XFX DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini kullanıma sunuyor

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XXX ve Black Edition serisi Radeon HD 5800 modelleri merakla beklenen XFX, GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firmanın ikisi GDDR3 diğer ikisi ise GDDR5 bellekli yeni ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan kartlar, Siyah renkli baskılı devreleri ve özel tasarım soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri ise 1340MHz'de görev yapan ekran kartlarından GDDR3 bellekli modeller 1600MHz, GDDR5 bellekli modeller ise 3400MHz bellek çalışma frekansına sahipler.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni modellerde, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. XFX'in GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartları, Avrupa pazarında 88 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.

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