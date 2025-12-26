Yeni KGM Musso pickup'ın resmi görselleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Musso EV’nin tanıtımının hemen ardından marka, daha kaslı ve arazi odaklı görüntüsüyle dikkat çeken yeni modelini gösterdi. Q300 kod adlı pickup, Rexton Sports’un (uluslararası pazarda Musso) yerini alacak ve serinin yeni yüzü olacak. İlk olarak çizimlerle ipucu verilen modelin dış tasarımı artık tamamen ortaya çıktı.

Ön tarafta LED farların formu, Ford F-150’ye göz kırpan bir tasarım izliyor. Bu yaklaşım daha önce BYD Shark ve Nissan Frontier Pro gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı. Beş bölmeli, ışıklı şeritlerle vurgulanan geniş ön ızgara Jeep tarzı bir hava katarken, büyük koruma plakası ve iri hava girişleri aracın arazi karakterini güçlendiriyor.

KGM, Q300 için standart ve daha iddialı detaylar taşıyan Grand Style Package olmak üzere iki farklı versiyon sunacak. Bu paket, off-road temalı görsel dokunuşlarla pickupa daha agresif bir görünüm kazandırıyor.

Yan tarafta plastik çamurluk kaplamaları ve turuncu sinyaller, Musso EV ile benzer çizgiler sergiliyor. Cam çerçeveleri, sütunlar ve tavan rayları büyük ölçüde korunmuş olsa da gövde panellerinin çoğu yeniden tasarlanmış. Yani mevcut altyapının üzerine daha modern ve güçlü bir gövde oturtulmuş. Arka bölümde ise dikey LED stoplar, ortasında büyük KGM logosu bulunan bagaj kapağını çerçeveliyor.

Tam Boyutta Gör Markadan yapılan açıklamada, Musso’nun günlük kullanım ile outdoor yaşam arasında köprü kuran bir pickup olarak tasarlandığı, dayanıklılık ve pratikliğin yanında konforu da ön planda tutacağı vurgulanıyor.

Kabinin görüntüsü henüz paylaşılmadı. Ancak çift kabin yapısı beş kişilik bir yaşam alanına işaret ediyor. Dijital kokpit ve modern multimedya çözümlerinin, elektrikli versiyondaki düzeni hatırlatması bekleniyor.

2018’den bu yana yollarda olan mevcut Rexton Sports/Musso, 2023’te makyajlanmış ve Rexton SUV ile aynı şasi üzerinde, benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulmuştu. Yeni Q300’ün de bu merdiven şasi altyapısını geliştirilmiş şekilde kullanması, ayrıca hibrit seçeneğin de ürün gamında yer alması bekleniyor.

KGM Musso'nun dünya prömiyeri Ocak 2026’da yapılacak. Ardından model önce Güney Kore’de satışa çıkacak. Küresel pazarlara dair kesin açıklama yapılmamış olsa da pickup'ın Avrupa, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi pazarlara da açılması sürpriz olmayacak.

