WD'den Yeni Ağ Sürücüsü

WD KULLANICI İÇERİKLERİNE EN HIZLI ERİŞİMİ YENİ EV AĞ SÜRÜCÜSÜ İLE SAĞLIYOR

Yeni My Book Live Ev Ağ Sürücüsü Kullanıcıların Dijital İçerikleri Kolayca ve Güvenle Merkezileştirmelerini, Paylaşmalarını ve Erişmelerini Sağlıyor.... Evde veya Dışarda

Harici depolama çözümlerinde dünya lideri olan WD (NYSE:WDC) bugün kullanıcılara, tüketici seviyesindeki sürücüler içinde, dijital içeriğe en hızlı depolama ve erişim imkanı sağlayan ve bir evin dijital medyasını merkezileştirmek için zahmetsizce kurulan yeni My Book Live ev ağ sürücüsünü tanıttı. Bu sürücüler film, müzik ve fotoğrafları tek bir yerde toplamak için kolay ve güvenli bir çözüm sunmakla kalmayıp, bağlı ev içindeki multimedya cihazlardan dijital içeriğe de kolay erişim sağlıyor.

WD, geleneksel USB 2.0 sürücülerden üç kat, sınıfındaki diğer ağ sürücülerinden en az iki kat hızlı olan ve saniyede 100 MB’e erişen transfer hızına ulaşmak için, en yeni işlemci teknolojilerini kullandı.

My Book Live ev ağ sürücüsünün entegre medya sunucusu, ev ağına bağlı herhangi bir Mac veya PC üzerindeki video, müzik ve resmi görüntülemek isteyen kullanıcılar için hızlı ve basit bir çözüm sunarken, dijital medyayı WD TV LivePlus HD medya oynatıcı, Blu-ray Disc oynatıcı, Xbox 360 veya Play Station 3 oyun konsolu gibi DLN-sertifikalı bir multimedya cihaz vasıtasıyla TV setlerine indirebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, sürücülerinde depolanmış müzik ve videoları iTunes’da oynatabildikleri gibi, pakete dahil olan WD Photos uygulaması sayesinde sadece parmaklarını kaydırarak iPhone, iPod touch ve iPad’lerindeki dijital fotoğrafları da görüntüleyebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca My Book Live üzerinde depolanmış tüm içeriğe internete bağlı herhangi bir PC veya Mac’ten , WD’nin ücretsiz uzaktan erişim hizmeti ile güvenle erişebiliyor ve paylaşabiliyorlar.

‘Ağa bağlı depolama, tüm dijital içeriğini merkezileştirmek ve sonra da bilgisayarlar, televizyonlar ve akıllı telefonlar ile bu içeriğin keyfini çıkarmak isteyen aileler için büyük fırsatlar sunuyor.’ diyen WD markalı ürünler grubu pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Dale Pistilli, ‘Tüketici araştırmamız kullanıcıların dijital medyalarını tek adımda kurabilecekleri bir imkana ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. WD’nin My Book Live ev ağ sürücüsü herkesin ağ depolamasının keyfine varmasını kolaylaştırırken, açılışta son derece hızlı okuma imkanı sunuyor.’ diye ekledi.

My Book Live ev ağ sürücüsünün özellikleri:

- Basit kurulum ? dakikalar içinde hazır;

- Entegre DLNA medya sunucusu sayesinde pürüzsüz video yayını;

- Windows için WD SmartWare yazılımı ile otomatik yedekleme;

- Apple Time Machine uyumluluğu;

- USB 2.0 sürücülerden daha yüksek hızlar için Gigabit Ethernet teknolojisi

- 3-yıl sınırlı garanti.

Fiyat ve Bulunabilirlik

WD My Book Live Ev Ağ sürücüsü 1 TB ve 2 TB kapasitelerde sunuluyor. Bu sürücüler Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Mac® OS® X Leopard® ve Snow Leopard için formatlanmış olarak sunuluyor.

WD My Book Live Ev Ağ sürücüsü 3 yıl sınırlı garantiye sahiptir. Bu sürücüler Amerika’daki seçkin satıcılardan ve online olarak wdstore.com adresinden temin edilebilir. WD My Book Live Ağ sürücüsü yıl sonuna kadar Avrupa’da satışa sunulmayacaktır.

WD My Book Live Ev Ağ sürücüsü için tavsiye edilen satış fiyatı: 1 TB ? 179,99 ?, 2 TB- 239,99 ? ‘dur.





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