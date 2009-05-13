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Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı

Nvidia'nın bir süredir merakla beklenen, tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli sonunda göründü. İşte detaylar...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticilerinin yüksek performans segmentinde, çift grafik işlemcili modellerle yarıştığını biliyoruz. AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeliyle alevlenen yarışa Nvidia da benzer şekilde yine çift grafik işlemcili tasarıma sahip GeForce 9800GX2 modeliyle katılarak iddiasını ortaya koymuştu. Kısa süreli bir sessizliğin ardından Radeon HD 4800 serisinin amiral gemisi olarak Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunan ve aylar sonra yeniden performans liderliğini geri alan AMD-ATi'nin bu girişimine, Nvidia yaklaşık 5 ay sonra geçtiğimiz Ocak ayında yanıt vermiş ve endüstrinin en hızlı ekran kartı iddiasıyla çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini satışa sunmuştu.

Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı
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Arka arkaya pazara sunulan çift grafik işlemcili ekran kartları arasında kıran kırana bir rekabet yaşanırken, firmaların takip ettikleri tasarım politikaları da dikkatlerden kaçmıyordu. Bu konuda AMD-ATi çift grafik işlemciyi köprü görevi gören üçüncü bir yonga (PLX) ile tek bir baskılı devre (PCB) üzerine konumlandırırken, Nvidia ise farklı olarak çift PCB'li tasarıma yönelmişti. Nvidia'nın takip ettiği bu strateji dahilinde her GPU için ayrı bir baskılı devre diğer ve yine ayrı ayrı devre elemanları kullanıldığı için maliyetler de rakip çözüme göre yükseliyordu. Bu gelişmelerin yanında patlak veren küresel ekonomik krizle yüksek maliyetli kartlara olan ilginin azalması sonrasında Nvidia'da tek PCB tasarım çalışmalarını başlamıştı.

Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı
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Şematik çalışmaları bir süre önce gün ışığına çıkan tek PCB'li GeForce GTX 295, ilk detaylarıyla birlikte göründü. Satılmakta olan mevcut GTX 295 modeline kıyasla daha uygun fiyat seviyesinden pazara sunulması beklenen yeni versiyon, P658 kodunu taşıyan tek-PCB tasarımını temel alıyor. 267mm uzunluğunda olduğu belirtilen yeni tasarımda, tek fanlı çift slot soğutucu kullanılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer verilen kart, üzerinde yer alan yongaların sayısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Zira kart üzerinde iki adet GT200b GPU'suna ek olarak her GPU için bir adet NVIO2 ve GPU'ların tam bant genişliğinde haberleşebilmesi için bir adet NF200 yongasına yer verilmiş.

Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı
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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan Inno3D tarafından hazırlanan yeni modelin, her GPU için 3 olmak üzere toplamda 6 fazlı güç tasarımına sahip olduğu ayrıca limitli PCB alanında ötürü DrMOS yongasının kullanıldığı belirtiliyor. 896-bit (448-bit x2) bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı, 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile geliyor. Her GPU da 240x olmak üzere toplamda 480x paralel işlem birimiyle gelen tek PCB'li GeForce GTX 295, 56x ROP ve 160x doku kaplama birimine sahip. Çift PCB'li güncel modelin performans liderliğini sürdüreceği belirtilen yeni kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve belleklerin de 1998MHz'de çalıştığı belirtiliyor.

Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı
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Tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen çift grafik işlemcili yeni modelde, Hynix üretimi bellek kullanılırken, 14 adet DRAM yongasına yer veriliyor. Biri 6 diğeri ise 8-pin'lik iki adet güç girişine sahip olan yeni modelin ısıl güç tasarımı 289 Watt olarak belirlenmiş. Çift PCB'li modelden farklı olarak HDMI konnnektörüne sahip olmayan yeni versiyon soğutucu konusunda da bir önceki modelden ayrılıyor. Tek PCB'li tasarıma geçiş doğrultusunda soğutma gereksinimi artan yeni versiyon GTX 295'te, her iki GPU için de ısı iletim teknolojisinin temel alındığı iki ayrı blok kullanılırken, ana soğutmadan ise hemen ortaya konumlandırılan fanın sorumlu olduğu ayrıca yeni soğutucu tasarımıyla birlikte ilk versiyondan farklı olarak ısınan havanın dışarı atılabildiği de belirtiliyor.

Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı
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Inno3D tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen tek PCB'li GeForce GTX 295 Platinum modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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peaceonearth 10 yıl
bu kartın markası ati olsaydı yorumlar ful olurdu neden acaba ?
pekijavascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lnkbtnMember','') neden ?? sebebini hiç araştırdınmı ???
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yavuzuslu 10 yıl
BENİM TAM ANLAMADIĞIM ŞEY ŞU YÜKSEK EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KESİNLİKLE EN GÜÇLÜ KART HALA ATI 4870X2 NEDEN BUNUN TESTLERİ DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE YENİDEN YAPILMIYOR BİLİNDİĞİ ÜZERE BU AÇIKLAMA DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI NVIDA GTX 295 KESİNLİKLE ETI 4870 X2 DEN KALİTELİ DEĞİL BENCE NVIDIA NIN OYUNLARLA DAHA ANLAŞMALI OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR DONANIM HABER EKİBİ BUNU BİR DAHA TEST ETMELİ BU Bİ GERÇEK ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER DONANIM HABER
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scutaro 10 yıl
Whose fake are you ?
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: yavuzuslu

BENİM TAM ANLAMADIĞIM ŞEY ŞU YÜKSEK EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNDE KESİNLİKLE EN GÜÇLÜ KART HALA ATI 4870X2 NEDEN BUNUN TESTLERİ DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE YENİDEN YAPILMIYOR BİLİNDİĞİ ÜZERE BU AÇIKLAMA DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI NVIDA GTX 295 KESİNLİKLE ETI 4870 X2 DEN KALİTELİ DEĞİL BENCE NVIDIA NIN OYUNLARLA DAHA ANLAŞMALI OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR DONANIM HABER EKİBİ BUNU BİR DAHA TEST ETMELİ BU Bİ GERÇEK ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER DONANIM HABER


Çaylak ATI'ci.
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yc#1 10 yıl
Jen-Hsun Huang amca zamanında tek PCB'li 4870 X2 için demediğini bırakmamıştı. Demek ki ekonomik kriz insanı ne hale getiriyor.
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KANUNI61 10 yıl
bu kartın markası ati olsaydı yorumlar ful olurdu neden acaba ?
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sinanolmez 10 yıl
Çok merak ediyorum: Nvidia'nın partnerleri arasında arka sırada olanlar hangileri? DH yazarları ısrarla her yeni donanımın haberini yaparken bu ibareyi neden koyuyor? Bu klişe bizleri bıktırdı, peki ya sizleri?
Ayrıca gerek çift GPU'lu ekran kartı haberlerinde olsun gerekse diğer ekran kartı haberlerinde olsun, o seriye ait tarihçeyi her seferinde neden veriyorsunuz?
Yıllardır severek takip ettiğim bu sitenin yazıları giderek gereksiz bilgi kalabalıklığına maruz kalıyor. Ati'nin 3870'i ve Nvidia'nın 9800GX2'si artık tarih olmuşken bu bilgileri vermenizin amacı nedir?
Tüm saygımla birlikte, editörlerinizin haber yazma kabiliyetinin azaldığını, sırf haber dolsun diye ta 2 sene öncesinin çift pcb'li ekran kartlarını bu yazıya koymanızın hoş olmadığını düşünüyorum.
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Kumandan 10 yıl
Çift fanlı modelleride çıkacaktır bunun. Her GPU ya 1 fan konumlandırılırsa serin serin çalışabilir. Hemde şekilli olur (:
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K58 10 yıl
Keşke her pasif soğutma bloğu için fan koysalarmış;yani toplamda 2 fan.Bu kartın satışını tamamen fiyatı belirleyecek.Eğer çift pcb 295 den fiyatı makul derecede ucuz olmazsa işi zor gibi.
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CoreXXX 10 yıl
ati x2 lere çif işlemcili kart diye eleştiri yapan arkadaşlan şimdi bunun yanında x2 yok diye tek cpu lu kart lar arasında kral diye konuşuyorlar, bu ne nane bu ne lahana turşusu, fanatikliğinde bi sınırı var:D
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@nano@ 10 yıl
gerçekten ucuzlamışsa alacam ama yılan hikayesi iseee
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sertacaygun 10 yıl
Öncekinden çok daha güzel...
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ozzzy222 10 yıl
olmuş olmuş :D nvıdıa asla x2 tek pbc yapamaz diodum bozuldum
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elmasuyum 10 yıl
Niye sadece Inno3D firması öncelikli olarak üretecek miş. Tüm diğer firmalara da dağıtılsa ya...
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CaReTTa_99 10 yıl
Kartın tasarımı hiç güzel olmamış, herkesin hem fikir olduğu güç ve soğutma olayı bence düşündürücü sonuçta küresel ısınmaya katkıda bulunmak istemiyoruz...
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