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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenen Fiat Panda, hafif hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de

    Fiat Panda, Urban ve Cross donanım seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hafif hibrit motoruyla daha teknolojik, daha çevre dostu ve ekonomik bir sürüş deneyimi vadediyor.
    12 Mart 2021, 12:25 (7 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yenilenen Fiat Panda, hafif hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de
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    Yenilenen Fiat Panda, güncellenen donanımları ve hafif hibrit motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu. 2021 model Fiat Panda fiyatı Urban donanım seviyesi ve hafif hibrit motor seçeneğiyle 146.900 TL'den başlıyor.

    Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda, Urban ve Cross donanım seviyelerinde 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor.

    Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor.

    Panda aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play-Android Auto uyumlu, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile konfor ve eğlenceyi de bir arada sunuyor.

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    Yenilenen Fiat Panda, hafif hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de
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    Panda’nın giriş versiyonu olan Urban’da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP, ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START-Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi"

    Cross versiyondan itibaren ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyelerinde Apple Carplay ve AnroId Auto destekli 7’inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi-vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar ve arka park sensörü standart olarak sunuluyor.

    Cross 4x4 donanım seviyesinde, Elektronik Diferansiyel Kilidi (ELD), Yokuş İniş Destek Sistemi (HDC) ve Sürüş Modu Seçici ekleniyor. Panda’nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4’te ise tüm bu özelliklere ek olarak, geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan yeni iç döşeme ve yeni ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor.

    Yenilenen Fiat Panda, hafif hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de
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    Panda'nın Urban donanım seviyesinin dış tasarımında, gövde rengi ön-arka tamponlar bulunuyor. Cross donanım seviyesinden itibaren, gövde rengi ve cross görünümlü tamponlar, siyah tavan rayları ve yan süs çıtaları, siyah kapaklı elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar, sis farları, LED gündüz farı ve çift renkli 15 inç stil kapak jantlar göze çarpıyor. Cross 4x4 donanım seviyesinde tüm bu özelliklere ek olarak siyah tavan rayları ve gövde rengi süs çıtaları ile elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar sunuluyor.

    Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde ise gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor. Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde ayrıca gövde rengi elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalarla, 15'inç çift renkli & estetik kulplu stil kapak jantlar ön plana çıkıyor.
    Açıklamaya göre,

    Fiat'ın online satış kanalı 'online.fiat.com.tr'den de sipariş edilebiliyor

    2021 model yılına ait Panda’lar, Fiat’ın çevrim içi satış kanalı 'online.fiat.com.tr'den de sipariş edilebiliyor. Panda sahibi olmak isteyenler, 'onlinefiat.com.tr' adresinden araçlarını rezerve edip, ön ödeme tutarını yatırdıktan sonra, sürecin devamını Fiat bayileri aracılığıyla takip edebiliyor.



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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    DoğanGörünümlüToros 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi tık altı bajaj qute
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    TITAN (S K) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha ne kadar kötü yapabiliriz diye mi çalışıyorsunuz bu nasıl bi tasarımdır gözüm kanadı
    Yanıtla +7
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    floydrose 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiat dendiğinde aklıma çarpışma testleri sonuçları geliyor. Mecbur kalmadıkça alınmamalı...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sitelerinde hala 2020 modelleri var
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    Bloodin 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Panda dediğin özellikle kadınların tercih ettiği bir araç ki SUV görünümlü B sınıflarını ben de severim, fakat bu araca otomatiği seçenek olarak dahi sunmamak nasıl bir mantıktır Allah aşkına? Bu araç zaten sıkışık şehir aracı, asıl manuelinin olmaması gerekir...
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    Profes124 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım güzel, motor yenilikçi, şehir içi kullanım için üretilmiş bir araç için gayet ideal. Fiyatı da hibrit bir otomobil için gayet iyi duruyor. Şahsen ben beğendim.
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    floydrose 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiat dendiğinde aklıma çarpışma testleri sonuçları geliyor. Mecbur kalmadıkça alınmamalı...
    Yanıtla +4
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    DoğanGörünümlüToros 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi tık altı bajaj qute
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    JNG90 (Selami Ceylan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) DoğanGörünümlüToros
    Egea C segment diyenler diyor ki:


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    TITAN (S K) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha ne kadar kötü yapabiliriz diye mi çalışıyorsunuz bu nasıl bi tasarımdır gözüm kanadı
    Yanıtla +7
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