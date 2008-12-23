XFX GeForce 9600GSO Fatal1ty modelini duyurdu

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Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran isimlerden biri de XFX olmuş ve firma 2009'dan itibaren AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklayarak gündem yaratmayı başarmıştı. Zira adı Nvidia ile özdeşleşen isimlerden biri olan XFX'in bu hamlesi kimilerince sürpriz bir adım olarak değerlendiriledursun firma Fatal1ty serisi ekran kartı ailesine yeni bir model daha ekliyor.

Bir süre önce, dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanınan Johnathan 'Fatal1ty' Wendel ile işbirliğine giderek Fatal1ty serisi ekran kartları hazırlamaya başlayan firma, GeForce 9600GSO modelini de seriye ekledi. Hatırlanacağı üzere GeForce 9600GSO, geçtiğimiz Mayıs ayında aslında sene başında Radeon HD 3850'ye rakip olarak hazırlanan GeForce 8800GS'nin yeniden isimlendirilmesiyle pazara sürülmüştü.

XFX'in yeni modeli Siyah renkli baskılı devresi ve soğutucusu ile tasarım açısından dikkat çekmeyi başarıyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR2 belleğe sahip olan yeni modelde 96x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlem birimi 580MHz'de, paralel işlemcileri 1450MHz'de ve bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan kart, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyor.

DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yaparak HD video oynatımında merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını da sağlayabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan Fatal1ty serisi GeForce 9600GSO'nun fiyatı ise açıklanmadı.

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