TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobille ilgili çalışmaları tam gaz devam ediyor. TOGG, 2022'de banttan inmesi planlanan Türkiye'nin otomobilinin üretimi için bir yerli tedarikçiyle daha anlaştı.

Elektronik alanında faaliyet gösteren ve yerli şirket olan Karel, TOGG’un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.TOGG da bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklama şöyle:



“Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, kısa süre önce yaptığı açıklamada tedarikçilerinin yüzde 75'inin TAYSAD üyesi olduğunu duyurmuştu.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916691

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