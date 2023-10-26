Her yönüyle daha güçlü: Xiaomi 14 Pro tanıtıldı!

- Xiaomi 14 Pro: Daha güçlü daha büyük
- MIUI gidiyor HyperOS geliyor
- Xiaomi 14 Pro özellikleri
- Xiaomi 14 Pro fiyatı ne kadar?
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Xiaomi 14 Pro: Daha güçlü daha büyük
Donanım tarafındaysa Qualcomm’un halihazırda en hızlı mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Xiaomi, bu yonganın Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro/Max) ile kıyaslandığında yüzde 40’a varan daha yüksek GPU performansı sunduğunu belirtiyor.
Kamera tarafına geçtiğimizde ise Xiaomi 14 Pro, tamamı Leica imzalı üçlü kameraya sahip. Cihaz, f/1.42 ila f/4.0 değişken diyafram aralığına sahip OIS destekli 23mm 50 MP ana sensörü merkezinde konumlandırmış durumda. Ultra geniş açı tarafındaysa 14m odak uzaklığında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 MP sensör görüyoruz. Telefoto tarafında ise 75mm odak uzaklığında f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom yapabilen 50 MP OIS’li sensör bulunuyor.
MIUI gidiyor HyperOS geliyor
Telefonun ihtiyaç duyduğu tüm enerji ise 4880mAh boyutundaki bataryadan kaşılanıyor. IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan telefon kablo ile 120W, kablosuz olarak ise 50W hızlı şarj imkanı sunuyor. Bağlantı ise USB 3.2 Gen 2 üzerinden sağlanıyor. Xiaomi 14 Pro, yazılım tarafında ise MIUI yerine gelen HyperOS işletim sistemi ile geliyor. Android 14 üzerindeki HyperOS, her alanda gelişim sunuyor. Daha sezgisel, daha hızlı ve daha modern olan yeni OS, aynı zamanda üretken yapay zeka özellikleriyle de birlikte geliyor.
Xiaomi 14 Pro özellikleri
- Ekran: 6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0
- Kamera: f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto
- Video: 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj
- Diğer: WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu
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