YouTube reklam engelleme nasıl yapılır?

- YouTube reklamları nasıl engellenir ❓
- YouTube reklam engelleme Android 🤖
- YouTube reklam engelleme iOS 📱
- En popüler 9 YouTube reklam engelleme programı ve reklam engelleyici ❌
- YouTube reklam engelleme PC 🖥
- Chrome YouTube reklam engelleme 🔽
- Mozilla YouTube reklam engelleme 🔽
- Opera YouTube reklam engelleme 🔽
- YouTube reklam engelleme TV 📺
- Yorumlar
YouTube reklamları nasıl engellenir ❓
YouTube reklam engelleme Android 🤖
- AdGuard, AdBlock, AdLock gibi YouTube reklam engelleyici program ya da uygulamalar
- Reklamsız internet tarayıcıları
- VPN hizmetleri
- YouTube video izleme programları
- Modlu YouTube uygulamaları
Reklamsız internet tarayıcıları, tüm trafiği kendi sunucuları üzerinden yönlendirerek çevrimiçi gizliliğinizi korurlar. Bu tür uygulamalar hem Google Play Store’da hem de APK indirme istelerinde mevcuttur. SimilarWeb’e göre en güvenilir ve popüler tarayıcılar arasında; Brave Browser, AVG Browser, Tor Browser, Ghostery Privacy Browser var. Bu saydığımız reklamsız web tarayıcılarının hepsi izleyici engelleme, reklam engelleyici, dahili VPN ve gizli mod dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli özellikler sunuyor. Bu internet tarayıcıların reklam engelleme özelliği, YouTube videolarını reklamsız ve kesintisiz izleme keyfini çıkarmak için yeterli. Bu tarayıcılardaki reklam engelleme işlevine birkaç dokunuşla kolayca erişebiliyorsunuz. Ancak belirtmek gerekir ki, bu tarayıcılar YouTube uygulaması dahil Android uygulamaları ve oyunlarındaki reklamları engellemiyor. YouTube mobil sitesine girdiğinizde reklamsız izlemenin keyfini sürebiliyorsunuz.
YouTube reklamlarını engellemek için VPN kullanabilirsiniz. VPN uygulamaları, trafiği dünyanın dört bir yanındaki sunucular aracılığıyla yeniden yönlendirme özelliğinin yanı sıra reklamları da engelleyebiliyorlar. Ancak Android telefonunuza bir VPN uygulaması yüklemeniz reklamsız YouTube videoları izleyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı VPN hizmetleri, tamamlayıcı bir özellik olarak reklam engellemeyi sunuyor yani asıl işlevi YouTube reklamlarını kaldırmak değil. Ayrıca az sayıda Android VPN programı, reklam engelleme işlevine sahip. NordVPN, Surfshark, Atlas VPN, Proton VPN gibi reklam engelleyici olarak da kullanabileceğiniz birkaç güzel VPN uygulaması var.
Android için reklam engelleyici, YouTube reklamlarını engellemenin en kolay yolu olsa da tek yolu değil. Peki, reklam engelleyici olmadan YouTube reklamları nasıl engellenir? YouTube videolarını gösteren üçüncü parti araçlar ve modlu YouTube uygulamaları. Oldukça az sayıda olan YouTube istemcileri, telefonunuza root atmadan reklamları kaldırmanıza imkan veriyor. Çoğu Android cihazla uyumlu olan YouTube istemcilerini kötü yanı, stabil çalışmıyorlar ve izinleri verirken dikkatli olmak gerekiyor. Watchkin, View Pure, SafeShare.tv gibi YouTube videolarını izleyebileceğiniz birçok site mevcut. YouTube videosunun linkini kopyalayıp yapıştırarak reklamsız, yorumlar olmadan yalnızca videoyu izlemenin keyfini sürebilirsiniz.
YouTube Vanced, gerçek siyah tema ve özelleştirme seçenekleriyle modlu YouTube uygulamalarının başında geliyor. Reklamsız YouTube, YouTube arka planda çalma denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan Vanced, Mart 2022’de kullanıcılarına veda ettiğini duyurdu. Uygulamanın resmi indirme sitesine bir süreliğine erişelememiş olsa da sonrada uygulama tekrar indirmeye açıldı. YouTube Vanced’ı telefonunuza indirirken veya yüklerken sorun yaşıyorsanız (microg güncellemesine rağmen), alternatif olarak kullanabileceğiniz birçok uygulama var; NewPipe, SkyTube, LibreTube gibi. Uygulaması adıyla birlikte YouTube reklam engelleme APK olarak arattığınızda bazılarını doğrudan kendi sitelerinden indirebilirsiniz.
Android telefonda reklam engelleme rootsuz nasıl oluyor? diye soranlar için bir önerimiz daha var; Android için reklam engelleyici uygulamaları. Örneğin; Adguard ile YouTube reklamları nasıl engellenir görelim.
- YouTube uygulamasını açın ve izlemek istediğiniz videoyu açın.
- Paylaş butonuna dokunun.
- Uygulamalar listesinden AdGuard’ı seçin.
Android işletim sistemli telefonların teknik sınırlamaları nedeniyle, hiçbir reklam engelleyici doğrudan YouTube uygulamasında gösterilen reklamları engelleyemiyor. YouTube reklam engelleyiciler, tarayıcıda izlerken çıkan reklamları engelleyebiliyor.
YouTube reklam engelleme iOS 📱
Safari, açılır pencereleri (pop-up) engelleme işlevi, internette gezinirken kötü amaçlı ve güvenilmez reklam scriptlerinin karşıdan yüklenmesini önlemeyle sınırlı. Belli senaryolarda yardımı olabilir ancak ne yazık ki YouTube’u reklamsız izlemek için değil. Neyse ki, App Store’da birkaç üçüncü parti reklam engelleme uygulaması var. Bu tür uygulamalar, reklam türü ve kaynağı ne olursa olsun, YouTube dahil bir web sayfasındaki herhangi bir reklamı kaldırmak için tasarlanmıştır. Telefonunuza yükledikten sonra Safari içerik engelleyiciler listesine eklemeniz yeterli oluyor. YouTube uygulaması için Adblock reklam engelleyiciyi tavsiye edebiliriz. Adblock YouTube reklam engelleme adımları oldukça basit:
- App Store’da “AdBlock indir” araması yaparak reklam engelleyiciyi telefonunuza indirip yükleyin.
- Ayarlar’a girin ve Safari’ye dokunun.
- Genişletmeler’e girin.
- AdBlock içerik engelleyicisine izin verin.
- Telefonunuzu, ardından Safari’yi yeniden başlatın.
En popüler 9 YouTube reklam engelleme programı ve reklam engelleyici ❌
- AdBlock Plus (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, Android, iOS)
- AdBlock (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOS)
- AdGuard (Windows, Mac, Android, iOS)
- AdLock (Windows, Mac, Chrome, Android, iOS)
- Ghostery (Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, Android, iOS)
- Adblocker for YouTube (Chrome, Firefox)
- 1Blocker (iOS, Mac)
- Firefox Focus (Android, iOS)
- AdClear (Android, iOS)
YouTube reklam engelleme PC 🖥
Chrome YouTube reklam engelleme 🔽
AdBlock Plus gibi bir reklam engelleyici ile YouTube reklamlarını Chrome’da engelleyebilir ve istediğiniz tüm içerikleri reklamsız izleyebilirsiniz. Chrome’da reklamları engellemek çok kolay. Tek yapmanız gereken, Chrome tarayıcısından adblockplus.org adresine gitmek ve AdBlock Plus’ı yüklemek. Chrome için YouTube reklam engelleme uzantısı, YouTube’da daha video başlamadan ve aralarda çıkan reklamları engellemekle kalmaz, aniden çıkan pencereleri (pop-up), casus yazılımları, çevrimiçi etkinliğinizi izleyenleri durdurur. Google Chrome YouTube reklam engelleyici AdBlock Plus, yüklendiğinde tarayıcı menüsünde görünür ve rahatsız edici reklam içerikleri otomatik olarak filtrelemeye başlar. Ücretsiz reklam engelleyici AdBlock Plus’ı Chrome web mağazasından indirebilirsiniz.
Mozilla YouTube reklam engelleme 🔽
Firefox’ta YouTube reklamlarını engellemek için tek yapmanız gereken, AdBlock gibi bir reklam ve pop-up engelleyici kullanmak. YouTube reklamlarını kaldırmak için, Firefox tarayıcınızdan getadblock.com adresine gidin ve AdBlock’u yükleyin. Firefox YouTube reklam engelleyici reklamların yanı sıra reklamverenlerin sizi internet üzerinden izlemelerini önler. Nasıl indirilir? derseniz, Firefox için AdBlock’un son sürümünü Firefox eklenti mağazasından indirebilirsiniz.
Opera YouTube reklam engelleme 🔽
Opera tarayıcı, reklam engelleyici ile geliyor. Reklamları engellemek için bir uzantı (eklenti) yüklemeniz gerekmez, tarayıcı ayarlarından reklam engellemeyi açmanız yeterlidir. Opera’nın yerleşik reklam engelleyicisi YouTube reklamlarını kaldırmada etkili olmadıysa, Opera YouTube reklam engelleyici arıyorsanız, AdGuard’ı yükleyebilirsiniz. AdGuard, YouTube videoları dahil istemediğiniz tüm reklamları (pop-up’lar, banner’lar, yazılı reklamlar vs) engellemenize yardımcı olur.
YouTube reklam engelleme TV 📺
Bu yöntem, Google, Philips, Samsung, Sony, TCL ve hatta Xiaomi Mi TV/Box dahil birçok Android TV’de çalışır. DNS sunucusunu değiştirerek YouTube reklamlarını da içeren reklamların Android TV’nize yüklenmesini engellemiş oluyorsunuz.
Bu rehber yazıda, telefonda ve PC’de YouTube reklamları nasıl engellenir? anlattık. En iyi, en popüler YouTube reklam engelleyici uzantılarına ve nasıl kullanıldıklarına yer verdik. Herkesçe yapılabilen YouTube reklamsız izleme yöntemlerine değindik. YouTube reklam kaldırma gördüğünüz üzere oldukça basit ancak siz yine de sevdiğiniz yayıncılar için destek adına YouTube reklamlarını açmayı unutmayın.
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