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Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde

Nvidia, GeForce GTX 200 serisinde 55nm GT200b GPU'sunu kullanmaya başladı. Peki yeni GPU neler vaat ediyor, nasıl bir performans sergiliyor?
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
1
65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yılın ilk gününde yakın zamanda başlaması beklenen yeni bir ekran kartı düellosunu masaya yatırıyoruz. AMD-ATi'den sonra Nvidia da yüksek performans segmentindeki güncel ekran kartları için 55nm üretim teknolojisine geçiyor. Firmanın geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu GeForce GTX 200 serisi ekran kartları için yeni üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su artık hazır. 8 Ocak'ta kapılarını açacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılmasın beklenen GeForce GTX 285 ve GTX 295 modellerinden önce 55nm GeForce GTX 260 sahneye çıktı.

Nvidia'nın satışı devam eden GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarında 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'su kullanılıyor. Performans söz konusu olduğunda firmanın sıkıntı yaşadığını söylemek zor zira GeForce GTX 280, yapılan pek çok bağımsız teste göre tek grafik işlemcili ekran kartları arenasında türünün en hızlı temsilcisi. Eylül ayında yapılan paralel işlemci takviyesiyle pozisyonu güçlendirilen GeForce GTX 260 da segmentinde rekabetçi olmayı başarıyor. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen Nvidia hedeflerine ulaşma konusunda yer yer sıkıntılar yaşadı.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Inno3D, 55nm GeForce GTX 260 modelini satışa sunan ilk üreticilerden biri oldu

Nvidia'nın GeForce GTX 200 serisi için üzerinde durulan temel sorun, yüksek üretim maliyetleri oldu. AMD-ATi'nin aksine monolitik yapıda büyük GPU'lar hazırlamaya devam eden firmanın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 1.4 milyar transistörlü GT200 GPU'su, yüksek maliyetlerinin yanı sıra yapısının yarattığı önemli bir handikap olarak fabrikasyon sürecindeki düşük verimlilikten ötürü beklenilen ya da Nvidia'nın hedeflediği ölçüde rekabetçi olamadı. Zira ATi'nin yüksek verimlilikle üretilen, düşük maliyetli RV770 GPU'su iş ortaklarına ciddi fiyat avantajları sağlıyordu.

Zaman zaman haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, AMD çatısı altına girdikten sonra üretim stratejisinde radikal bir değişikliğe giden ATi için güçlü, güçlü olduğu kadar büyük ve yüksek güç tüketen son grafik işlem birimi R600 oldu. GPU planlamalarını orta-üst segmentte yeni teknolojilerle donatılan, liderliğe oynayabilecek GPU, yüksek performans segmentinde ise bu GPU'nun çiftini kullanarak yine liderliğe oynayabilecek kartlar hazırlama doğrultusunda güncelleyen firmanın ilk girişimi HD 3800 serisi olmuş, asıl başarı ise RV770 GPU'lu HD 4800 serisiyle gelmişti.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Aile tablosu; 65nm GeForce GTX 260, 65nm GeForce GTX 260 216, 55nm GeForce GTX 260 216

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yeni üretim teknolojisine geçiş için düğmeye basan Nvidia, yaz aylarından bu yana GT200 GPU'sunu, 55nm üretim teknolojisine adapte edebilmek için çalışıyor. GeForce 9800GTX+ ile nanometrik küçülme sürecini başlatarak 55nm üretim teknolojisine "merhaba" diyen firma, GeForce GTX 200 serisi için de çalışmalarını tamamlamak üzere Önümüzdeki günlerde GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini lanse edecek firma cephesinde bazı üreticiler 55nm GeForce GTX 260 modelinin satışına başladı.

Yeni üretim teknolojisine geçiş ile birlikte GT200b GPU'sunun üreitm maliyetlerini aşağı çeken Nvidia, daha serin çalışan ve daha az güç tüketen kartlar hazırlama konusunda da artık daha iddialı. Hacimli üretimi TSMC tarafından yapılan 55nm GT200b GPU'su ilk etapta 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260, GTX 280 modelinin yerini alması beklenen ve arttırılmış saat hızlarıyla geleceği belirtilen GeForce GTX 285 ile Radeon HD 4870 X2'den liderlik unvanını geri almak üzere hazırlanan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerinde kullanılması bekleniyor.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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55nm GeForce GTX 260 modelinde soğutucuda da güncelleme yapılmış

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin ön-testleri bir süre önce gün ışığına çıkmış olsa da yeni üretim teknolojisinin kazanımlarını görebilmek ve 65nm - 55nm üretim teknolojileri arasındaki daha net bir şekilde gözlemleyebilmek için 55nm GeForce GTX 260 ve GTX 285 modellerinin çıkması bekleniyor. GeForce GTX 285 modeli için saat hızları aynı seviyeye getirilen GeForce GTX 280 ile yapılan projeksiyon testler dışında somut bir gelişme yaşanmazken kullanıma sunulan 55nm GTX 260 modeli için detaylı incelemeler gün ışığına çıkmaya başladı.

GeForce GTX 260 (55nm) için tahminlerin aksine pazara giriş yapan ilk üretici Inno3D oldu ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan firmanın yeni modeli Uzakdoğu pazarında raflardaki yerini almaya başladı. Kartlar arası farklara ve test sonuçlarına geçmeden önce Inno3D'nin yeni modelini tanımakta fayda var. Firmanın 55nm GT200 GPU'lu GeForce GTX 260 modeli genel görümü açısından satışı devam eden GeForce GTX 260 (65nm) modeliyle büyük benzerlikler taşırken kartın farklı olduğunu işaret en önemli detay soğutucu üzerinde yer alana 55nm ibaresi.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Expreview sitesinin göre, değişikler içeren soğutucu yeni üretim teknolojisinin termal avantajlarını gözler önüne seremiyor

Yeni üretim teknolojisine rağmen Inno3D, 55nm GeForce GTX 260 modelinde saat hızlarını arttırma tercihinde bulunmamış. Grafik işlemcisi 576MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlem birimleri 1242MHz, bellekleri ise 1998MHz'de görev yapıyor. 65nm GTX 260 modeliyle aynı hızlarda çalışan kart 216x paralel işlem birimine sahip. 896MB GDDR3 bellek ile donatılan ve 448-bit bellek veri yolu desteği ile gelen DirectX 10 destekli ekran kartı uyumlu anakartlar üzerinde 3 yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyabiliyor, ayrıca HD videolar için hızlandırma da yapabiliyor.

55nm ve 65nm GeForce GTX 260 modelleri arasındaki dikkat çekici ilk fark soğutucu tasarımlarında gizli. Zira yeni üretim teknolojisiyle birlikte ısıl güç tasarımı aşağı çekilen 55nm GeForce GTX 260 modelinde GPU temas yüzeyi azaltılan ayrıca ısı iletim borusu sayısı üçe indirilen bir soğutucu kullanılmış. Zaten soğutucular arasındaki fark haber içerisinde yer alan görsel aracılığıyla da kolayca gözlemlenebilir. Soğutucu farklılığından ötürü 55nm GTX 260 modelinde elde edilen ısı kazanımı net bir şekilde ortaya konamasa da aynı şartlar altında daha başarılı olacağı belirtiliyor.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Mevcut tablonun temel nedeni olarak 55nm GeForce GTX 260 modelindeki soğutucu gösteriliyor

İncelemeyi gerçekleştiren Expreview sitesi, GPU sıcaklık testi için FurMark 1.50 uygulamasını kullanmış. Yapılan stabilite testinde 55nm ve 65nm GeForce GTX 260 modelleri için tespit edilen en yüksek sıcaklık değerleri karşılaştırılmış. Test sonucuna göre hem yük altında hem de bekleme durumunda 65nm GeForce GTX 260 modeli çok küçük farkla da olsa daha serin çalışıyor. Hemen yukarıda da belirttiğimiz gibi oluşan bu tablonun nedeni olarak , yeni üretim teknolojisine geçiş ile birlikte GTX 260 modelinin soğutucusunda da bazı değişiklikler yapılmış olması gösteriliyor.

Peki ya hız aşırtma başarımı? 55nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte GeForce GTX 200 serisinin hız aşırtma konusunda da aşama kaydedeceği beklentisi yanıtı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Sıcaklık testinin aksine 55nm GeForce GTX 260 modeli farkını hız aşırtma testinde hissettirmeye başlıyor. Zira Expreview tarafından yapılan denemelerde GPU saat hızı 145MHz'lik artış ile 720MHz'e, paralel işlemci frekansı 1552MHz'e ve bellek saat hızı da 2260MHz'e çıkartıldı. Tabii farklı şartlar altında daha yüksek saat hızları da gündeme gelebilir.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Bekleme durumunda ipi önde göğüsleyen 55nm GeForce GTX 260, yük altında 65nm GTX 260'dan fazla güç tüketiyor!

Teorik olarak yeni üretim teknolojisiyle elde edilen nanometrik küçülmenin daha düşük güç tüketimini de beraberinde getirmesi beklenir. Peki 55nm GeForce GTX 260 bu konuda kullanıcılara neler vaat ediyor? 65nm GeForce GTX 260 ve 55nm RV770 GPU'lu Radeon HD 4870 modeliyle yapılan karşılaştırmalı testte dikkat çekici sonuçların elde edildiğini görüyoruz. Zira bekleme durumunda 106 watt'lık güç tüketimiyle iki rakibi karşısında ipi önde göğüsleyen 55nm GeForce GTX 260 yük altında ise 65nm GTX 260 modelinden 10 watt daha fazla güç tüketiyor.

Hem bekleme durumunda hem de yük altında Radeon HD 4870 modelinden daha az güç tükettiği belirtilen 55nm GeForce GTX 260 modelinin yük altında 65nm GeForce GTX 260 modelinden 10 watt daha fazla güç tüketmesinin nedeni tam olarak açıklanamamakla birlikte değişen 4 fazlı baskılı devre (PCB) tasarımının etkili olabileceği üzerinde duruluyor. Bu arada test sonuçlarının toplam sistem tüketimini gösterdiğini de belirtmekte fayda var. Artık yavaş yavaş karşılaştırmalı test sonuçlarına geçebiliriz. 55nm GTX 260 ve HD 4870 1GB düellosunu kim kazacak?

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Kısaca test sisteminden bahsetmekte de fayda var. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 920 işlemcisinin ve Foxconn'un X58 yonga setli Bloodrage anakartının kullanıldığı sistemde OCZ'nin 1600MHz'de çalışan 3GB'lıık DDR3 bellek kitine yer verilmiş. Windows Vista Ultimate 32-bit SP1 üzerinde yapılan testlerde sürücü olarak 55nm GeForce GTX 260 için 180.84 beta, Radeon HD 4870 1GB içinse Catalyst 8.12 (hotfix) kullanılmış. 3DMark Vantage ile birlikte güncel oyunlara yer verilen testlerde farklı çözünürlük-detay ayarlarında elde edilen sonuçlara yer verildi.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Expreview sitesi tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına yukarıdaki tablo dahilinde ulaşabilmeniz mümkün. PhysX hızlandırmanın kapalı tutuluduğu 3DMark Vantage testlerinde 55nm GeForce GTX 260'ın rakibi Radeon HD 4870 1GB karşısında %14.96'ya varan oranda daha hızlı olduğu, kart lehine en ciddi farkın %16 ile COD4: Moderm Warfare'de, Radeon HD 4870 1GB'ın ciddi şekilde öne geçtiği testin ise %9 ile Left 4 Dead olduğu ifada ediliyor. Yapılan testler sonucunda 55nm GeForce GTX 260 modelinin rakibinden ortalama %4.46 hızlı olduğu belirtiliyor.

Yeni yılın ilk düellosu; 55nm GeForce GTX 260 ve HD 4870 1GB ringde
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Testler Expreview sitesi tarafından gerçekleştirilmiştir

Farklar uygulamasına göre değişiklik gösterse de %4.46'lık ortalama fark görece düşük. Kısacası 55nm GeForce GTX 260 ile Radeon HD 4870 1GB modelleri arasındaki galibi takip edilecek fiyat politikasının belirlemesi kuvvetle muhtemel. AMD-ATi cephesinde 240$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla 1GB bellekli Radeon HD 4870 modeli satın alınabiliyor. Nvidia cephesinde ise henüz 55nm GeForce GTX 260 modeli yaygın anlamda pazara giriş yapmış olmasa da EVGA'nın 55nm GeForce GTX 260 modelini yaklaşık 260$'lık yurt dışı etiket fiyatıyla alabilmek mümkün.


http://en.expreview.com/2008/12/27/the-first-review-of-55nm-geforce-gtx260.html Yorum Yaz
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fotifoti 10 yıl
high voltaj testlere nasıl baktın bilmiyorum, 8xaa da 4870 bariz üstün. kim alır 4870 demişsin , ben alırım şahsen :)hemide daha ucuz.
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real_kuru 10 yıl
6 ay çalışıp çıkara çıkara %4 mü çıkarmışlar !!!
%4 fazla performans veriyorsa aralarındaki fiyat farkınında %4 ü pek geçmemesi lazım ama öylemi hayır...
hade lennn diyorum başka da bişi demiyorum...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
geforce kartların soğutma sistemi ati 4xxx serisi kartlara göre daha serin ve sessizdir..
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XSYSTEM 10 yıl
Piyasa fiyatlarını merak ediyoruz!!![>:]
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toz-koparan 10 yıl
4870 ile 260 arasında küçük farklar var ve fiyatlar da eşit gibi...
260 , 50W civarı daha az güç tüketiyor ve fanları sessiz ...
nvidia 55nm avantajını iyi kullanamamış görünüyor.. ne ısı olarak nede tüketimde 65likten iyi değil..
şu halde ben upgrade düşünsem 260 alırdım...

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kaansen32 10 yıl
nvidiaların en iyi oyunlar seçilmiş bu testlerde bide ati oyunlarında deneseler çok güsel olurdu donanımhaberin kendi incelemesini bekliyorum
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MMXex 10 yıl
AA seviyesi arttıkça 260 ın eli ayağı yavaştan dolanmaya başlıyor. Yine de iş satış fiyatına bakar hadi bakalım hayırlısı
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coreindie 10 yıl
65nm gtx260 lar pahalıydı,bu nedenden dolayı hd4870 ile rekabet edemiyordu.Nvidia 55nm üretime geçerek gtx260 fiyatını düşürdü. hd4870 ekran kartı f/p kartı olarak mükemmel iş gördü.Bakalım hd4870 ün fiyatı ne zaman düşecek yada 40nm üretim teknolojisi ile üretilecek ati gpuları ne zaman çıkacak.
Saat hızları arasında fark olması normal, gtx260 ı 575mhz den 625mhz e çıkarmak güç tüketimini ve ısıyı oldukça artırır.
Rekabet her zaman son kullanıcının cebine yaramıştır, bu konuda nvidia yı kutuyorum ama 55nm için biraz geç kaldı.
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: coreindie

65nm gtx260 lar pahalıydı,bu nedenden dolayı hd4870 ile rekabet edemiyordu.Nvidia 55nm üretime geçerek gtx260 fiyatını düşürdü. hd4870 ekran kartı f/p kartı olarak mükemmel iş gördü.Bakalım hd4870 ün fiyatı ne zaman düşecek yada 40nm üretim teknolojisi ile üretilecek ati gpuları ne zaman çıkacak.

Saat hızları arasında fark olması normal, gtx260 ı 575mhz den 625mhz e çıkarmak güç tüketimini ve ısıyı oldukça artırır.

Rekabet her zaman son kullanıcının cebine yaramıştır, bu konuda nvidia yı kutuyorum ama 55nm için biraz geç kaldı.


katılmıyorum..

Cunku pclabsın bir testinde hatırladğım kadarıyla amp editin düzden daha az guc tuketiyordu
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enrique 10 yıl
gtx260 ile 575mhz den 700 e rahat çıkarsınız, 4870 ile 750 den nereye çıkarsınız :D 260 daha iyi bir seçim.
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Wilson Fisk 10 yıl
4870 ile 750 den nereye çıkarsınız :D


umm 880 ss, 860-865 benchmark, 850 oyun.standart sogutma.1gb ler bu kadar cikmiyor sanirim.
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tolgacem 10 yıl

Orjinalden alıntı: enrique

gtx260 ile 575mhz den 700 e rahat çıkarsınız, 4870 ile 750 den nereye çıkarsınız :D 260 daha iyi bir seçim.



1.4v dan sonra cok rahat gpu 860 ı gecer sen neden bahsediyorsun
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ugacomtr 10 yıl
6 aylık calısmanın sonucu.. %4 :) hayırlı olsun
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XivA 10 yıl
ati o/c çok basit. CCC ye gir kilidi aç, "geçemedi" diyinceye kadar kökle. Ben pasif 3870 i 875 gpu 2460 bellek çıkartabildim 8/12 driverle. normali 775/1230 du. Herkez yapabilir merak etme ;)
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Fettah34 10 yıl
Yaa bir firma (Nvidia); Bir karti (HD4870) gecmek icin, 6 ayda 3 tane kart (GTX260) cikarir da dogru durust gecemez mi ya?

Bence bu kadar masraf yapip ha bire ayni pilavi kullanicinin onune surecegine fiyatlari dusurse daha iyi degil mi?

Testlere gore; Cozunurluk ve kalite ayarlari arttikca yine cakiliyor GTX260 lar, HD4870 karsisinda.
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sertacaygun 10 yıl
Güç tüketimi yüzünden ATi'lerin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Ama ATi'ler bence hâlâ en alınabilir ekran kartları hâlâ.
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Kloroform 10 yıl
4870 çözünürlük arttırıldıkça ve aa sona dayanınca kalitesini belli ediyor.
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iktyas 10 yıl
gtx260 in komık olan saat hızlarıyle yinede daha başarı 4870e göre.çok mükemmel oc olan gtx260 lar bence alınacak pıyasadaki tek kart
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blackboard 10 yıl
Güzel inceleme olmuş oyun ve benc testlerine baktığımda eşit gibiler ancak güç tüketimi konusunda 260 daha önde ve özelleştirilmiş modelleri ile dahada çekici duruma gelebilir
55nm oc konusunda daha başarılı olacağa benziyor markda farkıyla bu değerler dahada yükseğe çıkabilir ancak üzerindeki soğutucu yeterli olmaya bilir özel soğutuculu modeller daha cazip olabilirler bu konuda;
Bir sonraki ekran kartım bunlardan biri olacak yaz aylarına doğru fiyatlarda daha uygun olmuş olacaktır 55nm gtx285 bile düşünülebilir aslında ama fiyatına bağlı olarak tercihler değişecektir.
1680x1050 çözünürlükte bana istediğim performansı veren kart benim içi kral olacak :D
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CriticaLMadness ~ 10 yıl
Dikkat Edildiğinde Grafiğe,Çözünürlüğü ve AA'yı Artırınca HD 4870 Öne Geçiyor...Eğer Oyunlarınızı Yüksek Çözünürlükte Yani Full HD Oynayacaksınız Kesinlike HD 4870 Almanızı Tavsiye Ederim...Kendimde Hd 4870 Siparişini Vermiş Bulunmaktayım =))
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