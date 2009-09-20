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XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu
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DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri gün ışığına çıkan XFX, özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu. Yeni nesil ekran kartları için beklemeye karar veren kullanıcıların hedef alındığı yeni model, tasarım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'sundan güç alan yeni model, Siyah renkli baskılı devresi ve çift slot tasarıma sahip olan özel soğutucusu ile ilgi çekmeyi başarıyor. Teknik detaylarıyla standart bir Radeon HD 4870 modelinden çokta farklı olmayan yeni model, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörü ile donatılan ayrıca kutu içeriğine DVI > VGA dönüştürü adaptörü de ilave edilen özel tasarımlı XFX Radeon HD 4870, yurt dışında yaklaşık 145$ seviyesiden kullanıcılarla buluşuyor.

XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu
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sertacaygun 10 yıl
"Al lan nVidia!" der gibi...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
benim pc full siyah kırmızı ama bunu almam hd5000 serisi zaten siyah kırmızı temalı olacak
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max975 10 yıl
pekde özel olmamış ama
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KANUNI61 10 yıl
karttaki renk uyumu mükenmel
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N-0NE 10 yıl
Bende beğendim kartı.8600gts'e benzemiş ama :)
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F.@.T.İ.H 10 yıl
fiyatı guzel olmus..
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DoNotClick 10 yıl
Sapphire in tasarımlarını daha çok seviyorum
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` quaD. 10 yıl
Siyah ve Kırmızı Renkler Yakışmış..
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StreamRolleR 10 yıl

DoNotClick

Sapphire in tasarımlarını daha çok seviyorum


Bu XFX sapphire benzemez
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neXXen 10 yıl
Güzel tasarım olmuş.Gpu üzerinde fan daha serin ve sessiz calısıcaktır.
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hsyn2802 10 yıl
değişuk bi şey gibi geliy, gara gözikiy ondan olsa gerek..
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melyyh 10 yıl
ucube!
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murettep 10 yıl
p*p*ma benzemiş :D
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