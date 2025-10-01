Kim Nerede? 330 Android Auto iki yeni özellik kazandı 225 2026 Volkswagen CC tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 193 2025 sonrası güncelleme almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar
    Bu boyutta Gaming OLED Monitör! Philips Evnia 49M2C8900L neler sunuyor?

    Bu videomuzda ekran büyüklüğü ve kullandığı panelle dikkat çeken Philips Evnia 49M2C8900L QD OLED monitöre yakından bakıyoruz. 144 Hz tazeleme hızı ve QD OLED 49'' boyutu bambaşka bir deneyim!

    Son dönemlerde OLED monitörlere ilgi gerçek anlamda artmış durumda. Özellikle fiyat açısından biraz daha erişilebilir hale gelmeleri nedeniyle bu artışı ön görmek mümkündü. Biz de bu videomuzda açıkçası kullanırken çok fazla keyif aldığım bir QD OLED monitöre yakından bakıyoruz.

    İnceleme konuğumuz Philips Evnia 49M2C8900L modeliyle alakalı detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz. 144 Hz tazeleme hızı, QD OLED panel, 49 inç büyüklük ve çok sağlam bir hoparlörle birlikte gelen bu monitörü beğenmemek açıkçası pek mümkün değildi. Sizler Philips Evnia 49'' OLED hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

