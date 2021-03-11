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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilin bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasına karar verdi. Şirket bu durumu KAP'a bildirdi.
    11 Mart 2021, 19:19 (7 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobille ilgili çalışmaları tam gaz devam ediyor. TOGG, 2022'de banttan inmesi planlanan Türkiye'nin otomobilinin üretimi için bir yerli tedarikçiyle daha anlaştı.

    Elektronik alanında faaliyet gösteren ve yerli şirket olan Karel, TOGG’un araçlarının bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretimini gerçekleştirecek. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre TOGG’la teknolojik açıdan görüşmeler yürütüldüğü ve bunun neticesinde çeşitli projelerin TOGG’a sunulduğu belirtildi.TOGG da bagaj kapağı kontrol ünitesi için tasarım ve üretim faaliyetlerinin Karel tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını şirkete bildirdi.

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    Şirketten yapılan açıklama şöyle:

    “Firmamız son 5 yıldır otomotiv alanındaki faaliyetlerini çevresel görüş sistemleri ve elektronik kontrol ünitesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların neticesinde TOGG'la da görüşüp üzerinde çalıştığımız çeşitli projelerimizi TOGG'la paylaşma fırsatını yakalamıştık.

    Bugün, TOGG bünyesinde geliştirilecek araç için tasarlanması gereken elektronik kontrol ünitesi kapsamında değerlendirdiğimiz bagaj kapağı kontrol ünitesinin tasarım ve üretim faaliyetleri için firmamızın tercih edildiğine dair "Letter of Nomination" tarafımıza ulaşmıştır.

    Bu tercih, aynı zamanda firmamızın bu projede TOGG bünyesinde doğrudan tedarikçi listesi içerisinde yer almasına da olanak tanıyacaktır.”

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, kısa süre önce yaptığı açıklamada tedarikçilerinin yüzde 75'inin TAYSAD üyesi olduğunu duyurmuştu. 



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916691
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    TheJudgé 1 gün önce

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    TheJudgé 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CoreXXX
    Muhalifler bilmez BMW kimin Mercedes kimin Audi kimin? hepsini Türkler satın aldı Allah'ın izniyle Türkiye 2023 de dünya devi olacak

    Ay'a tesis kuracaz 2023 de Spacex firmasını da satın alacaz gardaş Allahın izniyle inşallah

    Burdan Alamanyaya! Burdan Amerikaya ! Kafa tutacaz Türkün gücünü göstercez !!

    Togg bir dünya devi olmayabilir ,amma ve lakin 2023 de dünyada en çok satılan araç olacak kardaş , göreceğiz o günleri inşAllah
    Muhalifler bilmez BMW kimin Mercedes kimin Audi kimin? hepsini Türkler satın aldı Allah'ın izniyle Türkiye 2023 de dünya devi olacak Ay'a tesis kuraca...
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    Yanıtla +25
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    RichesMen (Servet bey) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir resim ekliyorum istediğiniz yerinizle gülebilirsiniz.. bu şahıslar bu arabayı değil 5 yılda 30yıl iktidar olsun gene yapamaz..
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    bir resim ekliyorum istediğiniz yerinizle gülebilirsiniz.. bu şahıslar bu arabayı değil 5 yılda 30yıl iktidar olsun gene yapamaz.. ...
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    CoreXXX (fatih tat) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tek bir arabanın bile ekonomiye ne kadar faydası var. Bir sürü üretici ürün satacak ve tecrübel kazanacak. Muhaliflere kalsa ... Gerçi onlar devrim arabalarınıda topa tutmuş ve engellemişlerdi. Allahtan şimdi onların borusu ötmüyor yoksa ülke duman olurdu
    Tek bir arabanın bile ekonomiye ne kadar faydası var. Bir sürü üretici ürün satacak ve tecrübel kazanacak. Muhaliflere kalsa ... Gerçi onlar devrim arabalarınıd...
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    4 Yanıt Yanıtla +18
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    1
    J Jacek 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ciddi ciddi bu adamların düzgün bir iş yapacagina inananlar var.



    İç pazarda bu arac anlamsız bir şekilde desteklenirse görürüm ben o yerli araç tayfasını bizim devletimiz hamdolsun vergi kaybetmez yerli aracından, diğer araçlara çok güzel vergi koyarak togg desteklenirse al başına belayı.



    Yurtdisina tek araba ihraç edemeyen bir firmaya belki de siyasi rant uğruna ne destekler verilecek.



    Ne olacak kapı gibi halkımız var bizim maliyetleri düşürene kadar geçiririz maliyetler düşmezse yine geçirmeye devam bir mucize oldu ciddi ciddi kar eden bir marka yarattık neden karimizdan feragat edelim ki geçirmeye devam.



    Yerli arabaymis Türk halkı neyin yerlisinden fayda gördü de arabanin görsün Mercedes yerli firma olsa ne fayda dayar geçer otv'yi üstüne bir de devlete efendim BMW vergilerini artırın diyen müthiş bir firman olur.Mercedes Almanya'da daha ucuz olur falan.
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    berk768 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onlar konuşur Devletimiz yapar.
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    TuncayTurkoglu 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ve milli her hareketin destekçisiyiz evelAllah 💪
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    araba üretme "bahanesiyle" vergiler iyi artırıldı.
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    RichesMen (Servet bey) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir resim ekliyorum istediğiniz yerinizle gülebilirsiniz.. bu şahıslar bu arabayı değil 5 yılda 30yıl iktidar olsun gene yapamaz..
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    T th9 6 sa. ( Mesaj Silindi ) RichesMen
    doğalgaz vardı birde onu unutmayalım,her sene zamla birlikte yeni bir kaynak buluyoruz.
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    mokoko_TR 5 sa. ( Mesaj Silindi ) RichesMen
    resimler gazetede temsili idi algı yapmaya gerek yok,bir babayiğit çıkmasaydı o araba saab platformu üzerine ilkin devlet tarafından sonra özel e devredilerek çıkacaktı, 5 babayiğit çıkınca proje durduruldu ...bir zamanalr siha iha içinde orda burda resim atıp sırıtıyordunuz
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    WB 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulke olarak el ele verdik, yerli araba yapiyoruz



    Tum calisanlara herkese basarilar..
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    isakoc (isa koç) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu işleri basite almayın arkadaşlar. Her üretici bir yerden başlar, kimi ufak, kimi büyük.



    Eskiler bilir Alman MZ motorları vardı, bu motorların üretim lisansı kombasan holding tarafından satın alınıp Türkiye'de yerli olarak üretilmeye başlandı. Marka o dönem 50-60 yıllık bir markaydı. Mz kaliteli motorlarıyla dünyada nam salmış 1 motordu ama bu 50 60 yıllık süreçte motor üzerinde yer alan kömür platin meksefe ile elektrik işlerini yapıyordu. Sürekli ayar sorunu veriyordu motor sürekli şarj etmeme ateşleme yapmama sorunları ile başbaşa kalıyordu. O zamanlar küçük bir motor tamircisi olan ahbabımız elektronik mühendisi arkadaşımız da mz için sigorta kutusu üretimi konusunda fabrika ile anlaşmışlardı. Bu esnada rotorda yaşanan bu sorunları da iyi bildikleri için fabrikaya bunun için bir projesi olduğunu söyleyip motor özel bir beyin tasarım yaparak 60 yıla yakın kronik sorun haline gelen bu sorunu basit bir elektronik mühendisi ile çözdüler hatta Almanlar bile Türkiye'den bu sorunun çözüldüğünü görünce onlar da bu ürünü buradan sipariş vermeye başladı. Basit bir parça ile atölye ortamında yaptıkları ürün ile şimdi büyük bir firma haline geldi bu ahbaplarımız. Karelde basit bir firma değil yılların firması. Zamanla onlar da yeni şeyler geliştirip belki daha önceden hiç otomobil sektöründe olmayan yenilikler katılabilirler hiç belli olmaz.
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    mokoko_TR 7 sa. ( Mesaj Silindi ) isakoc
    muhahkkak detaylar önemlidir özellikle o firma için ..ama ne kadar haber degeri taşıyor bizler için önemli olan bu,sayfa doldurmak yada haber girmek için yapılan iş gibi olmuş
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    E ernknd (E K) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    başarılarının devamını diliyorum aynen böyle devam edilsin
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    CapriceClassic 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lastiklerin sibobunu yada silecek lastiklerini kim üretecek?
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    mokoko_TR 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    bagaj kapağı kontrol ünitesi
    çokmu möhüm bişeymiş tantanası oluyor ?
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