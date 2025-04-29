Huawei Smart Door Lock 2 avuç içi tanıma ile geliyor

Huawei Smart Door Lock 2 özellikleri ve fiyatı
Huawei Smart Door Lock 2 kapı kilidi firmanın yeni yapay zekâ yongası ile geliyor. Önceki nesle göre 1.5 kat daha hızlı işlem gücüne sahip olan yonganın yapay zekâ birimi de 25 trilyon işlem kapasitesine sahip.
161 derecelik görüş açısı olan 2K kedi gözü kameraya sahip olan kilit, yüz tanıma, parmak izi, uygulama, şifre, misafir kodu ve mekanik anahtar olarak rakipler gibi giriş özelliklerine sahip. Farklı olarak avuç içerisinde damarları tarayarak kimlik oluşturabiliyor.
Kullanıcılar HarmonyOS 5.0 taşıyan farklı cihazlardan gelen kişileri gözlemleyebiliyor. Ayrıca şüpheli hareketleri de kullanıcısına bildiriyor. 10000mAh batarya 5 aylık kullanım sunarken 4 adet AA pil ve USB Tip-C girişi ile acil destek de sunulmuş.
Bulut depolama imkânı da sunan kilit klima gibi cihazlarla HarmonyOS üzerinden iletişime geçerek kilit durumuna göre çalışmalarını sağlayabiliyor. C seviyesi silindir ile fiziksel güvenliğin de arttırıldığı kilit 345$ fiyat etiketi ile satılacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: