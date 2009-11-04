XFX Radeon HD 5870 XXX modelini hazırlıyor

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DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5800 serisi için Sapphire'in Vapor-X serisi ve PowerColor'ın sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modeliyle başlayan özel tasarımlı model akımına önümüzdeki günlerde XFX de dahil olmaya hazırlanıyor. Endüstri içerisindeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre XFX, fabrika çıkışı hız aşırtmalı gelecek Radeon HD 5870 XXX modelini hazırlıyor.

XFX'in saat hızları üzerinde çalıştığı Radeon HD 5870 XXX modelini bu ay içerisinde lanse etmesi beklenirken, soğutucu kullanımı noktasında firmanın nasıl bir strateji izleyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak standart modele göre daha hızlı olacak XXX modelinde XFX'in Siyah renkli özel tasarım soğutucu kullanmaso ve özel bir kutulamaya gitmesi de beklenebilir.