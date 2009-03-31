XFX, Radeon HD 4890 XT ve Radeon HD 4890 XXX modellerini hazırlıyor

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AMD-ATi'nin resmi lansmanını önümüzdeki Perşembe günü yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeli için iş ortaklarının çalışmaları netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın en yeni partnerlerinden birisi olan XFX'in referans tasarımlı ve standart saat hızlarına sahip olan ilk HD 4890 modeline yönelik detay ve görselleri sizlerle paylaşmıştık.

Gelen yeni bilgilere göre XFX, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek iki özel Radeon HD 4890 modeli üzerinde daha çalışıyor. Gelen bilgilere göre firmanın hazırlayacağı yeni kartlardan XT uzantılı modelin 875MHz, XXX uzantılı modelin ise 900MHz olarak belirlenen GPU saat hızlarına sahip olacağı, bellek frekansının ise 3900MHz'de tutulacağı bildiriliyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sunun güç vereceği her iki yeni ekran kartı da 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Crossfire X ve UVD 2.0 teknolojisini de destekleyecek olan kartların Tom Clancy's H.A.W.X oyunu ile gelmesi bekleniyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre XFX'in Radeon HD 4890 XT ve 4890 XXX modelleri 240$-280$ aralığında değişen fiyatlarla satışa sunulacak