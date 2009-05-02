XFX, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini hazırlıyor

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Premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan XFX'in, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan endüstrinin ilk masaüstü ekran kartı için çalışmaları sürüyor. Standart olarak 512MB GDDR5 bellekle gelen 40nm RV740 tabanlı Radeon HD 4770 için XFX'in 1GB bellek kapasitesine sahip yeni bir versiyon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kutu tasarımı gün ışığına çıkan kartın özel tasarıma sahip olup olmayacağı ve hız aşırtmalı olarak gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle gelecek. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilecek.

Sahip olacağı 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile kendi türünün ilk örneklerinden birisi olacak kartın fiyatı bilinmese de 512MB GDDR5 bellekli standart modellere göre bir miktar daha pahalı olacak.