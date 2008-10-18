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Walton Chaintech, Apogee serisi USB belleklerini kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Walton Chaintech, Apogee serisi USB belleklerini kullanıma sunuyor
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Bellek ve ekran kartı üreticisi Walton Chaintech, Apogee serisi altında hazırladığı yeni USB belleklerini duyurdu. Bilindiği üzere DDR2 ve DDR3 cephesinde yüksek performanslı çözümlerini konumlandırdığı Apogee markalı kitleriyle iddialı olan firma, USB belleklerinde ise tasarım ve fonskiyonellik ile öne çıkmayı hedefliyor.

Firmanın 38 x 15 x 8 mm boyutlarındaki Apogee Neo Spin, taşınabilir depolama çözümleri, 2GB. 4GB, 8GB ve 16GB'lık kapasitelere sahip. Sadece 10 gram ağırlığında olan ve USB 2.0 arabirimini kullanan belleklerin hem SMT hem de kart üstü yonga versiyonları hazırlandı. 360 derece döndürülebilir tasarıma sahip olan bellekler farklı renk alternatifleriyle geliyor.

Daha küçük form faktörüne sahip olan (30.7 x 12 x 2 mm) Apogee Slim serisi ise sadece 1.5 gram ağırlığında. Suya ve toza karşı dayanaıklı olan süper-kompakt USB bellekler, Neo Spin serisi ile benzer şekilde USB 2.0 arabirimini kullanan ve farklı renk alternatifleriyle gelen yeni sürücülerin 2, 4, 8 ve 16GB'lık versiyonları bulunuyor.

Walton Chaintech'in 5 yıllık garanti ile kullanıma sunacağı Apogee Neo Spin ve Apohee Slim serisi USB belleklerin önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Walton Chaintech, Apogee serisi USB belleklerini kullanıma sunuyor
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