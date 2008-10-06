Windows XP uyumlu GeForce 178.15 sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde Windows Vista versiyonları yayınlanan 178.15 sürüm numaralı yeni GeForce sürücüsünün Windows XP verisyonları da indirilebilir durumda. GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabilen yeni sürücünün en dikkat detayı ise henüz resmi olarak duyurusu yapılmayan GeForce GeForce GTS 150 , GT 130 ve GT 120 modellerine destek vermsi gösterilebilir. GeForce 175.18 sürücüsünün Windows Vista /XP, 32/64-bit versiyonlarını aşağıdaki linkleri kullanarak indirebilirsiniz.
- GeForce 178.15 (Windows XP 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows XP 64bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 64bit)
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