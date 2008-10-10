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XFX nForce 750i SLI yonga setli yeni anakart hazırladı

10 yıl
10,4b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından XFX, nForce 750i SLI yonga setini kullanan yeni bir anakart hazırladı. Intel'in LGA775 formundaki güncel pek çok işlemcisi ile kullanılabilen anakart ilk etapta Siyah renkli baskılı devresi ve soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Daha yüksek stabilite ve dayanıklılık için katı kapasitörler ile desteklenen XFX'in yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DR2-1066MHz bellek kullanımına olanak tanınıyor.

Isı iletim teknolojisine yer verilen pasif formdaki özel soğutucusu ile ısı sorunu yaşatmamayı hedefleyen XFX'in nForce 750i SLI yonga setli yeni anakartı kullandığı çipset itibariyle çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için SLI desteği de sunuyor. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x+8x konfigürasyonunuda SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak 2x PCI , 1 adet PCIe x1 ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 4x SATA-II konnektörü bulunuyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de bulunan anakart için XFX, hız aşırtma noktasında da segmentinin iddialı çözümlerinden birine sahip olduğunu belirtiliyor. Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanna çift/dört çekirdekli işlemcilerle Nvidia'nın SLI teknolojisini bir arada kullanmak isteyen performans meraklıları için hazırlanan nForce 750i SLI yonga setli anakartın önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok.

XFX nForce 750i SLI yonga setli yeni anakart hazırladı
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ugacomtr 10 yıl
nforce chipsetli 2 anakart kullandim ikisi de skystar 2 digital kartta sorun cikartti. amd 790 fximde hic bir sorun yasamadim. forever amd-ati...
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Ahmet_Amet 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

nforce chipsetli 2 anakart kullandim ikisi de skystar 2 digital kartta sorun cikartti. amd 790 fximde hic bir sorun yasamadim. forever amd-ati...

+1
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nforce serisi kesinlikle almayın arkdaşlar %90 müşteri şikayet ediyor bu anakartların hepsinde en az 1 problem çıkıyo
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p@l@ 10 yıl
kart çok şekil duruyor..bende bunun 650i si var.çok memnunum ama 4 sata portu az..ve 16x-16x sli olması daha iyi olurmuş
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WinteR 10 yıl
Hernekadar anakart böliümü kapatılcak söylentileri dolaşsada intel için en iyi chip üreticisi Nvidia'dır bence, bende 650 kullandım çok memnundum, şu anda da en önemli testlerde 790 kullanılıyor.
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