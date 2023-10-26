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    Her yönüyle daha güçlü: Xiaomi 14 Pro tanıtıldı!

    Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte yeni telefonlarını tanıttı. Firma ilk olarak Xiaomi 14 modelini tanırken ardından üst seviye Xiaomi 14 Pro modelini tanıttı. İşte Xiaomi 14 Pro fiyatı:
    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini tanıttı. Tasarım alarak birbirlerine benzeyen telefonlar özellikle, ekran, kamera ve tasarım açısından ön plana çıkıyor. Xiaomi 14 Pro, çoğu yönden kardeşinden daha güçlü özellikler sunarak bir adım daha ileriye çıkmayı başarıyor. İşte Xiaomi 14 Pro fiyatı ve özellikleri:

    Xiaomi 14 Pro: Daha güçlü daha büyük

    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Pro, tasarımsal açıdan Xiaomi 14 ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Farklı olarak hafif kavisli bir ekran ile gelen Xiaomi 14 Pro, bu ekranında 3000 nit parlaklık sunuyor. Huaxing C8 ekranı bir kez daha gördüğümüz telefonun ekran boyutu ise 6,73 inç seviyelerine çıkmış durumda. LTOP teknolojisini gördüğümüz bu ekran, 2K 3200x1440 piksel çözünürlük sunarken 1-120Hz değişken yenileme hızına sahip. 1920 Hz PWM karartma, 2160 Hz dokunma örnekleme, HDR10, HDR Vivid, HDR10+ ve Dolby Vision ile uyumlu.

    Donanım tarafındaysa Qualcomm’un halihazırda en hızlı mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Xiaomi, bu yonganın Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro/Max) ile kıyaslandığında yüzde 40’a varan daha yüksek GPU performansı sunduğunu belirtiyor.

    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Önceki nesle göre ise CPU tarafında yüzde 32, GPU tarafında yüzde 34’lük bir yükseltmeden bahsediyor Xiaomi. Firma yeni bir VC soğutma çözümü ile kullanım senaryosuna bağlı olarak iPhone 15 Pro Max’ten yaklaşık 9 derece daha serin çalıştığını iddia ediyor. Diğer bileşenler arasında ise 12 ve 16 GB RAM ile 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor.

    Kamera tarafına geçtiğimizde ise Xiaomi 14 Pro, tamamı Leica imzalı üçlü kameraya sahip. Cihaz, f/1.42 ila f/4.0 değişken diyafram aralığına sahip OIS destekli 23mm 50 MP ana sensörü merkezinde konumlandırmış durumda. Ultra geniş açı tarafındaysa 14m odak uzaklığında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 MP sensör görüyoruz. Telefoto tarafında ise 75mm odak uzaklığında f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom yapabilen 50 MP OIS’li sensör bulunuyor.

    MIUI gidiyor HyperOS geliyor

    Telefonun ihtiyaç duyduğu tüm enerji ise 4880mAh boyutundaki bataryadan kaşılanıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan telefon kablo ile 120W, kablosuz olarak ise 50W hızlı şarj imkanı sunuyor. Bağlantı ise USB 3.2 Gen 2 üzerinden sağlanıyor. Xiaomi 14 Pro, yazılım tarafında ise MIUI yerine gelen HyperOS işletim sistemi ile geliyor. Android 14 üzerindeki HyperOS, her alanda gelişim sunuyor. Daha sezgisel, daha hızlı ve daha modern olan yeni OS, aynı zamanda üretken yapay zeka özellikleriyle de birlikte geliyor.

    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    HyperOS galerinizdeki selfielerinizi analiz ederek sizin yapay zeka görsellerinizi oluşturulabiliyor. Örneğin yapay zekadan Eyfel Kulesi önündeki bir resmini yapmanızı istediğinizde size yukarıdaki örnekteki gibi bir görsel oluşturuyor. HyperOS’un yapabildikleri bununla da sınırlı değil. WPS Handy Shot ile belgeler veya yazılar doğrudan özetlenebiliyor. Elinizle yaptığınız karalamalar AI Wonderful Painting ile renklendirilerek tabloya dönüştürülüyor.

    Xiaomi 14 Pro özellikleri

    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0
    • Kamera: f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto
    • Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj
    • Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu

    Xiaomi 14 Pro fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 14 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Pro, 4,999 Yuan yada yaklaşık 683 dolar başlangıç ​​fiyat etiketine sahip. Üst düzey 16GB + 512GB ve 16GB + 1 TB RAM ve depolama yapılandırması sırasıyla 5.499 Yuan(~ 751 $) ve 5,999 Yuan (~ 819) olarak fiyatlandırıldı. Xiaomi 14 Pro Beyaz, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön siparişler bugün Çin’de başlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    14105 kez okundu.
    15 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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