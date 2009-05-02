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XFX, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4770 modelini hazırlıyor
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Premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan XFX'in, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan endüstrinin ilk masaüstü ekran kartı için çalışmaları sürüyor. Standart olarak 512MB GDDR5 bellekle gelen 40nm RV740 tabanlı Radeon HD 4770 için XFX'in 1GB bellek kapasitesine sahip yeni bir versiyon üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kutu tasarımı gün ışığına çıkan kartın özel tasarıma sahip olup olmayacağı ve hız aşırtmalı olarak gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Belirttiğimiz gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç vereceği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteği ve 640x paralel işlem birimiyle gelecek. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilecek.

Sahip olacağı 1GB GDDR5 bellek kapasitesi ile kendi türünün ilk örneklerinden birisi olacak kartın fiyatı bilinmese de 512MB GDDR5 bellekli standart modellere göre bir miktar daha pahalı olacak.


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sertacaygun 10 yıl
"Senin ekran kartın kaç GB?" diyen, niceliğe nitelikten daha çok önem verenler için iyi oldu.
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aesca 10 yıl
512 liklerin fiyatları 130 $ civarı.
nerde 99 $.
off of.
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jay jay justified 10 yıl
Bu kadar akıllıca bir kutu tasarımı için XFX'i tebrik ediyorum. Kartla uzaktan yakından alakası olmayan, belki de 3-5 dolar fazladan para kazandıracak dahice bir tasarım. Komik tabi mantıklı düşününce.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: aesca

512 liklerin fiyatları 130 $ civarı.

nerde 99 $.

off of.


Şu anda en ucuz 4770, 107 + KDV

Vatan'da

vatanbilgisayar.com/...
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Mars Portakalı 10 yıl
arkadaşlar bende 22 inç monitör var 1 gb kartların ne gibi faydası olur ?
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: sukruege

arkadaşlar bende 22 inç monitör var 1 gb kartların ne gibi faydası olur ?

Çok yüksek çözünürlükte oyunlarda bellek sorunu ile karşılaşmaman için iyi olur
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@nano@ 10 yıl
kutu süper tutmuş heralde ben bunu bi kartta daha görmüştüm
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Evet, firmalar 1Gb modelleri de duyurmaya başladılar. Ne zaman piyasa'ya çıkar acaba
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tolgacem 10 yıl
19" uzeri monitor olanlar için guzel haber

clocklanıp canavar gibi kullanılır
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