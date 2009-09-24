Vertex3D Radeon HD 5850 ve HD 5870 modellerini tanıttı

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PowerColor markasının da sahibi olan TUL firmasının Hazirana ayında lanse ettiği sektörün yeni isimlerinden Vertex3D de Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. PowerColor gibi sadece AMD-ATi tabanlı çözümlere yoğunlaşan firma Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 tabanlı iki yeni modelini kullanıma sunacağını açıkladı.

Firmanın her ikisi de 40nm RV870 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan ve UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı hızlandırma yapabilen yeni modeller, çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyorlar.

Vertex3D'nin Radeon HD 5850 modeli 1440x paralel işlem birimi ve 72x TMU birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de çalışan karta 4000MHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Radeon HD 5870 tabanlı model ise 1600x paralel işlem birimi ve 80x TMU birimiyle geliyor ayrıca 850MHz/4800MHz GPU/bellek hızlarında çalışıyor.

Vertex'in 259$ ve 379$ seviyesinden satışa sunmaya hazırlandığı Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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