Yeni WhatsApp özelliği: Mesajlar süreli sabitlenebilecek

WhatsApp kullanıcıları, yeni mesaj sabitleme özelliği sayesinde belli mesajları sonradan kolayca erişmek üzere sabitleyebilecek. Sabitlenin mesajlar, sohbetin en üstünde kalacak ve grup veya bireysel sohbetteki önemli mesaj kolayca görülebilecek, gözden kaçmayacak.

WhatsApp süreli mesaj sabitleme nasıl yapılır 📎

Tam Boyutta Gör Mesajın ne kadar süre sabit kalacağı seçilebilecek. WhatsApp, 24 saat, 7 gün ve 30 gün süreyle mesajın sabit kalmasına izin verecek. Ek olarak kullanıcılar, sürenin dolmasını beklemeden, diledikleri zaman sabitlenen mesajı kaldırabilecek. Peki, WhatsApp mesaj sabitleme (süreli) nasıl yapılacak?

Bir grup veya bireysel sohbete girin. Sabitlemek istediğiniz mesajı sağa kaydırın. Sabitle'ye dokunun. Mesajın ne kadar süre sabit kalacağını seçin. Sabitlenen mesaj, sohbetin en üstünde görünecek.

Süreli mesaj sabitleme, özellikle WhatsApp gruplarında önemli bir duyuru yapıldığında katılımcıların mesajı kaçırmaması açısından faydalı bir özellik. Mesajların sohbette ve gruplarda ne kadar süre sabitleneceğini seçme özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve yeni güncellemeyle ilk olarak beta test kullanıcılarına sunulacak.

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WhatsApp süreli mesaj sabitleme nasıl yapılır?