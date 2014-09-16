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18 Eylül’de Türksat 4A hizmete geçiyor! Televizyon yayınları değişiyor!

18 Eylül Perşembe günü Türkiye televizyonlarını ve televizyon izleyicilerini çok farklı bir deneyim bekliyor. 2014 yılında uzaya gönderilen Türksat 4A haberleşme uydusunun hizmete geçmesi ile artık te
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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18 Eylül’de Türksat 4A hizmete geçiyor! Televizyon yayınları değişiyor!

18 Eylül Perşembe günü Türkiye televizyonlarını ve televizyon izleyicilerini çok farklı bir deneyim bekliyor. 2014 yılında uzaya gönderilen Türksat 4A haberleşme uydusunun hizmete geçmesi ile artık televizyon izlemek çok farklı bir boyut kazanacak. Türksat 4A sayesinde artacak yayın kapasitesi, hem birçok TV ve radyo istasyonunun açılmasına hem de birçok TV kanalının HD yayına geçmesine imkân tanıyacak. HD döneme geçiş sonrasında, TV ekranına baktığınızda daha önce görmediğiniz bir netlik, daha önce karşılaşmadığınız bir keskinlik ve baş döndürücü renk zenginliği sizleri bekliyor olacak.

Ancak, Türksat 4A’nın gelişi ile Türksat 2A ve Türksat 3A haberleşme uydularındaki yayın parametrelerinde tekrar düzenleme yapılacak. Eğer TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliği taşımayan bir uydu alıcınız varsa, 18 Eylül perşembe günü televizyonunuzu açtığınızda hiçbir kanala ulaşamayacaksınız.
Bu sorunu çözmek ve Türksat 4A’nın getirdiği yeniliklerden faydalanmak ise oldukça kolay! Eğer Next&NextStar uydu cihazına sahipseniz, uydu alıcınız herhangi bir sorun yaşamadan kanal listelerinin yeni frekanslara göre güncellemesini sağlayabilir. Çünkü Türksat 2013 yılında hizmete soktuğu TKGS’yi (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) tüm Next&NextStar ürünlerine tanımlatmıştır. Böylece Next&NextStar kullanıcıları, tüm frekans değişikliklerini otomatik olarak güncelleyen cihazları ile kesintisiz ve HD kalitede TV izleme keyfini sürdürebilir.


Sadece uydu alıcıları değil, Next&NextStar Güvenlik Sistemleri, Next&NextStar Küçük Ev Aletleri, Next&NextStar Next Power Rock III Powerbank Harici Batarya ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Next&NextStar, her bütçeye uygun uydu alıcıları ile sizleri Türkiye televizyonlarının kapısını araladığı HD döneme geçiş yapmaya davet ediyor. Next&NextStar uydu alıcınızı bugün alın. HD döneme herkesten önce siz adım atın!
Türksat 4A frekans güncelleme ve sorunlarının çözüm yöntemleri için;
www.next.com.tr


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