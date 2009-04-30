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XFX'in premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modeli göründü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modeli göründü
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Resmi duyurusu sadece birkaç gün önce yapılan ATi Radeon HD 4770 için ekran kartı üreticileri kolları sıvamış durumda. Endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak lanse edilen Radeon HD 4770 için AMD-ATi'nin biri maliyet odaklı iki farklı soğutucu seçeneği hazırladığı biliniyor. İş ortaklar tarafından yaygın olarak kullanılan soğutucunun yanı sıra "premium" olarak tabir edilen referans tasarım soğutucusu da hacimli üretime girecek ekran kartlarında görünmeye başladı.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin en yeni iş ortaklarından birisi olan XFX, premium-referans soğutuculu Radeon HD 4770 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Siyah renkli baskılı devre üzerine inşa edilen dolayısıyla agresif bir görünüme sahip olan kart, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunu temel alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de gelecek.

DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği sunacak ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilecek. XFX tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte standart soğutuculu modellere göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.


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@nano@ 10 yıl
bu ne ya millet bu tip soğutmadan nasıl kurtulurum ne taksam diyor(ben gibi referans tasarım kullananlar) bunlar nr yapmış ses yapar bea
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Hirotaro 10 yıl
sanırım bende alacam bi

1 gb XFX HD4770
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sertacaygun 10 yıl
4890'a gönderme gibi olmuş...
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cavador 10 yıl
stok soğutmadan basedilmiş , süper müper diyenler var, üstündeki bant yahu isteyen fantastik dünyasındaki resmi yaptırıp yapıştırır baskıcıda mesele tasarım soğutma işe yarıyormu diğer özel modellere göre
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TechnoMANYAK 10 yıl
bende upgrade directX 11 uyumlu ekran kartlarini bekliyorum :)
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Trecc11 10 yıl
kartın tasarımı on numara özelliklerde güzel
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dante38 10 yıl
Gerek yokki kart zaten ısınmıyor(nm ye bak)
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abuzer120 10 yıl
ya arkadaşalar xfx in bunun 1gb lığını yapacağı hakkında bir haber vardı sizce bu ne zaman türkiyeye gelir bi fikri olan var mı ?
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buraoca2 10 yıl
"İş ortaklar tarafından yaygın olarak kullanılan soğutucunun yanı sıra "premium" olarak tabir edilen referans tasarım soğutucusu da hacimli üretime girecek ekran kartlarında görünmeye başladı."
Benim dikkatimi en çok bu kısım çekti. Referans tasarıma "Premium" deniyor. Sanırım Ati fan tasarım işini yavaş yavaş öğrenmeye başladı; heleki HD 4850 faciasından sonra...
Artık firmalar fiyatları düşürmek için referans tasarımı bile kullanmıyorlar... Bu da Ati adına iyi bir gelişme bence...
Benim görüşüm de kart almak isteyenler DirectX 11'i beklemesinler. Yoksa "K.Kahriman"'ın da bahsettiği gibi teknolojiyi geriden takip ederler...
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max975 10 yıl
renk uyumu değişik olmuş..
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Ses durumu nedir acaba ?

Haber için teşekkürler FX
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oRHaN07 10 yıl
Kartı alan alsın ya ben almıyorum..:D:D:D
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RevidaL 10 yıl
Kartın tasarımını mükemmel yapmış XFX.
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teutara 10 yıl
kart çok şık duruyor.
asus 4770top modeli 970mhz gpu ile yurtdışı listelerde 122 usd den göründü. standart modellerle arasında böyle ufak fark varsa, sadece premium soğutucu ile gelen modeller en fazla 10 usd farklı olur diye düşünüyorum..
saygılar.
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K.Kahriman 10 yıl
5 ay mario oynayın siz ekran kartı bekleyin sonra derler dx12 çıkıyor 2 sene sonra onuda beklersiniz öyle gider

teknolojiyi yakalayamazsınız bunu bilin yeter
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşıma teşekkürler
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Mars Portakalı 10 yıl
öyle diyosunuzda directx-10.1 destekli kaç tane oyun var 4 ay sonra 11 i çıkarıyolar kart alacakların hepsinde kararsızlık var içine bi sıkıntı basmış abi nasıl çıkıcaz bu işinden falan diye düşünüyolar aynı ben gibi =))
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