesla Model Y’nin yüzde 7,72’lik bir artışla 7.235 adet ile birinci olduğunu görüyoruz. Listenin ikinci sırasında 5 bin 37 satışla Volkswagen T-Roc, üçüncü sırasında 4 bin 382 ile BYD Seal U yer alıyor. Togg T10X ise 3 bin 98 adetlik satışla listenin 7. sırasında. Genel tabloya hemen altta bakabilirsiniz.

    Haziran 2025 en çok satan otomobiller 🚗
    SIRA MARKA MODEL SATIŞ
    1 TESLA MODEL Y 7.235
    2 VOLKSWAGEN T-ROC 5.037
    3 BYD SEAL U 4.382
    4 RENAULT CLIO HB 3.928
    5 FIAT EGEA SEDAN 3.514
    6 RENAULT MEGANE SEDAN 3.212
    7 TOGG T10X 3.098
    8 FIAT EGEA CROSS 2.402
    9 CITROEN C4X 1.983
    10 TOYOTA COROLLA 1.946

    Gözden kaçmaması gereken detay ise Tesla Model Y’nin sadece elektrikli kategorisinde değil, genel otomobil satışlarında Haziran’da lider olması.

    Bununla birlikte elektrikli kategorisine baktığımızda ise Haziran ayında Tesla’nın satışta olan tek modeli Model Y ile doğal olarak burada da lider olduğu görülüyor. Arkasında Togg T10X geliyor ancak fark büyük. Listenin üçüncü sırasında ise Citroen C3 var. Aşağıdaki tabloda elektrikli satışlarını görebilirsiniz.

    Haziran 2025 en çok satan elektrikli otomobiller 🚘
    SIRA MARKA MODEL SATIŞ
    1 TESLA MODEL Y 7.235
    2 TOGG T10X 3.098
    3 CITROEN C3 936
    4 BYD SEAL 897
    5 BYD SEAL U 886
    6 BYD ATTO 3 875
    7 KIA EV3 771
    8 MINI COUNTRYMAN 740
    9 KG MOBILITY TORRES 730
    10 OPEL FRONTERA 700

    Yılın ilk 6 ayını mercek altına aldığımızda ise ODMD verilerine göre TOGG, toplamda 17 bin 101 satış ile lider konumda. Tesla ise toplamda 12 bin 320 satış ile takibini sürdürüyor. BYD ise 10 bin 401 satış ile yakın takipte. Elektrikli araç satışlarındaki genel tabloyu da aşağıdan bulabilirsiniz.

    Ocak-Haziran 2025 en çok satan elektrikli otomobiller 🚙
    SIRA MARKA OCAK-HAZİRAN
    1 TOGG 17.101
    2 TESLA 12.320
    3 BYD 10.401
    4 KIA 5.539
    5 MİNİ 5.521
    6 PEUGEOT 4.183
    7 HYUNDAI 3.874
    8 OPEL 3.691
    9 CITROEN 3.658
    10 KG MOBILITY 3.334
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    Neden? Çünkü fiyatı gayet rekabetçi de ondan. Bir de üzerine güven telkin eden gelişmiş elektrikli araç olunca böyle oldu.
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