Ve tek PCB'li GeForce GTX 295 gün ışığına çıktı

Ekran kartı üreticilerinin yüksek performans segmentinde, çift grafik işlemcili modellerle yarıştığını biliyoruz. AMD-ATi'nin Radeon HD 3870 X2 modeliyle alevlenen yarışa Nvidia da benzer şekilde yine çift grafik işlemcili tasarıma sahip GeForce 9800GX2 modeliyle katılarak iddiasını ortaya koymuştu. Kısa süreli bir sessizliğin ardından Radeon HD 4800 serisinin amiral gemisi olarak Radeon HD 4870 X2 modelini Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunan ve aylar sonra yeniden performans liderliğini geri alan AMD-ATi'nin bu girişimine, Nvidia yaklaşık 5 ay sonra geçtiğimiz Ocak ayında yanıt vermiş ve endüstrinin en hızlı ekran kartı iddiasıyla çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelini satışa sunmuştu.

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Arka arkaya pazara sunulan çift grafik işlemcili ekran kartları arasında kıran kırana bir rekabet yaşanırken, firmaların takip ettikleri tasarım politikaları da dikkatlerden kaçmıyordu. Bu konuda AMD-ATi çift grafik işlemciyi köprü görevi gören üçüncü bir yonga (PLX) ile tek bir baskılı devre (PCB) üzerine konumlandırırken, Nvidia ise farklı olarak çift PCB'li tasarıma yönelmişti. Nvidia'nın takip ettiği bu strateji dahilinde her GPU için ayrı bir baskılı devre diğer ve yine ayrı ayrı devre elemanları kullanıldığı için maliyetler de rakip çözüme göre yükseliyordu. Bu gelişmelerin yanında patlak veren küresel ekonomik krizle yüksek maliyetli kartlara olan ilginin azalması sonrasında Nvidia'da tek PCB tasarım çalışmalarını başlamıştı.

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Şematik çalışmaları bir süre önce gün ışığına çıkan tek PCB'li GeForce GTX 295, ilk detaylarıyla birlikte göründü. Satılmakta olan mevcut GTX 295 modeline kıyasla daha uygun fiyat seviyesinden pazara sunulması beklenen yeni versiyon, P658 kodunu taşıyan tek-PCB tasarımını temel alıyor. 267mm uzunluğunda olduğu belirtilen yeni tasarımda, tek fanlı çift slot soğutucu kullanılıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer verilen kart, üzerinde yer alan yongaların sayısıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Zira kart üzerinde iki adet GT200b GPU'suna ek olarak her GPU için bir adet NVIO2 ve GPU'ların tam bant genişliğinde haberleşebilmesi için bir adet NF200 yongasına yer verilmiş.

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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan Inno3D tarafından hazırlanan yeni modelin, her GPU için 3 olmak üzere toplamda 6 fazlı güç tasarımına sahip olduğu ayrıca limitli PCB alanında ötürü DrMOS yongasının kullanıldığı belirtiliyor. 896-bit (448-bit x2) bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı, 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile geliyor. Her GPU da 240x olmak üzere toplamda 480x paralel işlem birimiyle gelen tek PCB'li GeForce GTX 295, 56x ROP ve 160x doku kaplama birimine sahip. Çift PCB'li güncel modelin performans liderliğini sürdüreceği belirtilen yeni kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve belleklerin de 1998MHz'de çalıştığı belirtiliyor.

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Tek bir baskılı devre üzerine inşa edilen çift grafik işlemcili yeni modelde, Hynix üretimi bellek kullanılırken, 14 adet DRAM yongasına yer veriliyor. Biri 6 diğeri ise 8-pin'lik iki adet güç girişine sahip olan yeni modelin ısıl güç tasarımı 289 Watt olarak belirlenmiş. Çift PCB'li modelden farklı olarak HDMI konnnektörüne sahip olmayan yeni versiyon soğutucu konusunda da bir önceki modelden ayrılıyor. Tek PCB'li tasarıma geçiş doğrultusunda soğutma gereksinimi artan yeni versiyon GTX 295'te, her iki GPU için de ısı iletim teknolojisinin temel alındığı iki ayrı blok kullanılırken, ana soğutmadan ise hemen ortaya konumlandırılan fanın sorumlu olduğu ayrıca yeni soğutucu tasarımıyla birlikte ilk versiyondan farklı olarak ısınan havanın dışarı atılabildiği de belirtiliyor.

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Inno3D tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen tek PCB'li GeForce GTX 295 Platinum modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.