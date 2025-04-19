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    A101 marketler yine Volta EV1 elektrikli araç satıyor

    24 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta EV1 elektrikli araç, Oppo A60 8GB akıllı telefon modeli, TP-Link Tapo güvenlik kamerası yer alıyor.       

    24 Nisan A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin haftalık aktüel kataloğunda elektrikli araçlardan akıllı televizyonlara, akıllı telefonlardan güvenlik kameralarına elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    24 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

    24 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 elektrikli mini araba modeli yeniden satışa sunuluyor. 45Km/s azami hıza ulaşan araç 63Km civarında menzil sunuyor. 4.7 inçlik TFT gösterge paneli olan araçta Bluetooth desteği de var.

    İki hoparlörlü ses sistemi, buğu giderme sistemi, sunroof, LED ön farlar, akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, açılabilir arka cam, disk hidrolik fren sistemi, USB port gibi özellikleri olan mini araç 229990TL fiyat etiketine sahip. 1 yıl önce ilk kez satışa başladığı fiyat 60 bin TL artış göstermiş. 
     

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