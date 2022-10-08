YouTube reklam engelleme Android 🤖

Tam Boyutta Gör Mobilde özellikle de telefonda YouTube reklamları engelleme nasıl oluyor? çok soruluyor. Android daha yaygın platform olduğundan ilk Android telefonda YouTube reklam engelleme nasıl yapılır? anlatacağız. Tabii ki Android için YouTube reklam engelleyici uygulaması da önereceğiz. Öncelikle YouTube reklam engelleme Android telefonda hangi yollarla yapılıyor ona bakalım, sonrasında detaylara geçelim.

AdGuard, AdBlock, AdLock gibi YouTube reklam engelleyici program ya da uygulamalar Reklamsız internet tarayıcıları VPN hizmetleri YouTube video izleme programları Modlu YouTube uygulamaları

Reklamsız internet tarayıcıları, tüm trafiği kendi sunucuları üzerinden yönlendirerek çevrimiçi gizliliğinizi korurlar. Bu tür uygulamalar hem Google Play Store’da hem de APK indirme istelerinde mevcuttur. SimilarWeb’e göre en güvenilir ve popüler tarayıcılar arasında; Brave Browser, AVG Browser, Tor Browser, Ghostery Privacy Browser var. Bu saydığımız reklamsız web tarayıcılarının hepsi izleyici engelleme, reklam engelleyici, dahili VPN ve gizli mod dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli özellikler sunuyor. Bu internet tarayıcıların reklam engelleme özelliği, YouTube videolarını reklamsız ve kesintisiz izleme keyfini çıkarmak için yeterli. Bu tarayıcılardaki reklam engelleme işlevine birkaç dokunuşla kolayca erişebiliyorsunuz. Ancak belirtmek gerekir ki, bu tarayıcılar YouTube uygulaması dahil Android uygulamaları ve oyunlarındaki reklamları engellemiyor. YouTube mobil sitesine girdiğinizde reklamsız izlemenin keyfini sürebiliyorsunuz.

YouTube reklamlarını engellemek için VPN kullanabilirsiniz. VPN uygulamaları, trafiği dünyanın dört bir yanındaki sunucular aracılığıyla yeniden yönlendirme özelliğinin yanı sıra reklamları da engelleyebiliyorlar. Ancak Android telefonunuza bir VPN uygulaması yüklemeniz reklamsız YouTube videoları izleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı VPN hizmetleri, tamamlayıcı bir özellik olarak reklam engellemeyi sunuyor yani asıl işlevi YouTube reklamlarını kaldırmak değil. Ayrıca az sayıda Android VPN programı, reklam engelleme işlevine sahip. NordVPN, Surfshark, Atlas VPN, Proton VPN gibi reklam engelleyici olarak da kullanabileceğiniz birkaç güzel VPN uygulaması var.

Android için reklam engelleyici, YouTube reklamlarını engellemenin en kolay yolu olsa da tek yolu değil. Peki, reklam engelleyici olmadan YouTube reklamları nasıl engellenir? YouTube videolarını gösteren üçüncü parti araçlar ve modlu YouTube uygulamaları. Oldukça az sayıda olan YouTube istemcileri, telefonunuza root atmadan reklamları kaldırmanıza imkan veriyor. Çoğu Android cihazla uyumlu olan YouTube istemcilerini kötü yanı, stabil çalışmıyorlar ve izinleri verirken dikkatli olmak gerekiyor. Watchkin, View Pure, SafeShare.tv gibi YouTube videolarını izleyebileceğiniz birçok site mevcut. YouTube videosunun linkini kopyalayıp yapıştırarak reklamsız, yorumlar olmadan yalnızca videoyu izlemenin keyfini sürebilirsiniz.

YouTube Vanced, gerçek siyah tema ve özelleştirme seçenekleriyle modlu YouTube uygulamalarının başında geliyor. Reklamsız YouTube, YouTube arka planda çalma denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan Vanced, Mart 2022’de kullanıcılarına veda ettiğini duyurdu. Uygulamanın resmi indirme sitesine bir süreliğine erişelememiş olsa da sonrada uygulama tekrar indirmeye açıldı. YouTube Vanced’ı telefonunuza indirirken veya yüklerken sorun yaşıyorsanız (microg güncellemesine rağmen), alternatif olarak kullanabileceğiniz birçok uygulama var; NewPipe, SkyTube, LibreTube gibi. Uygulaması adıyla birlikte YouTube reklam engelleme APK olarak arattığınızda bazılarını doğrudan kendi sitelerinden indirebilirsiniz.

Android telefonda reklam engelleme rootsuz nasıl oluyor? diye soranlar için bir önerimiz daha var; Android için reklam engelleyici uygulamaları. Örneğin; Adguard ile YouTube reklamları nasıl engellenir görelim.

YouTube uygulamasını açın ve izlemek istediğiniz videoyu açın. Paylaş butonuna dokunun. Uygulamalar listesinden AdGuard’ı seçin.

Android işletim sistemli telefonların teknik sınırlamaları nedeniyle, hiçbir reklam engelleyici doğrudan YouTube uygulamasında gösterilen reklamları engelleyemiyor. YouTube reklam engelleyiciler, tarayıcıda izlerken çıkan reklamları engelleyebiliyor.