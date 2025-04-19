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    Instagram silinen hesabı geri alma: Hesap açma linki & formu burada!

    Kalıcı olarak silinen Instagram hesabı nasıl geri alınır sıkça merak ediliyor. Instagram silinen hesabı geri alma linki ve formuyla yapılabilir. İşte hızlı hesap kurtarma adımları:

    Instagram hesabınızı yanlışlıkla sildiyseniz ve sildikten sonra pişmanlık duyuyorsanız, kurtarma seçeneklerini merak ediyor olabilirsiniz. İyi haber şu ki, “Silinen Instagram hesabı nasıl geri alınır" belirli bir zaman dilimi içinde mümkündür. Ancak, Instagram hesap kurtarma linkinin bilinmesi gerekir. Instagram hesabı geri alma formuna nasıl ulaşılacağı ve hesap geri alma adımları burada.

    Instagram silinen hesabı geri alma 📲

    instagram silinen hesabı kurtarma adımları Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar kalıcı olarak silinen Instagram hesabını kurtarmanın imkansız olduğunu düşünebilir. Ancak yanılıyorlar. Kullanıcılar bu tür hataları istemeden yaptıktan sonra sıklıkla pişmanlık duyar. Diyelim ki Instagram hesabınızı istemeden sildiniz. Instagram, hesap silme talebinizi alır, hesabınızı anında silmez. Instagram hesabını kurtarmanız için 30 güne kadar süre tanır. Bu durumda, Instagram silinen hesabı geri almak için izlemeniz gereken adımlar:
    1. Instagram web sitesini açın
    2. Silinen Instagram hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini girin
    3. “Bu hesabı kullanmaya devam etmek istiyor musun?” ekranı gelecek
    4. Hesabı tut butonuna tıklayın
    5. Güvenlik kodunuzu girin
    6. Instagram silinen hesaba girmenize izin verecek

    Instagram Yardım Merkezi ile kalıcı olarak silinen Instagram hesabını geri alma

    Tamamen kapatılan Instagram hesabı geri açılır mı sıkça merak ediliyor. Instagram hesabınızı silmeniz üzerinden 30 günden fazla süre geçtiyse, hesabı geri almanın tek yolu Instagram Yardım Merkezi ile iletişime geçmektir. Instagram destek ekibi, kalıcı olarak silinen hesabı kurtarmanızda yardımcı olacaktır. İşte adım adım silinen Instagram hesabını kurtarma:

    1. Instagram silinen hesabı geri alma linkine tıklayın
    2. Hesabın bir işletmeyi, ürünü veya hizmeti temsil etmek için kullanılıp kullanılmadığı sorulacak
    3. Hesabınız kişiselse Hayır’ı seçin
    4. Instagram hesabı geri alma formunu doldurun
    5. Formu gönderin
    6. Instagram destek ekibinin mailini bekleyin

    Instagram kapatılan hesabı açma linki

    Instagram silinen hesabı geri alma formu nasıl doldurulur?

    instagram hesabı geri alma formu Tam Boyutta Gör

    • Instagram’da göründüğü gibi tam adınızı yazın
    • Instagram hesabınızı oluştururken girdiğiniz e-posta adresinizi yazın
    • Hesabınıza bağlı cep telefonu numaranızı girin
    • Gönder’e tıklayarak formu yollayın
    • Instagram ekibi, 48 saat içinde size e-posta gönderecek
    • Instagram’dan gelen mail, talimatlar ve özel bir kod içerecek

    Instagram silinen hesap tekrar açılır mı? sıkça merak ediliyor. Hesabınızı kendiniz yanlışlıkla sildiyseniz, Instagram topluluk kurallarını ihlal yüzünden silinmemişse geri alabilirsiniz. Aynı e-posta adresinizle yeni Instagram hesabı açabileceğinizi, diğer kullanıcılar tarafından alınmamışsa eski kullanıcı adınızı kullanabileceğinizi de unutmayın.

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