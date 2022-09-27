Root nedir? Telefona root atma ve root kaldırma nasıl yapılır?

Android mi iOS mu? ikileminde kalan kullanıcıların tercihi genelde Apple ekosisteminde değillerse Android oluyor. Android, iOS’a kıyasla çok daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Bir launcher uygulaması ile telefonun görünümü tamamen değişebiliyor. Ancak root işlemi, çok daha fazlasını sunuyor. Peki, root nedir, telefona root atmak ne demek? Rootlama hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda.

Root nedir ❓ Tam Boyutta Gör Root atma ya da rootlama, cihaza en üst düzeyde erişim izinleri vermek anlamına gelen root erişimi teriminden türemiştir. Windows’un yönetici erişimine eşdeğer olan root yetkisi, kullanıcının Android telefonunda farkında olmadığı her türlü ekstra gizli özellik ve ayarı açmasını sağlar. Bu, üreticinin izin vermediği işlemleri yapabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin; güncellemelerin de etkisiyle telefonun pil ömrü gittikçe azalır veya yavaşlar; root atarak bunu tersine çevirebilirsiniz. Peki, telefon neden rootlanır? Android, telefon ve tabletler için kullanılan en popüler işletim sistemi olsa da cihaz üreticileri tarafından sınırlandırılmıştır. Android, Java üzerinde çalışır, teknolojisinin sınırları yoktur. Cihazınızın performansını ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için geliştirilebilen ve kullanılabilen herhangi bir özelleştirme veya uygulamalara yönelik servisleri sağlar. Ancak, Android telefon üreticileri, telefonun özelliklerini sınırlar. Yalnızca telefonunuzu rootlayarak gizli özelliklerin kilidini açabilirsiniz. Yeri gelmişken, cihazınız root edilmiştir ne demek kısaca yanıtlayalım. Telefonunuzda bir root atma uygulaması yüklüyse, cihazınıza root atıldıysa, genelde bankacılık uygulamaları bu uyarıyı çıkarır.

Root ne işe yarar 🤔 Tam Boyutta Gör Root ile neler yapılabilir? diye soracak olursanız: CPU overlock (hız aşırtma) veya underclock (frekans düşürme)

Pil ömrü uzatma

Tasker gücünü büyük ölçüde artırma

Yüklü gelen ( bloatware ) uygulamaları kaldırma

) uygulamaları kaldırma Tam yedekleme

Custom ROM yükleme

yükleme Telefonun görünümünü daha da özelleştirme

Temel uygulamalardan daha işlevsel uygulamaları yükleme

Reklam engelleme

Telefon hızlandırma Telefon root olunca ne olur? Telefona root atmak ne anlama geliyor? Root yetkisi, operatörler tarafından yüklenen ve kaldırılmayan, yalnızca devre dışı bırakılabilen uygulamaları kaldırmak, üreticinin artık destek vermediği Android sürümünü kurmak, işlemci hızını maksimuma çıkarmak, pil ömrünü iyileştirmek, özel yazı tipleri yüklemek gibi birçok normalde izin verilmeyen işlemleri yapabileceğiniz anlamına geliyor. Neden onca para verdiğiniz telefonu istediğiniz gibi kullanamayasınız? Hiçbir işinize yaramayacak uygulamalar neden telefonunuzda yer kaplasın?

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Root atma 📲 Tam Boyutta Gör Telefona root atma kararı aldınız. Kötü haber şu ki, her ihtiyaca uygun tek bir çözüm yok. Farklı üreticiler ve hatta yazılım sürümleri, rootlama sürecini farklılaştırabiliyor. İyi haber, root işlemi çoğu durumda bir zamanlar olduğundan çok daha kolay gerçekleştiriliyor. En kolay yöntem, root uygulamalarını kullanmak. KingRoot, KingoRoot, OneClickRoot gibi Android telefonu tek dokunuşla rootlamanızı sağlayan birçok uygulama mevcut. Önereceğiniz bir root atma programı var mı? diye soracak olursanız, Kingroot’u önerebiliriz. KingRoot, en iyi root atma deneyimi yaşatan ve en yüksek başarı oranına sahip en popüler Android telefon rootlama programıdır. Telefona root atma bilgisayarsız 👇🏻 Tam Boyutta Gör Bilgisayarsız telefona root atma yöntemi en basit popüler root atma programı Kingroot ile diyebiliriz. Tek dokunuşla doğrudan Android telefonunuzdan root işlemini gerçekleştirebilirsiniz. KingRoot APK dosyasını indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra APK dosyasına dokunarak yüklemeye geçin. “Bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeye izin ver” ayarı açık olmalı. Yükle’ye basın. Yükleme tamamlandıktan sonra Kingroot’u başlatmak için Aç butonuna dokunun. “Try it”e dokunarak ana ekrana geçin ve root işlemini başlatmak için “try root”a basın. Yüzde işaretini gördüyseniz, rootlama başlamıştır. Bu noktada telefonu kapatmayın. Root işlemi sırasında cihazınız birkaç kez yeniden başlatılacaktır. Rootlama bittiğinde ana ekrana geri döneceksiniz. RootChecker gibi uygulamalarla telefonunuzun rootlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Root uygulamaları 📱 Tam Boyutta Gör Root uygulaması nedir? Android root uygulamaları, telefon veya tabletiniz üzerinde tam kontrol sağlamanıza yardımcı olan programlardır ve cihazınızın pil ömrünü ve hızını artırmanıza da yardımcı olurlar. Aynı zamanda herhangi bir uygulamadaki reklamları da engellemenizi sağlarlar. Bu tür programların çoğu genelde telefonunuzda gizli olan önemli dosyalara erişmenizi sağlar. Android için en iyi root uygulamaları neler? diye soracak olursanız: KingRoot

KingoRoot

SuperSU

Odin

Magisk Manager

Root Master

Root zarar verir mi ⚠️ Tam Boyutta Gör Root zararları neler ya da root erişimi tehlikeli mi? Android telefonunuzu nasıl rootlayacağınızı bilseniz bile bazı riskler vardır. Telefonunuz tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Bazı cihazlarda rootlama diğerlerinden daha kolay ve güvenlidir ancak yine de teknik bilginize çok güvenmiyorsanız, rootlamayın, orijinal yazılımıyla kullanın. Root atma işlemiyle telefonun yazılımını değiştirmiş oluyorsunuz. Attığınız her adımdan emin olun, cihazınıza bir şey olması durumunda sorumluluk kabul etmediğimizi belirtmek isteriz. Unutmadan, rootladıktan sonra telefonu daha da dikkatli kullanmalısınız çünkü güvenlik kilitleri açıldığından, cihaz virüslere karşı daha korumasız hale gelecektir. Güncelleme sorunu da yaşayabilirsiniz.

Root garantiyi bozar mı 🤔 Root işlemi garantiyi bozar mı? çok soruluyor. Aslında telefonu nasıl rootladığınıza bağlı garantisi bozulur ya da bozulmaz. Bazı telefonlarda bootlader kilidi açılmadan root işlemi gerçeklemiyor; bu durumda garanti bozulur ancak bootlader kilidini açmadan yapacağınız root işlemi garantiyi bozmaz. Telefonunuzu rootladıktan sonra cihazınızda herhangi bir hasar meydana gelirse, telefonun üreticisi ücretsiz onarım hizmeti vermeyebilir. Üreticiler, telefonun rootlu olup olmadığını tespit edebiliyor; bunu da belirtmekte fayda var.

Root kaldırma ❌ Tam Boyutta Gör Android telefon kullanıcıları root atmak kadar root nasıl kaldırılır sorusunu da çok soruyor. Telefonda root kaldırma farklı yollarla yapılabiliyor. Root kaldırma yöntemlerini listelemek gerekirse: Stock yazılım yükleme SuperSU root atma ve kaldırma programı ile Dosya yöneticisi ile bazı dosyaları silme OTA güncellemesi yükleme Magisk gibi root atma uygulaması yüklüyse kaldırarak Android telefonunuzu servise göndereceksiniz veya bankacılık uygulamaları gibi bazı önemli uygulamalar çalışmadığından root işlemini geri almak istiyorsunuz. Root kaldırma işlemi root atmak kadar basit. En kolayı, üreticinin orijinal yazılımını yüklemek veya OTA güncellemesi yapmak. Rootlu cihazları yönetmek için kullanılan popüler bir araç olan SuperSU, root kaldırma programı olarak da işlev görüyor. Tek yapmanız gereken; Ayarlar sekmesine gidip “Full Unroot”u seçmek, telefonu yeniden başlattığınızda root kaldırılmış olacaktır. Diğer bir yol; dosya yöneticisini kullanmak. Dosya yöneticisini açın ve “busybox”, “su”, “superuser.apk” dosyalarını bulup silin, telefonu yeniden başlattığınızda rootun kalktığını göreceksiniz. Son olarak, Android telefonunuzu rootlarken Magisk gibi bir root atma programı kullandıysanız, programı kaldırarak root işlemini geri alabilirsiniz. Fast boot ne demek, Fastboot nasıl kapatılır? 1 ay önce eklendi Bu rehber yazıda Android telefonlarda özgürlüğe giden kapıyı açan root işleminden bahsettik. iPhone’dan Android’e yeni geçen kullanıcılar için root nedir, ne işe yarar anlattık. Ayrıca telefona root atmak kadar çok merak edilen root kaldırma işleminin nasıl yapıldığına değindik. Tekrar hatırlatmak isteriz ki, root atma çok riskli bir işlemdir, telefonunuz kullanılamaz hale gelebilir, telefonu satın aldığınız yer garanti dışı tutabilir. Lütfen bunları dikkate alın ve yalnızca root değil güncelleme yapmadan önce bile tam yedek almayı unutmayın.

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Root nedir? Telefona root atma ve root kaldırma nasıl yapılır?