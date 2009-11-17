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XFX DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini kullanıma sunuyor
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XXX ve Black Edition serisi Radeon HD 5800 modelleri merakla beklenen XFX, GeForce GT240 tabanlı dört yeni ekran kartını kullanıma sunuyor. Firmanın ikisi GDDR3 diğer ikisi ise GDDR5 bellekli yeni ekran kartları, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sundan güç alıyorlar.

128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan kartlar, Siyah renkli baskılı devreleri ve özel tasarım soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. Grafik işlem birimleri 550MHz'de, paralel işlemcileri ise 1340MHz'de görev yapan ekran kartlarından GDDR3 bellekli modeller 1600MHz, GDDR5 bellekli modeller ise 3400MHz bellek çalışma frekansına sahipler.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni modellerde, D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. XFX'in GeForce GT240 tabanlı yeni ekran kartları, Avrupa pazarında 88 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.

XFX DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modellerini kullanıma sunuyor
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atilgan26 10 yıl
40nm'ye geçmişler 550Mhz diyorlar 800 MHz yaparmı bu alet
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simplethinks 10 yıl
kart küçüldükçe küçülmüş bana ordan yarım kart hesabı
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iktyas 10 yıl

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merhaba_2233 10 yıl
bir yazıyı nasıl alıntı yapıyorsunuz bir türlü anlamadım.
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acbold 10 yıl
gt 220 ler daha alınabilir halde 140-150 TL oc li gigabyte modelleri var. bu kartta fena değil ama beğendim tasarımını ve özelliklerini :)
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HoLY.oNE 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


+güç tuketimi dusukse..

gercekten kucuk kasalar için uygun bir kart gibi gozkuyor..

xfx in tasarımıda cok şık..
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KANUNI61 10 yıl
40 nm en azından bunada şükür :))) şimdi bunu +++ yapıp satarlar
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burning-turning 10 yıl
Fanının şekli güzelmiş.
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TELESCOPE 10 yıl
buda oldu
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CoreXXX 10 yıl
çok yeni teknoloji hemen atlayalım:)
dx 10.1 ve ddr5 i hiç kimse kullanmamıştı daha önce helal nvidia
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