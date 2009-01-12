XFX GeForce GTX 285 tabanlı yeni ekran kartını gösterdi

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Kısa bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX, GeForce GTX 285 modelini gösterdi. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanan ekran kartı tasarım özellikleri ve saat hızlarıyla Nvidia'nın referans çizgisini koruyor. XFX' in 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 belleğe sahip olan yeni modeli, 240x paralel işlem birimiyle geliyor.

XFX'in önümüzdeki günlerde daha yüksek performans için fabrika çıkışı hız aşırtılmış varyasyonlarını da hazırlaması beklenen yeni ekran kartı çift soğutucu kullanıyor. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan kartın paralel işlem birimleri 1476MHz'de, bellekleri ise 2484MHz'de çalışıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve DirectX 10 desteği sunan ekran kartı, SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan ekran kartı yerini alacağı GeForce GTX 280 modeline düşük güç tüketimiyle de öne çıkıyor zira kartın TDP seviyesi 183 Watt olarak belirlenmiş ki hatırlanacağı üzere GeForce GTX 280'de (referans) bu değer 236 Watt idi.

XFX'in önümüzdeki günlerde satışına başlanması beklenen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.