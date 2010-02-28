VTX3D, Radeon HD 5830 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

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PowerColor markasının da sahibi olan TUL firması tarafından maliyet anlamında alınabilirliği daha yüksek modellerin konumlandırıldığı VTX3D firması, Radeon HD 5830 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD tarafından resmi tanıtımı 25 Şubat'ta gerçekleştirilen ve ATi Radeon HD 5770 ile 5850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlanan Radeon HD 5830 modelinin baz alındığı özel tasarımlı ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan VTX3D Radeon HD 5830, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimi gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı, Sade Kırmızı tasarımıyla dikkat çekecek gibi gçrünüyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve Bakır yapılı dört adet ısı borusuyla donatılan özel soğutucusu sayesinde sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan DirectX 11 destekli yeni modelin 250 dolar civarında bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor.