XFX özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu

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DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modelleri gün ışığına çıkan XFX, özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini de satışa sundu. Yeni nesil ekran kartları için beklemeye karar veren kullanıcıların hedef alındığı yeni model, tasarım özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770XT GPU'sundan güç alan yeni model, Siyah renkli baskılı devresi ve çift slot tasarıma sahip olan özel soğutucusu ile ilgi çekmeyi başarıyor. Teknik detaylarıyla standart bir Radeon HD 4870 modelinden çokta farklı olmayan yeni model, 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni model, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Çift DVI konnektörü ile donatılan ayrıca kutu içeriğine DVI > VGA dönüştürü adaptörü de ilave edilen özel tasarımlı XFX Radeon HD 4870, yurt dışında yaklaşık 145$ seviyesiden kullanıcılarla buluşuyor.

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