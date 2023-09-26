Xiaomi 13T ve 13T Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, amiral gemisi modellerine bir yenisini daha ekliyor. Bugün düzenlenen etkinlikte Xiaomi 13T ve 13T Pro modellerinden oluşan Xiaomi 13T serisi resmen tanıtıldı. İşte Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Sınıfında rakipsiz performans: Xiaomi 13T

Xiaomi 13T, ön taraftan bakıldığında daha rafine ve şık bir cihaz olarak göze çarpıyor. Xiaomi'nin alışık olduğumuz tasarım dili korunurken, arka bölümde kare biçimli kamera modülü ve rahat bir tutuş sağlayacak yarı kavisli bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca akıllı telefon, suni deri ve cam olmak üzere iki farklı yüze sahip. Siyah ve yeşil renk çeşitleri (cam) 162,2 x 75,7 x 8,49 mm ölçülerinde ve 197 gr ağırlığında, suni deri (Alp Mavisi) seçeneği ise 162,2 x 75,7 x 8,62 mm ölçülerinde ve 193 gr ağırlığında olacak.

Tam Boyutta Gör Telefonun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde, 2712 x 1220 piksel çözünürlük ve 30Hz-144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Ayrıca teknoloji olarak 10 bit CrystalRes AMOLED'i temel alan bu panel, 2.600 nit parlaklık (tepe), %100 DCI-P3, TrueDisplay, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip. Dayanıklılık söz konusu olduğunda ise, cihazın ön yüzünde Gorilla Glass 5 tercih edilmiş.

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Xiaomi 13T, gücünü MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemciden güç alıyor. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 3,1 GHz'e kadar saat hızı sunan ARM Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 3,0 GHz ARM Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2,0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik tabanlı yüklerde ise HyperEngine 6.0 ve Mali-G610 GPU eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümüne gelecek olursak, Leica ve Xiaomi ortaklığı ilk kez T serisine giriş yapıyor. Kamera adasında Leica imzalı OIS destekli 50MP birincil kameranın (f/1.9, 7 katmanlı lens, 4'lü gruplama) eşlik ettiği üçlü bir kurulum mevcut. Ana sensörün hemen yanında ise 50MP telefoto (3x) ve 12MP geniş açılı sensör konumlandırılmış. Ön bölümde ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 20 MP ön kamera bulunuyor.

Xiaomi 13T Serisi, Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look olmak üzere iki orijinal Leica fotoğraf stili ile tanıtıldı. Bunlar, klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi, güçlü kontrast ve gölge tanımı ile son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılara LeicaM-Typ240 Film Modundan uyarlanan Leica Sepia ve Leica Blue dahil olmak üzere 6 Leica filtresi sunuluyor.

Xiaomi 13T'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında, Android 13, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya, IP68 sertifikası ve çift stereo hoparlörler yer alıyor. Buna ek olarak çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C desteği ile satışa sunulacak. Ek olarak hem Xiaomi 13T hem de Xiaomi 13T Pro, dört nesil Android, beş yıl boyunca güvenlik yaması alacak.

Xiaomi 13T özellikleri

Boyut: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm

162,2 x 75,7 x 8,49 mm Ağırlık: 197 gr

197 gr İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

MediaTek Dimensity 8200-Ultra RAM: 12GB LPDDR5

12GB LPDDR5 Ekran: 2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği

2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği Arka Kamera: (OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı

(OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı Ön Kamera: 20MP

20MP İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Android 13 tabanlı MIUI 14 Depolama: 256+512GB UFS 3.1

256+512GB UFS 3.1 Pil: 5.000mAh 67W şarj

5.000mAh 67W şarj Diğer: IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 6, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C

IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 6, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C Fiyat: 25.999TL (12+256GB)

Amiral gemisi donanım ve daha fazlası: Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro'ya gelecek olursak, cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı. Akıllı telefon ön yüzünde 1.5K çözünürlük (1440 x 3200) ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran ile destekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin güneş ışığı ve yansımalara karşı 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim. Ek olarak temel modelde bulunan %100 DCI-P3, TrueDisplay, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision desteği yerini koruyor.

Tam Boyutta Gör Amiral gemisi telefon, kardeşine kıyasla 4nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Dimensity 9200+ platformundan güç alıyor. Bu işlemcinin 3,35 Ghz tepe saat hızı ve Pixelworks X7 görüntü işlemcisi ile desteklendiğini belirtelim. Ayrıca akıllı telefona 16GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri eşlik edecek.

Xiaomi 13T Pro, kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 120W'a kadar hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Bu kuruluma ise, Xiaomi imzalı Surge P1 Hızlı Şarj çipinin eşlik ettiğini belirtmekte fayda var. Böylelikle Xiaomi, daha hızlarda hem sorunsuz hem de daha güvenli bir şarj deneyimi hedefliyor.

Cihazın kamera kurulumu temel model ile benzer özelliklere sahip. Arka bölümde Leica imzalı 50MP(birincil), 50MP telefoto (3x) ve 12MP geniş açı olmak üzere üçlü bir sensör tasarımı bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara 8K 24FPS'e kadar video kayıt yeteneği sunulacak. Ön bölümde ise, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 20 MP sensöre yer verilmiş.

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Xiaomi 13T Pro'nun diğer özellikleri arasında, çift stereo hoparlör, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3 ve 5G desteği yer alıyor. Ayrıca üç renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar: Yeşil, Siyah ve Beyaz. Cihazın fiyatı ise, 12GB RAM ve 512GB depolama seçeneği için 33.599 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Xiaomi 13T Pro özellikleri

Boyut: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm

162.2 x 75.7 x 8.5 mm Ağırlık: 204gr

204gr İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+

MediaTek Dimensity 9200+ RAM: 12GB+16GB

12GB+16GB Ekran: 2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği

2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği Arka Kamera: (OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı

(OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı Ön Kamera: 20MP

20MP İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Android 13 tabanlı MIUI 14 Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB

256 GB / 512GB / 1TB Pil: 5.000mAh 120W şarj

5.000mAh 120W şarj Diğer: IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 7, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C

IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 7, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C Fiyat: 33.599TL (12+512GB)

Xiaomi 13T ve 13T Pro Fiyatı:

Xiaomi 13T ve 13T Pro, Xiaomi Türkiye resmi web sitesi üzerinden ön satışa açıldı. Ayrıca ön satışa özel Xiaomi 13T modelinde 3.000 TL tutarında ekosistem ve tablet alımında kullanılabilir indirim, Xiaomi 13T Pro'da ise 4.000 TL indirim kuponu sunuluyor.

Xiaomi 13T 12GB+256GB: 25.999TL

Xiaomi 13T Pro 12GB+512GB: 33.599TL

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Xiaomi 13T ve 13T Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri