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    Xiaomi 14 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin yeni nesil telefonları Xiaomi 14 serisi için geri sayım başladı. Son olarak Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. İşte karşınızda Xiaomi 14 Pro
    Xiaomi 14 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Xiaomi, Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra modellerinden oluşacak Xiaomi 14 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların bu yılın sonlarında tanıtılacağı söyleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. 

    Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı sızdı

    Bilmeyenler için geçtiğimiz haftalarda sızdırılan şema görüntüleri, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun daha ince ekran çerçevelerine ek olarak daha büyük kamera sensörlere sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünki sızıntıda Xiaomi 13 Pro'ya kıyasla daha rafine bir tasarım yer alıyor. Öyle ki cihazın ön yüzünde neredeyse çerçevesiz dört taraftan kavisli bir ekran tercih edilmiş. 

    Xiaomi 14 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi14 Pro'nun üst çerçevesinde hoparlör, IR blaster ve gürültü önleyici mikrofon gibi bileşenler için ek çıkışlara yer verilmiş. Çerçevenin altında ise, hoparlör ızgarası, ana mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. SIM yuvası görsellerde görünmüyor ancak büyük ihtimalle alt tarafa yerleştirilmiş durumda. Sağ bölümde ise ses ve güç tuşları konumlandırılmış.

    Xiaomi 14 Pro beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Pro, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise, 24GB'A kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformu eşlik edecek. Ek olarak yakın zamanlı 3C listesi, cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğruladı. Pil bölümünde ise kuvvetle muhtemel 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız. 

    Xiaomi 14 Pro'nun uydu bağlantısını desteklemesi ve MIUI 15 tabanlı Android 14'ü çalıştırması bekleniyor. Arka bölümde ise, Leica imzalı dörtlü bir sensör kurulumu yer alacak. Xiaomi 14 serisinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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