XFX, Radeon HD 4890 modelini kullanıma sundu

Geçtiğimiz yılın son günlerinde AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlayacağını açıklayan ve yeni yıl ile birlikte ATi Radeon serisi ekran kartlarını kullanıma sunmaya başlayan XFX, Radeon HD 4890 modelini duyurdu. Firmanın referan tasarıma sahip olan ve standart soğutucu ile gelen bu ilk ip omodeli takiben, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip olan ayrıca özel soğutucu kullanılması beklenen Radeon HD 4890 XXX modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunması beklenebilir.

Özellikle kutu tasarımıyla öne çıkan XFX Radeon HD 4890'a, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında 800x paralel işlem birimi bulunuyor. 1.36 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücü sunan ekran kartının grafik işlemcisi 850MHz, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı aynı zamanda Crossfire X teknolojisini destekliyor.

DirectX 10.1 destekli olan ekran kartı, Unified Video 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilir. Hız aşırtma tutkunları için ciddi bir potansiyele sahip olduğu ve yetenekli ellerde 1GHz üstü grafik işlemci çalışma frekansına ulaşabileceği belirtilen ekran kartında ayrıca çift DVI ve HDTV konnektörleri yer alıyor. AMD-ATi'nin referans tasarımını baz alan ve standart saat hızlarıyla gelen XFX Radeon HD 4890, Avrupa'da 219 Avro seviyesinden listere girmiş durumda.