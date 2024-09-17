Samsung Galaxy S25 serisinin batarya kapasitesi kullanıcıları üzecek

Batarya kapasitesi değişmeyecek
Sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Galaxy S25 serisindeki pil kapasiteleri değişmeyecek. Buna göre, Galaxy S25 4000 mAh, S25 Plus 4900 mAh ve S25 Ultra 5000 mAh kapasitede pile sahip olacak. Dolayısıyla batarya kapasitesinin artmasını bekleyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayacak. Yine de, daha verimli işlemci sayesinde pil ömründe artış gerçekleşmesi yüksek ihtimal.
Ancak aynı kaynak, pil kapasitesinin değişmemesine rağmen telefonların dikkate değer ölçüde (0,4mm) inceleceğini söylüyor. Buna göre Galaxy S25 7,2 mm ile en ince amiral gemisi telefonlardan biri olacak. Galaxy S25 Ultra ise 8,2 mm kalınlıkta olacak.
Şimdiye kadar sızıntılar, Galaxy S25'in tasarımı, ekranı, kamerası ve pil kapasitesi hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Ancak, Ultra dışındaki modeller için Snapdragon 8 Gen 4 mü yoksa Exynos 2500 mü kullanılacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...