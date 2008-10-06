Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows XP uyumlu GeForce 178.15 sürücüsü indirilebilir durumda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,4b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz günlerde Windows Vista versiyonları yayınlanan 178.15 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsünün Windows XP verisyonları da indirilebilir durumda. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen yeni sürücünün en dikkat detayı ise henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan GeForce GeForce GTS 150 , GT 130 ve GT 120 modellerine destek vermsi gösterilebilir. GeForce 175.18 sürücüsünün Windows Vista /XP, 32/64-bit versiyonlarını aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.

- GeForce 178.15 (Windows XP 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows XP 64bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 64bit)


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kenanclk 11 yıl
Teşekkürler fx57 İndirelim bakalım bi getirisi olucakmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 11 yıl
177,92 min fps de cok daha iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Sapphire HD4670 Crossfire video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim