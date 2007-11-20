VGA üreticilerinin anakart sevdası: ELSA anakart üretimine başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı üreticileri arkaya anakart işine girmeye devam ediyor. Sapphire, XFX, EVGA, Galaxy ve Palit derken son olarak ELSA da anakart işine girdi. Bir dönemin efsane ekran kartı üreticisi olan ELSA uzun bir sessizlik döneminin ardından geçtiğimiz sene içerisinde yeni ekran kartı modelleri ile yeniden kendini göstermeye başlamıştı. Ekran kartlarının yanı sıra anakart işine de giren firma Nvidia yonga setli ilk anakartlarını da hazırladı. Firmanın yeni anakartları Nvidia'nın Intel işlemciler için hazırladığı entegre grafik işlemcili MCP73 serisi yonga setlerinden oluşuyor. Bu arada firmanın Nvidia'nın AMD için hazırladığı yeni nesil işlemcilere de destek veren DirectX 10 uyumlu MCP78 yonga setli yeni bir anakart üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor. ELSA'nın yeni anakartları ile ilgili detaylı bilgiyi firmanın internet sitesinden edinebilirsiniz, http://www.elsa.com.tw/EN/
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