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Vertex3D Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Vertex3D Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini tanıttı
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PowerColor markasının da sahibi olan TUL firmasının Hazirana ayında lanse ettiği sektörün yeni isimlerinden Vertex3D de Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. PowerColor gibi sadece AMD-ATi tabanlı çözümlere yoğunlaşan firma Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı iki yeni modelini kullanıma sunacağını açıkladı.

Firmanın her ikisi de 40nm RV870 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı hızlandırma yapabilen yeni modeller, çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyorlar.

Vertex3D'nin Radeon HD 5850 modeli 1440x paralel işlem birimi ve 72x TMU birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de çalışan karta 4000MHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Radeon HD 5870 tabanlı model ise 1600x paralel işlem birimi ve 80x TMU birimiyle geliyor ayrıca 850MHz/4800MHz GPU/bellek hızlarında çalışıyor.

Vertex'in 259$ ve 379$ seviyesinden satışa sunmaya hazırlandığı Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

Vertex3D Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini tanıttı
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sertacaygun 10 yıl
Kutulardaki hatun gereğinden fazla masum :D..
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discordi@ 10 yıl
iyide bunlar ati tasarımı firmalar sadece sticker basıp satarlar.

hangi markayı alırsan fark etmez kart olarak.

iş satış sonrası destekte biter.
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gezgin 10 yıl

sertacaygun

Kutulardaki hatun gereğinden fazla masum :D..


Küçük Ruby


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artenis 10 yıl
BaMKaN:
Adamlar hiç kasmamış, standart tasarımın üzerine 2 cm çapında sticker basmış sürmüşler piyasaya...
Standart sogutucuda gerek warmı otesıne?
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StreamRolleR 10 yıl
suan icin en dandik kartları bu firma yapar
1)Sticker yok
2) Pcb kalitesiz
3) Soğutma muhtemelen elektrik süpürgesi
4) Katı kapasitor yok PWM ler dandik
5)Kutu içeriği yok daha sayimmi


Hayatımda alacağım son marka VTX dir ahanda bunu böyle bilin
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BaMKaN 10 yıl

artenis

BaMKaN:
Adamlar hiç kasmamış, standart tasarımın üzerine 2 cm çapında sticker basmış sürmüşler piyasaya...

Standart sogutucuda gerek var mı otesıne?


Yok da diğer firmaların standart soğutucularında göze hoş gelen şekiller var sonuçta...
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pckolik13 10 yıl
katı kapasitör oc yapcak adama lazım
oc yapmıcaksa bu kartlar alınmazmı?
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BaMKaN 10 yıl
Adamlar hiç kasmamış, standart tasarımın üzerine 2 cm çapında sticker basmış sürmüşler piyasaya...
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Executor Arhentir 10 yıl
bakalım ati dan yeni ruby videosu gelecek mi ?
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Regor 10 yıl
GPU harici parçalar kalitesizdir. O nedenle fiyat düşük. Örneğin katı kapasitör yoktur bu kartta.
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pckolik13 10 yıl
bu kartların fiyatları 1 1.5 ay sonra ne kadara gelir acaba?Fikri olan bir arkadaş varmı:D
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Timeguard 10 yıl
uzun suredır aynı seyı yapıyorlar dx10 da zaten var olan ozellıklerı azıcık deıstırıp yenı bırsey mıs gıbı dx11 kart yaptık dıorlar yazık

kartlar ıyı duruyor.
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QsquR 10 yıl
bu vtx demekki ucuz mucuz bakmadan kapişiliyoki direk ucuz piyasa sürülüyor kartlari x)
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showstopper41 10 yıl
VTX HD5850 yi 249 dan sürmüş. Fiyatlar hemen düşmeye başladı. İyi haber
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Master_Evil 10 yıl
fiyatlar ne çabuk düşmüş ya iyi
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