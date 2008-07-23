ZOTAC'dan DisplayPort, HDMI, DVI ve VGA destekli GeForce 9600GT

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GeForce GTX 200 ve Radeon HD 4800 serisinin konuşulduğu şu günlerde dikkat çekici alterantif modeller de hazırlanmıyor değil. Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından ZOTAC'ın hazırladığı yeni ekran kartı da bağlantı özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira GeForce 9600GT tabanlı ve özel soğutuculu yeni ekran kartı üzerinde neredeyse yok yok. Kısmen "yaşlı" monitör kullanan kullanıcılar için VGA desteğine sahip olan ayrıca günümüzün yaygın görüntü arabirimi olan DVI için de 2 konnektör ile destek verebilen ZOTAC'ın yeni ekran kartı, HDMI ve DisplayPort gibi yeni nesil iki görüntü arabirimine de herhangi bir adaptöre gereksinim duymadan verdiği doğal destek ile farklılık yaratma noktasında iddisasını ortaya koyuyor. Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı tahmin edebileceğiniz gibi 256-bit bellek veri yolu ve 64x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan ve özelleştirilen soğutucusu sayesinde referans modele göre daha sessiz çalıştığı ifade edilen kartın kutu içeriğine LOST oyunu da dahil edilmiş durumda. Ürünün fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.