Google Pixel 10 Pro XL ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım ve beklenen fiyat

Google, 20 Ağustos tarihinde yapılacak Made by Google etkinliğinde Pixel 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin en iddialı modeli olan Google Pixel 10 Pro XL, yüksek çözünürlüklü resmi görselleriyle gün yüzüne çıktı. Etkinliğin ardından cihazın ay sonunda satışa çıkması bekleniyor. Ancak bu durum yalnızca standart Pixel 10 modelleri için geçerli olacak; yeni katlanabilir Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a’nın çıkışı ileri bir tarihe ertelenmiş durumda.

Redmi Turbo 5 ve Poco X8 Pro Aralık’ta beklenenden erken geliyor 6 gün önce eklendi

İşte Google Pixel 10 Pro XL' nin muhtemel tasarımı ve beklenen fiyatı:

Pixel 10 Pro XL, Pixel serisinin karakteristik tasarım çizgilerini korurken modern dokunuşlarla yenilenmiş bir görünüm sunuyor. Yuvarlatılmış köşeler, arka tarafta hap şeklindeki geniş kamera çubuğu ve şık metal çerçeve dikkat çekici unsurlar arasında. Ekran çerçeveleri simetrik ve oldukça ince tutulmuş. Ön kamera, yine ekranın üst kısmında merkezde yer alıyor ve bu yıl da ekran alanının küçük bir bölümünü kaplıyor.

Cihazın arkasında yer alan büyük kamera modülü, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açı kamera ve 48 MP telefoto zoom kameranın yanı sıra, kızılötesi tabanlı bir sıcaklık sensörünü barındırıyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir kamera kullanıcıları karşılıyor.

Tam Boyutta Gör 6,8 inç LTPO AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar dinamik yenileme hızı ve 3.000 nit’e ulaşan parlaklık değeriyle üst düzey bir görüntü deneyimi sunan ekran, en yeni Corning Gorilla Glass korumasıyla güçlendirilmiş. Aytaşı ve Obsidyen olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle ortaya çıkan cihazın kalbinde ise performans ve enerji verimliliği odaklı geliştirilmiş Google Tensor G5 işlemcisi bulunuyor.

Pixel 10 Pro XL, 16 GB RAM ile geliyor ve depolama tarafında minimum 256 GB kapasite sunuyor. 512 GB ve 1 TB’lık seçenekler de mevcut. 5.200 mAh’lik batarya kapasitesi, şimdiye kadar bir Pixel telefonunda sunulan en yüksek değer olarak öne çıkıyor. 39 W kablolu hızlı şarjın yanı sıra Qi2 standardı ile 15 W kablosuz şarj desteği de sağlanıyor. Son olarak Pixel ailesinin yeni amiral gemisinin Almanya’da başlangıç fiyatının 1.299 Euro olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Google Pixel 10 Pro XL ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: