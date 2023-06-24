Yeni WhatsApp özelliği: Mesajlar süreli sabitlenebilecek

WhatsApp kullanıcıları, yeni mesaj sabitleme özelliği sayesinde belli mesajları sonradan kolayca erişmek üzere sabitleyebilecek. Sabitlenin mesajlar, sohbetin en üstünde kalacak ve grup veya bireysel sohbetteki önemli mesaj kolayca görülebilecek, gözden kaçmayacak.
WhatsApp süreli mesaj sabitleme nasıl yapılır 📎
- Bir grup veya bireysel sohbete girin.
- Sabitlemek istediğiniz mesajı sağa kaydırın.
- Sabitle'ye dokunun.
- Mesajın ne kadar süre sabit kalacağını seçin.
- Sabitlenen mesaj, sohbetin en üstünde görünecek.
Süreli mesaj sabitleme, özellikle WhatsApp gruplarında önemli bir duyuru yapıldığında katılımcıların mesajı kaçırmaması açısından faydalı bir özellik. Mesajların sohbette ve gruplarda ne kadar süre sabitleneceğini seçme özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve yeni güncellemeyle ilk olarak beta test kullanıcılarına sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D