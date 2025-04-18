Xiaomi akarlarla mücadele eden yeni koltuk süpürgesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Özellikle sık kullanılan yatak, koltuk, kanepe gibi yaşam alanlarında kirlilik de önemli oranda artıyor. Toz ve tüylerin yanı sıra akar tehlikesi de insan sağlığını tehdit ediyor. Xiaomi yeni koltuk süpürgesi ile akarlara meydan okuyor.

Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro koltuk süpürgesi oturduğunuz alanlarda derin temizlik için geliştirildi. 16000Pa emiş gücü ve 21.5cm emiş ağzı ile daha az hareket ederek daha fazla temizlik yapmanız mümkün. Ayrıca dakikada 72 bin dokunuş yapan titreşim motoru kumaş yapıların derinlerindeki tozların havaya kalkmasını sağlıyor.

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Akar tespit sistemi yüzeyi gerçek zamanlı tarayarak emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. UV-C LED sterilizasyonu ve ultrasonik dalga sistemi yanında 65 dereceye kadar ısıtma yapan motor, akarların yaşamına imkân vermiyor. Tüm süreç ise bilgi ekranından izlenebiliyor.

Çift toz haznesi sayesinde siklon filtreleme kısmı sürekli temiz kalıyor ve emiş gücü düşmüyor. 6 kademeli filtreleme sistemi 0.3 mikron kadar partikülleri yakalıyor ve hava kirliliğinin önüne geçiyor. Mijia Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro koltuk süpürgesi 58$ fiyat etiketine sahip.



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