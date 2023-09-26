Xiaomi 13T ve 13T Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- Sınıfında rakipsiz performans: Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T özellikleri
- Amiral gemisi donanım ve daha fazlası: Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T Pro özellikleri
- Xiaomi 13T ve 13T Pro Fiyatı:
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Sınıfında rakipsiz performans: Xiaomi 13T
Xiaomi 13T, ön taraftan bakıldığında daha rafine ve şık bir cihaz olarak göze çarpıyor. Xiaomi'nin alışık olduğumuz tasarım dili korunurken, arka bölümde kare biçimli kamera modülü ve rahat bir tutuş sağlayacak yarı kavisli bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca akıllı telefon, suni deri ve cam olmak üzere iki farklı yüze sahip. Siyah ve yeşil renk çeşitleri (cam) 162,2 x 75,7 x 8,49 mm ölçülerinde ve 197 gr ağırlığında, suni deri (Alp Mavisi) seçeneği ise 162,2 x 75,7 x 8,62 mm ölçülerinde ve 193 gr ağırlığında olacak.
Xiaomi 13T, gücünü MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemciden güç alıyor. 4nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 3,1 GHz'e kadar saat hızı sunan ARM Cortex-A78 çekirdeği, üç adet 3,0 GHz ARM Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet 2,0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik tabanlı yüklerde ise HyperEngine 6.0 ve Mali-G610 GPU eşlik ediyor.
Xiaomi 13T Serisi, Leica Authentic Look ve Leica Vibrant Look olmak üzere iki orijinal Leica fotoğraf stili ile tanıtıldı. Bunlar, klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi, güçlü kontrast ve gölge tanımı ile son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcılara LeicaM-Typ240 Film Modundan uyarlanan Leica Sepia ve Leica Blue dahil olmak üzere 6 Leica filtresi sunuluyor.
Xiaomi 13T'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında, Android 13, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya, IP68 sertifikası ve çift stereo hoparlörler yer alıyor. Buna ek olarak çift SIM, 5G, WiFi 6, GNSS, NFC ve USB Type-C desteği ile satışa sunulacak. Ek olarak hem Xiaomi 13T hem de Xiaomi 13T Pro, dört nesil Android, beş yıl boyunca güvenlik yaması alacak.
Xiaomi 13T özellikleri
- Boyut: 162,2 x 75,7 x 8,49 mm
- Ağırlık: 197 gr
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra
- RAM: 12GB LPDDR5
- Ekran: 2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği
- Arka Kamera: (OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı
- Ön Kamera: 20MP
- İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14
- Depolama: 256+512GB UFS 3.1
- Pil: 5.000mAh 67W şarj
- Diğer: IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 6, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Fiyat: 25.999TL (12+256GB)
Amiral gemisi donanım ve daha fazlası: Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro'ya gelecek olursak, cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ekranı. Akıllı telefon ön yüzünde 1.5K çözünürlük (1440 x 3200) ve 144Hz yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran ile destekleniyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus ile korunan bu panelin güneş ışığı ve yansımalara karşı 2.600 nit tepe parlaklığa ulaşabildiğini belirtelim. Ek olarak temel modelde bulunan %100 DCI-P3, TrueDisplay, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision desteği yerini koruyor.
Xiaomi 13T Pro, kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ve 120W'a kadar hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile çıkacak. Bu kuruluma ise, Xiaomi imzalı Surge P1 Hızlı Şarj çipinin eşlik ettiğini belirtmekte fayda var. Böylelikle Xiaomi, daha hızlarda hem sorunsuz hem de daha güvenli bir şarj deneyimi hedefliyor.
Cihazın kamera kurulumu temel model ile benzer özelliklere sahip. Arka bölümde Leica imzalı 50MP(birincil), 50MP telefoto (3x) ve 12MP geniş açı olmak üzere üçlü bir sensör tasarımı bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara 8K 24FPS'e kadar video kayıt yeteneği sunulacak. Ön bölümde ise, görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 20 MP sensöre yer verilmiş.
Xiaomi 13T Pro'nun diğer özellikleri arasında, çift stereo hoparlör, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3 ve 5G desteği yer alıyor. Ayrıca üç renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar: Yeşil, Siyah ve Beyaz. Cihazın fiyatı ise, 12GB RAM ve 512GB depolama seçeneği için 33.599 TL'den başlayan fiyatlara sahip.
Xiaomi 13T Pro özellikleri
- Boyut: 162.2 x 75.7 x 8.5 mm
- Ağırlık: 204gr
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- RAM: 12GB+16GB
- Ekran: 2712 x 1220 piksel CrystalRes OLED, 144Hz yenileme hızı, 2.600 nit parlaklık (tepe), HDR10, HDR10+ Dolby Vision desteği
- Arka Kamera: (OIS,f/1.9) 50MP IMX 707 birincil, f/1.9 50MP telefoto (3x), f/2.2 12MP geniş açı
- Ön Kamera: 20MP
- İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14
- Depolama: 256 GB / 512GB / 1TB
- Pil: 5.000mAh 120W şarj
- Diğer: IP68, 5G, çift stereo hoparlör, WiFi 7, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Fiyat: 33.599TL (12+512GB)
Xiaomi 13T ve 13T Pro Fiyatı:
Xiaomi 13T ve 13T Pro, Xiaomi Türkiye resmi web sitesi üzerinden ön satışa açıldı. Ayrıca ön satışa özel Xiaomi 13T modelinde 3.000 TL tutarında ekosistem ve tablet alımında kullanılabilir indirim, Xiaomi 13T Pro'da ise 4.000 TL indirim kuponu sunuluyor.
Xiaomi 13T 12GB+256GB: 25.999TL
Xiaomi 13T Pro 12GB+512GB: 33.599TL
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.