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VTX3D, Radeon HD 5830 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VTX3D, Radeon HD 5830 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu
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PowerColor markasının da sahibi olan TUL firması tarafından maliyet anlamında alınabilirliği daha yüksek modellerin konumlandırıldığı VTX3D firması, Radeon HD 5830 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD tarafından resmi tanıtımı 25 Şubat'ta gerçekleştirilen ve ATi Radeon HD 5770 ile 5850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere hazırlanan Radeon HD 5830 modelinin baz alındığı özel tasarımlı ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan VTX3D Radeon HD 5830, 56x doku ünitesi ve 16x ROP birimi gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Grafik işlem birimi 800MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen ekran kartı, Sade Kırmızı tasarımıyla dikkat çekecek gibi gçrünüyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ve Bakır yapılı dört adet ısı borusuyla donatılan özel soğutucusu sayesinde sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan DirectX 11 destekli yeni modelin 250 dolar civarında bir fiyatla pazara girmesi bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
şu vtx in kutusu üstündeki yorgun kızda beni deli edio biraz canlı bişey koyun ya. sanki kutu içinde yastık var kız uyuyacak gibi duruo:D
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Elektroterm 9 yıl

CoreXXX

şu vtx in kutusu üstündeki yorgun kızda beni deli edio biraz canlı bişey koyun ya. sanki kutu içinde yastık var kız uyuyacak gibi duruo:D


O kız VTX in değil ATI nin resmi kızı.

Eskiden her altı ayda bir yeni ekran kartı mıdeli çıkmazken Nvi de, ATI de her yeni kartıyla birlikte tanıtım için, animasyon demoları yayınlarlardı, o zamanlardan kalma. Şimdi katın sürücüsünü bile hazırlamaya yetişemiyorlar.


Bu Kanada lılar malum soğuk, ruhsuz insanlar. Kız da bunu yansıtıyor zaten.
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Kadir59 9 yıl
söylemeden geçemiycem bende kutuyu ilk gördügümde içinden şişme kadın çıkacağını düşünmedim değil :))

edit: kartin tasarımini şahsen beğendim.modifiye kasalarda şık durur.
CoreXXX

şu vtx in kutusu üstündeki yorgun kızda beni deli edio biraz canlı bişey koyun ya. sanki kutu içinde yastık var kız uyuyacak gibi duruo:D

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740mx300 9 yıl
Haber için teşekkürler
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Mertcan. 9 yıl
Elimdeki Sapphire HD4870'e benzeyen bir soğutucu tasarımı var , kırmızı filan şık görünüyor bence.
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Chris Brown 9 yıl
Bunu alan kişi üzerine steacker filan yapıştırırsa kendini daha mutlu hisseder eminimki


Haber için teşekkürler. Dolarında yükselmesiyle fiyatı 450TL aşmaz umarım.
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ALBAY 9 yıl
400 civarı olursa 5770 tarih olur..
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