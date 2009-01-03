XFX'in Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri gün ışığına çıktı

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XFX Radeon HD 4850

Adı Nvidia ile özdeşleşen ve yıllarca sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayarak firmanın "ayrıcalıklı" partnerlerinden biri olmayı başaran XFX, geçtiğimiz ay sonuna doğru AMD-ATi ile de çalışmaya başlayarak Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da resmi bir açıklama ile duyurmuş AMD-ATi de benzer şekilde işbirliğini yine resmi bir açıklama ile doğrulamıştı.

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX'in Radeon HD 4000 serisini temel alan yeni ekran kartları gün ışığına çıkmaya başladı. Dün paylaştığımız bir haberimizde firmanın 5 Ocak itibariyle 7 yeni ekran kartını kullanıma sunacağını açıklamıştık. Yeni modeller arasında özellikle performans tutkunları tarafından merak edilen Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleri göründü.

XFX'in yeni modellerinden Radeon HD 4870, AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart saat hızlarıyla geliyor. Radeon HD 4850 modeli ise yine standart saat hızlarına sahip olmakla birlikte özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'suun güç verdiği her iki ekran kartı da 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

XFX'in ATi Radeon HD 4000 serisiyle ilgili daha fazla detaya, görsele ve fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

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XFX Radeon HD 4870