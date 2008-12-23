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XFX GeForce 9600GSO Fatal1ty modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX GeForce 9600GSO Fatal1ty modelini duyurdu
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Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran isimlerden biri de XFX olmuş ve firma 2009'dan itibaren AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklayarak gündem yaratmayı başarmıştı. Zira adı Nvidia ile özdeşleşen isimlerden biri olan XFX'in bu hamlesi kimilerince sürpriz bir adım olarak değerlendiriledursun firma Fatal1ty serisi ekran kartı ailesine yeni bir model daha ekliyor.

Bir süre önce, dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanınan Johnathan 'Fatal1ty' Wendel ile işbirliğine giderek Fatal1ty serisi ekran kartları hazırlamaya başlayan firma, GeForce 9600GSO modelini de seriye ekledi. Hatırlanacağı üzere GeForce 9600GSO, geçtiğimiz Mayıs ayında aslında sene başında Radeon HD 3850'ye rakip olarak hazırlanan GeForce 8800GS'nin yeniden isimlendirilmesiyle pazara sürülmüştü.

XFX'in yeni modeli Siyah renkli baskılı devresi ve soğutucusu ile tasarım açısından dikkat çekmeyi başarıyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR2 belleğe sahip olan yeni modelde 96x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlem birimi 580MHz'de, paralel işlemcileri 1450MHz'de ve bellekleri ise 1000MHz'de görev yapan kart, destek veren anakartlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyor.

DirectX 10, CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan ekran kartı, HD DVD ve Blu-ray gibi yüksek tanımlı videolar için PureVideo HD teknolojisiyle donanımsal hızlandırma yaparak HD video oynatımında merkezi işlem biriminin daha az meşgul olmasını da sağlayabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan Fatal1ty serisi GeForce 9600GSO'nun fiyatı ise açıklanmadı.

XFX GeForce 9600GSO Fatal1ty modelini duyurdu
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
her tarafı Fatal1ty olsa ne olur
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hakanlevent 10 yıl
192 bit ve ddr2 kötü bence gt si varken gso alınmaz
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natcenk 10 yıl
ya 9xxx serisi çalışılıyor mu. yani yapaklarsada bari 9800 yapılsın yani oda yapılmaz da artık.
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max975 10 yıl
yavvv 9600 işte
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fright 10 yıl
Fatal ve - 1ty yani -(eksi,kötü,gereksiz) anlamında...
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Vadocz 10 yıl
Tasarımı hoş fakat kullanıldığı kart yanlış 9600GSO alan kişi olacağını sanmıyorum
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RaptorFX 10 yıl
yazim doğru ancak daha ozenli bir soğutucu beklerdim suana kadar gördüğüm her fatal1ty ürünü içler acısı kalitede ve performansda... bu fatalcity denilen şahis ile iş birliğine gitme de isim kullanim hakkını almadan oteye gitmemesine rağmen her sitede niçin yazar anlamis değilim...
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mhamadko 10 yıl
bunlar hala 9xxx serisindemi calisiyorlar
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fright 10 yıl
Yanlış olmuş Fatal-1ty olacaktı sanırım :P
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CaSsErDoDo 10 yıl
sırf görüntüsü için alırdım
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Trecc11 10 yıl
evet tasarımı çok güzel
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fatality bu kartı mı öneriyo yada kullanıyo anlamadım
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oguzhansackan 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

fatality bu kartı mı öneriyo yada kullanıyo anlamadım


Evet öyleymiş...
Fatality artık kendini maneviyata vermiş, bu aralar "dünya fani, 9600gso neyimize yetmiyo" diyormuş...
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gurkan113 10 yıl
Dizaynı hoş
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