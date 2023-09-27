Xiaomi 14 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Xiaomi, Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra modellerinden oluşacak Xiaomi 14 serisi için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların bu yılın sonlarında tanıtılacağı söyleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14 Pro'nun tasarımını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Pro'nun tasarımı sızdı

Bilmeyenler için geçtiğimiz haftalarda sızdırılan şema görüntüleri, Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun daha ince ekran çerçevelerine ek olarak daha büyük kamera sensörlere sahip olacağını bizlere gösterdi. Bugünki sızıntıda Xiaomi 13 Pro'ya kıyasla daha rafine bir tasarım yer alıyor. Öyle ki cihazın ön yüzünde neredeyse çerçevesiz dört taraftan kavisli bir ekran tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör Xiaomi14 Pro'nun üst çerçevesinde hoparlör, IR blaster ve gürültü önleyici mikrofon gibi bileşenler için ek çıkışlara yer verilmiş. Çerçevenin altında ise, hoparlör ızgarası, ana mikrofon ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. SIM yuvası görsellerde görünmüyor ancak büyük ihtimalle alt tarafa yerleştirilmiş durumda. Sağ bölümde ise ses ve güç tuşları konumlandırılmış.

Xiaomi 14 Pro beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Xiaomi 14 Pro, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan CrystalRes AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekrana ise, 24GB'A kadar LPDDR5x RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen Snapdragon 8 Gen 3 platformu eşlik edecek. Ek olarak yakın zamanlı 3C listesi, cihazın 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağını doğruladı. Pil bölümünde ise kuvvetle muhtemel 5.000mAh kapasite ile karşılaşacağız.

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Xiaomi 14 Pro'nun uydu bağlantısını desteklemesi ve MIUI 15 tabanlı Android 14'ü çalıştırması bekleniyor. Arka bölümde ise, Leica imzalı dörtlü bir sensör kurulumu yer alacak. Xiaomi 14 serisinin Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz.

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