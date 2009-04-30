XFX'in premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modeli göründü

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Resmi duyurusu sadece birkaç gün önce yapılan ATi Radeon HD 4770 için ekran kartı üreticileri kolları sıvamış durumda. Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 için AMD-ATi'nin biri maliyet odaklı iki farklı soğutucu seçeneği hazırladığı biliniyor. İş ortaklar tarafından yaygın olarak kullanılan soğutucunun yanı sıra "premium" olarak tabir edilen referans tasarım soğutucusu da hacimli üretime girecek ekran kartlarında görünmeye başladı.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en yeni iş ortaklarından birisi olan XFX, premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen dolayısıyla agresif bir görünüme sahip olan kart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de gelecek.

DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği sunacak ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. XFX tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte standart soğutuculu modellere göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.