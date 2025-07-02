Tesla Model Y, Haziran’da Türkiye’nin en çok satan otomobili oldu

Tesla, markalarda altıncı oldu
Otomobil satışları ise 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488.003 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,8 artarak 119.376 adet oldu. Bu süreçte ise Tesla’nın yükselişi dikkat çekti.
Haziran ayında Türkiye otomotiv pazarında aylık olarak satışlarda Volkswagen, 10.526 adetle pazarın lideri oldu. Volkswagen, geçtiğimiz yılın aynı döneminde beşinci sıradaydı. Ancak burada en çok dikkat çeken firma ise Tesla oldu. Tesla, rakiplerinin büyük bir kısmının aksine sadece Model Y, yani tek bir model ile rekabet gösteriyor. Firma, buna rağmen Haziran ayında en çok satan altıncı firma olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Tesla, on beşinci sıradaydı.
|Sıra
|Marka
|Satış
|1
|VOLKSWAGEN
|10.526
|2
|FIAT
|10.032
|3
|RENAULT
|9.900
|4
|FORD
|8.530
|5
|PEUGEOT
|7.348
|6
|TESLA
|7.235
|7
|TOYOTA
|7.073
|8
|BYD
|6.857
|9
|CITROEN
|6.509
|10
|OPEL
|5.638
Yılın ilk altı ayına baktığımızda Renault, 58 bin 959 adet ile birinci; Fiat, 52 bin 180 satış ile ikinci ve Volkswagen 46 bin 716 ile ikinci sırada.
Tesla Model Y, Haziran’da açık ara lider
Türkiye’de Haziran satışlarında en çok satan modellere baktığımızda Tesla Model Y’nin yüzde 7,72’lik bir artışla 7.235 adet ile birinci olduğunu görüyoruz. Listenin ikinci sırasında 5 bin 37 satışla Volkswagen T-Roc, üçüncü sırasında 4 bin 382 ile BYD Seal U yer alıyor. Togg T10X ise 3 bin 98 adetlik satışla listenin 7. sırasında. Genel tabloya hemen altta bakabilirsiniz.
|SIRA
|MARKA
|MODEL
|SATIŞ
|1
|TESLA
|MODEL Y
|7.235
|2
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|5.037
|3
|BYD
|SEAL U
|4.382
|4
|RENAULT
|CLIO HB
|3.928
|5
|FIAT
|EGEA SEDAN
|3.514
|6
|RENAULT
|MEGANE SEDAN
|3.212
|7
|TOGG
|T10X
|3.098
|8
|FIAT
|EGEA CROSS
|2.402
|9
|CITROEN
|C4X
|1.983
|10
|TOYOTA
|COROLLA
|1.946
Gözden kaçmaması gereken detay ise Tesla Model Y’nin sadece elektrikli kategorisinde değil, genel otomobil satışlarında Haziran’da lider olması.
Bununla birlikte elektrikli kategorisine baktığımızda ise Haziran ayında Tesla’nın satışta olan tek modeli Model Y ile doğal olarak burada da lider olduğu görülüyor. Arkasında Togg T10X geliyor ancak fark büyük. Listenin üçüncü sırasında ise Citroen C3 var. Aşağıdaki tabloda elektrikli satışlarını görebilirsiniz.
|SIRA
|MARKA
|MODEL
|SATIŞ
|1
|TESLA
|MODEL Y
|7.235
|2
|TOGG
|T10X
|3.098
|3
|CITROEN
|C3
|936
|4
|BYD
|SEAL
|897
|5
|BYD
|SEAL U
|886
|6
|BYD
|ATTO 3
|875
|7
|KIA
|EV3
|771
|8
|MINI
|COUNTRYMAN
|740
|9
|KG MOBILITY
|TORRES
|730
|10
|OPEL
|FRONTERA
|700
Yılın ilk 6 ayını mercek altına aldığımızda ise ODMD verilerine göre TOGG, toplamda 17 bin 101 satış ile lider konumda. Tesla ise toplamda 12 bin 320 satış ile takibini sürdürüyor. BYD ise 10 bin 401 satış ile yakın takipte. Elektrikli araç satışlarındaki genel tabloyu da aşağıdan bulabilirsiniz.
|SIRA
|MARKA
|OCAK-HAZİRAN
|1
|TOGG
|17.101
|2
|TESLA
|12.320
|3
|BYD
|10.401
|4
|KIA
|5.539
|5
|MİNİ
|5.521
|6
|PEUGEOT
|4.183
|7
|HYUNDAI
|3.874
|8
|OPEL
|3.691
|9
|CITROEN
|3.658
|10
|KG MOBILITY
|3.334
|Neden? Çünkü fiyatı gayet rekabetçi de ondan. Bir de üzerine güven telkin eden gelişmiş elektrikli araç olunca böyle oldu.
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