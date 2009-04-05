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XFX, Radeon HD 4890 modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yılın son günlerinde AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlayacağını açıklayan ve yeni yıl ile birlikte ATi Radeon serisi ekran kartlarını kullanıma sunmaya başlayan XFX, Radeon HD 4890 modelini duyurdu. Firmanın referan tasarıma sahip olan ve standart soğutucu ile gelen bu ilk ip omodeli takiben, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan ayrıca özel soğutucu kullanılması beklenen Radeon HD 4890 XXX modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenebilir.

Özellikle kutu tasarımıyla öne çıkan XFX Radeon HD 4890'a, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında 800x paralel işlem birimi bulunuyor. 1.36 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı aynı zamanda Crossfire X teknolojisini destekliyor.

DirectX 10.1 destekli olan ekran kartı, Unified Video 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilir. Hız aşırtma tutkunları için ciddi bir potansiyele sahip olduğu ve yetenekli ellerde 1GHz üstü grafik işlemci çalışma frekansına ulaşabileceği belirtilen ekran kartında ayrıca çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan ve standart saat hızlarıyla gelen XFX Radeon HD 4890, Avrupa'da 219 Avro seviyesinden listere girmiş durumda.


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ecarpar 10 yıl
Ati klasik işte çalıymıycak bir kart daha üretmişler. Kullanıcılarına şimdiden bol şans dilerim. Umarım sağlam modelini alamayı başarabilirsinizde makineniz çalışır. :)
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ScRyedd 10 yıl
Kartın şekli çok delice
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VMTX 10 yıl
kutusu çok hoşuma gitti yav
kutusu yüzünden satar bu ürün.
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foreign34 10 yıl
his ıcq 4870 turbo 1gb mi alsam yoksa sapphire 4890 mı alsam yardımcı olurmusunuz
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tolgacem 10 yıl

Orjinalden alıntı: foreign34

his ıcq 4870 turbo 1gb mi alsam yoksa sapphire 4890 mı alsam yardımcı olurmusunuz


4890 TABİ
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alito 10 yıl
haklısın maviay1980 özellikle "bir kart alayım 3-4 sene kullanayım" mantığında olanlar için hd5800 serisi dx11'li ve hatta büyük ihtimalle havok'la donatılmış 40nm kartları beklemek daha hayırlı bir seçim olacaktır.
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BlackBeasT 10 yıl
Kutu hoş tasarlanmış,haha.. lakin kutunun performansa katkısı yok,Fiyat yuksek
Referan tasarıma sahip sogutucu olması(-)
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By MuRaT 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoolMnaiaC

Kutu hoş tasarlanmış,haha.. lakin kutunun performansa katkısı yok,Fiyat yuksek



Referan tasarıma sahip sogutucu olması(-)

Hayır Sadece Referans Tasarıma sahip olması performansı etkilemiyor..
git fx 5200 ede en iyi soğutucuyu tak yine aynı şekilde çalışacak..
referans soğutmanın tek amacı gpunun fazla çalışmasından dolayı ısınmasını azaltmaktır
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max975 10 yıl
xfx yine yapmış yapacağını...
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maviay1980 10 yıl
HD4890 hız mükemmel öteside 450 watt powerla bile yinmez bu kart 2 adet güç girişi 55nm olmasına rağmen.40nm bir üst jenerasyon kartları bekelmek daha mantıklı şu an dolar pahalı fazla satmaz.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kriz dolayısıyla yeni mimariye geçmiyo nvidia da ati tarafıda bole ısıtılmış yada kırpılmış kartları koyuyolar onumuze
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

kriz dolayısıyla yeni mimariye geçmiyo nvidia da ati tarafıda bole ısıtılmış yada kırpılmış kartları koyuyolar onumuze


Ara modelleri kriz olmadan, geçtiğimiz yıllarda da da çıkartıyorlardı.
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aesca 10 yıl
al koltuğunun altına git.
taşıması kolay olmuş en azından.
aklıma tavla geldi birden.
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CyberpawN ~ 10 yıl
10 Numara olmuş ^XFX=O/C=4EVER PC Games ^ :D
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