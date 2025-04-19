Instagram silinen hesabı geri alma: Hesap açma linki & formu burada!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Instagram hesabınızı yanlışlıkla sildiyseniz ve sildikten sonra pişmanlık duyuyorsanız, kurtarma seçeneklerini merak ediyor olabilirsiniz. İyi haber şu ki, “Silinen Instagram hesabı nasıl geri alınır" belirli bir zaman dilimi içinde mümkündür. Ancak, Instagram hesap kurtarma linkinin bilinmesi gerekir. Instagram hesabı geri alma formuna nasıl ulaşılacağı ve hesap geri alma adımları burada.

Instagram giriş (login) yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 3 yıl önce eklendi

Instagram silinen hesap tekrar açılır mı? sıkça merak ediliyor. Hesabınızı kendiniz yanlışlıkla sildiyseniz, Instagram topluluk kurallarını ihlal yüzünden silinmemişse geri alabilirsiniz. Aynı e-posta adresinizle yeni Instagram hesabı açabileceğinizi, diğer kullanıcılar tarafından alınmamışsa eski kullanıcı adınızı kullanabileceğinizi de unutmayın.

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Instagram silinen hesabı geri alma linki & formu