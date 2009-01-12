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XFX GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartını gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartını gösterdi
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Kısa bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, GeForce GTX 285 modelini gösterdi. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanan ekran kartı tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyor. XFX' in 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modeli, 240x paralel işlem birimiyle geliyor.

XFX'in önümüzdeki günlerde daha yüksek performans için fabrika çıkışı hız aşırtılmış varyasyonlarını da hazırlaması beklenen yeni ekran kartı çift soğutucu kullanıyor. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan kartın paralel işlem birimleri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve DirectX 10 desteği sunan ekran kartı, SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan ekran kartı yerini alacağı GeForce GTX 280 modeline düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor zira kartın TDP seviyesi 183 Watt olarak belirlenmiş ki hatırlanacağı üzere GeForce GTX 280'de (referans) bu değer 236 Watt idi.

XFX'in önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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yugams 10 yıl
nvidia kart tasarım işinde iyi gerçi tipi diyil işlevi daha önemli.......
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ozzzy222 10 yıl
+++ eklemek istiyorum nvıdıanın tek fan belirlemesi daha iyi aslında aynı fanın üretim ve alımım maliyeti düşürür ve kartlar daha ucuza satılabilir yani zaten kartın sırtı düzgün olsa yeter adamlar sağolsun kasaya vgayı ters biçimde konumlandırmış bann oğlu ban yani hiç bişey gözükmüyor
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MrPerFormance 10 yıl
Tasarım mühandisleri üşengeç herhalde.
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Lawagolem 10 yıl
XXX Edition'un dışına ayrıyetten Nvidia'dan farklı biz referans tasarım istiyoruz artık.Bu ne böyle tüm GTX serisi aynı.
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TiesTorN 10 yıl
Öyle deme, sticker'ı farklı...
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kurtbecer 10 yıl
biz XXX edition istiyoruz...
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