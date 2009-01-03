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XFX'in Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri gün ışığına çıktı
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XFX Radeon HD 4850

Adı Nvidia ile özdeşleşen ve yıllarca sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayarak firmanın "ayrıcalıklı" partnerlerinden biri olmayı başaran XFX, geçtiğimiz ay sonuna doğru AMD-ATi ile de çalışmaya başlayarak Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da resmi bir açıklama ile duyurmuş AMD-ATi de benzer şekilde işbirliğini yine resmi bir açıklama ile doğrulamıştı.

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX'in Radeon HD 4000 serisini temel alan yeni ekran kartları gün ışığına çıkmaya başladı. Dün paylaştığımız bir haberimizde firmanın 5 Ocak itibariyle 7 yeni ekran kartını kullanıma sunacağını açıklamıştık. Yeni modeller arasında özellikle performans tutkunları tarafından merak edilen Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleri göründü.

XFX'in yeni modellerinden Radeon HD 4870, AMD-ATi'nin referans tasarımını temel alıyor ve standart saat hızlarıyla geliyor. Radeon HD 4850 modeli ise yine standart saat hızlarına sahip olmakla birlikte özelleştirilmiş detaylarıyla ön plana çıkıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'suun güç verdiği her iki ekran kartı da 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

XFX'in ATi Radeon HD 4000 serisiyle ilgili daha fazla detaya, görsele ve fiyat bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

XFX'in Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri gün ışığına çıktı
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XFX Radeon HD 4870


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ozzzy222 10 yıl
::) xfx işini biliyorda o 4870 i niye paketlememişler :P
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joinme 10 yıl
Güzel haber ;)
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Fear Dot Com 10 yıl
Way be XFX ve AMD ATİ
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espada1 10 yıl
Valla adamlar jet gibi ati ye geçti ve 2 tanede akabininde kart çıkardı.Iceq4 ün 4870 modeli için geçen sürecini anımsayınca xfx in de yeni bi sektöre girişini ve hemen 2 kart çıkarmasınıda göz önünde bulundurunca fazla söze gerek kalmıyor buna profesyonellik denir
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NickMaster 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fear Dot Com

Way be XFX ve AMD ATİ



ATI piyasayı tersi düz etti valla 4xxx serisiyle
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electro_g 10 yıl
ne baskısı kardeş, referans tasarım alıyosun, tabiki marka referansın önüne geçemez, 4850de de xfx den başka birşey gözükmüyor...
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DavutGENC 10 yıl
cehennem bizim milletimiz gine rahabet gösterir merak etme sen ati amd tabanlı bişey cıkarır oyunlar seve seve almak zorunda kalırız basit seyler bunlar
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rec 10 yıl
Tasarıma bakınca Amd'nin nasıl XFX baskı yaptığını görebelirsiniz. Xfx ve ATI logoları aynı boyda ve model yazısı büyük XFX yakışmayan görüntüler bunlar.
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zaraki-kenpachi!!! 10 yıl
Günışığı mı kaldı allasen? Akşam ezanı bile okundu . Alan aldı satan sattı bu krizde. Bu piyasaya bu kadar süre sonra bu kartlar mı sürülür? Allah akıl fikir versin.
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mhamadko 10 yıl
4850 modeli aynen nVidia tasarımlarına benzemiş . ama güzel olmuş

ama keşke 4870 ede benzer bi soğutma uygulasaydılar
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scaner123 10 yıl
ben 4850 kulanıcısıyım şimdi alacak olsam bu kartı hiç durmaz xfx ın kartını alırdım.. süper tasarım yapmışlar 4850 e en baştan olması gereken sogutucu bu bence bu karta...ayrıca haber için DH ye tşkler..
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max975 10 yıl
vaybe kendisini göstermiş xfx
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mamad 10 yıl
Güzel tasarlamışlar hd4850'yi. Sıcak havayı tamamen kasa dışına atıyor.


Nvidia inşallah doğru yolu bulup güzel şeyler yapar. Yoksa elinde kalan partnerleri de ati'ye kaptıracak. Buarada EVGA da Ati ile anlaştı mı acaba?
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gordon01 10 yıl
Yeşil ve kırmızı hem de aynı kart üzerinde
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