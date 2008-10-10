XFX nForce 750i SLI yonga setli yeni anakart hazırladı

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından XFX, nForce 750i SLI yonga setini kullanan yeni bir anakart hazırladı. Intel'in LGA775 formundaki güncel pek çok işlemcisi ile kullanılabilen anakart ilk etapta Siyah renkli baskılı devresi ve soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Daha yüksek stabilite ve dayanıklılık için katı kapasitörler ile desteklenen XFX'in yeni anakartı üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor ve 8GB'a kadar DR2-1066MHz bellek kullanımına olanak tanınıyor.

Isı iletim teknolojisine yer verilen pasif formdaki özel soğutucusu ile ısı sorunu yaşatmamayı hedefleyen XFX'in nForce 750i SLI yonga setli yeni anakartı kullandığı çipset itibariyle çoklu ekran kartı kullanmak isteyenler için SLI desteği de sunuyor. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x+8x konfigürasyonunuda SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak 2x PCI , 1 adet PCIe x1 ve farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 4x SATA-II konnektörü bulunuyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses ve gigabit ethernet gibi özellikleri de bulunan anakart için XFX, hız aşırtma noktasında da segmentinin iddialı çözümlerinden birine sahip olduğunu belirtiliyor. Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanna çift/dört çekirdekli işlemcilerle Nvidia'nın SLI teknolojisini bir arada kullanmak isteyen performans meraklıları için hazırlanan nForce 750i SLI yonga setli anakartın önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi yok.

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