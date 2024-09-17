Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi kullanıcıları üzecek

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların pil kapasitesiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Batarya kapasitesi değişmeyecek

Sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Galaxy S25 serisindeki pil kapasiteleri değişmeyecek. Buna göre, Galaxy S25 4000 mAh, S25 Plus 4900 mAh ve S25 Ultra 5000 mAh kapasitede pile sahip olacak. Dolayısıyla batarya kapasitesinin artmasını bekleyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayacak. Yine de, daha verimli işlemci sayesinde pil ömründe artış gerçekleşmesi yüksek ihtimal.

Ancak aynı kaynak, pil kapasitesinin değişmemesine rağmen telefonların dikkate değer ölçüde (0,4mm) inceleceğini söylüyor. Buna göre Galaxy S25 7,2 mm ile en ince amiral gemisi telefonlardan biri olacak. Galaxy S25 Ultra ise 8,2 mm kalınlıkta olacak.

Ice Universe ayrıca Galaxy S25 serisinin kamera çıkıntısının rakiplerinden çok daha az olacağını belirtiyor. Kaynağın iddiasına göre, Galaxy S25 Ultra sadece 2,4 mm kamera çıkıntısına sahip olacak. Bu değer, iPhone 16 Pro Max'te 4,3 mm düzeyinde. Galaxy S25'te ise kamera çıkıntısı daha da az (1,8mm) olacak.

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Şimdiye kadar sızıntılar, Galaxy S25'in tasarımı, ekranı, kamerası ve pil kapasitesi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Ancak, Ultra dışındaki modeller için Snapdragon 8 Gen 4 mü yoksa Exynos 2500 mü kullanılacağı henüz bilinmiyor.

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Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi ortaya çıktı