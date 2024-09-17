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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi kullanıcıları üzecek

    Samsung Galaxy S25 serisinin pil kapasitesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, telefonlar geçtiğimiz seneki modellerle aynı pil kapasitesine sahip olacak ancak önemli ölçüde incelecek.
    Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların pil kapasitesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    Batarya kapasitesi değişmeyecek

    Sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Galaxy S25 serisindeki pil kapasiteleri değişmeyecek. Buna göre, Galaxy S25 4000 mAh, S25 Plus 4900 mAh ve S25 Ultra 5000 mAh kapasitede pile sahip olacak. Dolayısıyla batarya kapasitesinin artmasını bekleyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayacak. Yine de, daha verimli işlemci sayesinde pil ömründe artış gerçekleşmesi yüksek ihtimal.

    Ancak aynı kaynak, pil kapasitesinin değişmemesine rağmen telefonların dikkate değer ölçüde (0,4mm) inceleceğini söylüyor. Buna göre Galaxy S25 7,2 mm ile en ince amiral gemisi telefonlardan biri olacak. Galaxy S25 Ultra ise 8,2 mm kalınlıkta olacak.

    Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı
    Ice Universe ayrıca Galaxy S25 serisinin kamera çıkıntısının rakiplerinden çok daha az olacağını belirtiyor. Kaynağın iddiasına göre, Galaxy S25 Ultra sadece 2,4 mm kamera çıkıntısına sahip olacak. Bu değer, iPhone 16 Pro Max'te 4,3 mm düzeyinde. Galaxy S25'te ise kamera çıkıntısı daha da az (1,8mm) olacak.

    Şimdiye kadar sızıntılar, Galaxy S25'in tasarımı, ekranı, kamerası ve pil kapasitesi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Ancak, Ultra dışındaki modeller için Snapdragon 8 Gen 4 mü yoksa Exynos 2500 mü kullanılacağı henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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